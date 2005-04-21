Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Статский советник Статский советник
Киноафиша Фильмы Статский советник

Статский советник, 2005

2005 / Россия
7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Российская империя, конец XIX века. В поезде, следующем из Петербурга в Москву, убит генерал-адъютант Храпов. Статский советник Эраст Петрович Фандорин, прибывший на место преступления, узнает, что убийца пробрался в тщательно охраняемый вагон… под его именем. Именно Эраст Петрович должен был обеспечивать безопасность генерала в Москве, поэтому его появление не вызвало вопросов у охраны – к тому же преступник был немного похож на Фандорина внешне. На рукояти кинжала, которым был убит Храпов, находят инициалы «БГ» – такую метку оставляют члены террористической «Боевой группы». Фандорин пытается выяснить, кто стоит за убийством генерал-адъютанта, ведь подробности его поездки знали лишь в высших кругах...

  • В одном из интервью Олег Меньшиков признался, что больше хотел сыграть роль генерала Пожарского, чем Фандорина.
  • Фильм основан на одноименном романе Бориса Акунина, однако содержит ряд отличий от книги. Так, например, террорист Рахмет (его роль исполнил Алексей Горбунов) в книге убивает Ларионова из пистолета, а в фильме выплескивает ему в лицо кислоту. 
  • Роль генерала Пожарского исполнил Никита Михалков. В одной из реплик героя звучит словосочетание «шмель мохнатый» – явная отсылка к картине «Жестокий романс», где Михалков сыграл Паратова, и романсу «За цыганской звездой».

По мотивам одноименного авантюрного романа Бориса Акунина из серии "Приключения Эраста Фандорина".

Блистательная детективная интрига разворачивается на фоне парадных фасадов и заснеженных аллей старой Москвы, в пышных гостиных и мрачных закоулках. Высокопоставленные чиновники, банкиры, террористы, загадочные красавицы и налетчики действуют в "Статском советнике", превращая историю о политических убийствах конца XIX века в захватывающее зрелище.

7.7 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 21 апреля 2005
Премьера в мире 21 апреля 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Филипп Янковский
Филипп Янковский
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Никита Михалков
Никита Михалков
Масами Агава-сан
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Сдвиг
Сдвиг (2006)
6
1814
1814 (2007)
7.3863635
Золотое сечение
Золотое сечение (2010)
6.5
Картонная пристань
Картонная пристань (2020)
0
Три мушкетера
Три мушкетера (2013)
3.8461537
Каштанка
Каштанка (1975)
7.0833335
Достояние республики
Достояние республики (1971)
7.133333
Русский треугольник
Русский треугольник (2007)
8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (1981)
8.7
Фильм находится в подборках
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука
Постер фильма Статский советник 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Похоже, экранизация романов Бориса Акунина – дело совершенно неподъемное для российского кинематографа. Добро бы, если б речь шла о киноадаптации Кафки, Джойса или Набокова, но неспособность снять внятный, осмысленный фильм по акунинским произведениям, изящным, прозрачным и предельно кинематографичным, – загадка, плавно переходящая в диагноз. Если в «Турецком гамбите» центральными граблями, на которые наступил Акунин-сценарист, было полное уничтожение основной культурно-геополитической идеи…
Читать
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Редко я бываю так единодушен с Писфрогом, а тут готов под каждым словом подписаться. Однако, надо смотреть правде в глаза: эти фильмы и книжки будут… Читать дальше…
Fresh_wind 2 апреля 2015, 12:51
Много написано по поводу того, что мало Фандорина. Но если Вы любители Акунина и Эраста, то обратите внимание на то, что в основном большинство… Читать дальше…
Отзывы Написать
47 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Монархия, роботы и загадочные убийства: все, что вам нужно знать о новом сериале «Фандорин. Азазель» Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.    
Написать
26 января 2023 12:51
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши