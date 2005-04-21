Статский советник, 2005

Российская империя, конец XIX века. В поезде, следующем из Петербурга в Москву, убит генерал-адъютант Храпов. Статский советник Эраст Петрович Фандорин, прибывший на место преступления, узнает, что убийца пробрался в тщательно охраняемый вагон… под его именем. Именно Эраст Петрович должен был обеспечивать безопасность генерала в Москве, поэтому его появление не вызвало вопросов у охраны – к тому же преступник был немного похож на Фандорина внешне. На рукояти кинжала, которым был убит Храпов, находят инициалы «БГ» – такую метку оставляют члены террористической «Боевой группы». Фандорин пытается выяснить, кто стоит за убийством генерал-адъютанта, ведь подробности его поездки знали лишь в высших кругах...
По мотивам одноименного авантюрного романа Бориса Акунина из серии "Приключения Эраста Фандорина".
Блистательная детективная интрига разворачивается на фоне парадных фасадов и заснеженных аллей старой Москвы, в пышных гостиных и мрачных закоулках. Высокопоставленные чиновники, банкиры, террористы, загадочные красавицы и налетчики действуют в "Статском советнике", превращая историю о политических убийствах конца XIX века в захватывающее зрелище.