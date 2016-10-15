Затерянный город Z, 2016

Перед тем, как приступить к съёмкам фильма Джеймс Грей попросил совета у Фрэнсиса Форда Копполы о том, как снимать в джунглях. Режиссёр ответил ему: «Не ехать туда». Такой же ответ Коппола получил от Роджера Кормана, когда решил снимать «Апокалипсис сегодня»

Изначально главную роль должен был сыграть Бенедикт Камбербэтч, который выбыл из проекта в пользу «Доктора Стрэнджа»

Также в картине мог сыграть Бред Питт, однако в итоге остался в качестве продюсера

На съёмках фильма «Затерянный город Z» приходилось прибегать к большому количеству выстрелов и взрывов, что очень пугало местных фермеров, которые обратились с жалобами в местные СМИ

У Тома Холланда в фильме накладная борода

Чарли Ханнем во время съёмок хотел ночевать и питаться в окопах, однако ему отказали в связи с правилами по безопасности

Съемки стартовали в августе 2015 года в Северной Ирландии. Уже в октябре съемочная группа перебазировалась в Колумбию, где создателей фильма ждало множество неудач и перипетий – от внезапных паводков и встреч с ядовитыми змеями до изнуряющей жары и очень высокой влажности. Однако суровые условия создавали аутентичность, необходимую для постановки истории Перси Фосетта, и помогали артистам еще глубже вживаться в их образы.

Режиссер “Затерянного города Z” Джеймс Грэй обратился за советом о том, как лучше снимать в джунглях, к легендарному Копполе. Создатель “Апокалипсиса сегодня” ответил лаконично – “Не ехать туда”. Ту же реакцию Грэй получил и от продюсера Роджера Кормана. Действительно, негостеприимная среда сказалась на всех участниках съемочного процесса. Роберт Паттинсон вспоминает огромных смертоносных пауков, змей и лягушек, а Чарли Ханнэм - длинного крылатого жука, который забрался к актеру прямо в ухо ночью.

В один из дней Том Холланд отправился купаться в компании местных ребят. Позже выяснилось, что ему довелось плавать в месте обитания одних из самых крупных хищников бассейна Амазонки – черных кайманов, которые могут достигать 5 м в длину. Несмотря на это, после съемок Том остался цел и невредим, за исключением сломанного носа: актер повредил его, делая сальто назад между дублями.

Съемка на 35-мм кинопленку буквально спасла картину, поскольку цифровая техника, включая камеры и ноутбуки, попросту не выдерживала высокой влажности. Кроме того, такой тип съемки придавал картинке подходящий эстетический колорит. Тем не менее, это решение обошлось создателям в дополнительные 750 000 долларов – в первую очередь, из-за сложной логистики.

По мнению Джеймса Грэя, основной акцент в “Затерянном городе Z” сделан не столько приключениях, сколько на раскрытии характеров. Так, например, Перси Фосетт потратил практически всю свою жизнь на то, чтобы искупить грехи своего отца – игрока, спустившего все семейное состояние.

Грэй упорно работал вместе с Сиенной Миллер: режиссер хотел убедиться, что героиня Миллер – Нина – получит свою собственную полноценную сюжетную арку и не будет выглядеть лишь дополнением к главному герою.

Считается, что актерская игра Роберта Паттинсона в “Затерянном городе Z” послужила причиной того, что Мэтт Ривз заинтересовался в актере для роли в своем фильме “Бэтмен”.

В реальной жизни Сэр Артур Конан Дойл был близким другом Перси Фосетта: предполагается, что персонаж профессора Челленджера из научно-фантастической повести “Затерянный мир” списан с Перси. Также Фосетта считают прототипом Индианы Джонса.

