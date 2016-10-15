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Затерянный город Z Затерянный город Z
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The Lost City of Z

Затерянный город Z, 2016

2016 / США
6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Режиссёр Джеймс Грей («Маленькая Одесса», «Роковая страсть», «Любовники») представляет свой новый проект «Затерянный город Z». В картине снялись сразу несколько известнейших актёров: Сиенна Миллер («Казанова», «Я соблазнила Энди Уорхолла»), Чарли Ханнем («Хулиганы», «Холодная гора», сериал «Сыны анархии»), Том Холланд («Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки», «Воды слонам!»).

Фильм «Затерянный город Z» расскажет историю полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества и одного из самых известных исследователей Южной Африки в ХХ веке. Во время своей последней экспедиции в интересующие его центральные регионы Бразилии он мечтал найти затерянный город, расположенный на территории штата Мату-Гроссо. Перед тем, как уйти на поиски со своей группой, он объявил о том, чтобы в случае их исчезновения никто не организовывал поиски. Фоссет так и не вернулся обратно...

Начало XX века, Англия. Молодой офицер Перси Фосетт соглашается на научную экспедицию в Амазонию, дабы смыть отцовский позор с доброго имени своей семьи. В этой первой своей поездке он узнает легенду о таинственном городе, который покрыт золотом. Реальность мифа в глазах Фосетта подтверждают найденные им в джунглях артефакты и текст конкистадора, обнаруженный его женой Ниной в библиотеке на родине в Англии.

Постепенно главный герой становится все более и более одержим идеей найти затерянный город Амазонии: ни рождение детей, ни уход из Королевского географического общества, ни Первая мировая война, ни карьерные неудачи не могут заставить его забыть о мифическом городе Z . И вот, при поддержке Джона Рокфеллера младшего Фосетт и его повзрослевший сын Джек отправляются на поиски объекта своей одержимости.

В основу приключенческой драмы Джеймса Грэя легли реальные исторические события и биография британского ученого и путешественника Перси Фоссета.
 

Перед тем, как приступить к съёмкам фильма Джеймс Грей попросил совета у Фрэнсиса Форда Копполы о том, как снимать в джунглях. Режиссёр ответил ему: «Не ехать туда». Такой же ответ Коппола получил от Роджера Кормана, когда решил снимать «Апокалипсис сегодня»

Изначально главную роль должен был сыграть Бенедикт Камбербэтч, который выбыл из проекта в пользу «Доктора Стрэнджа»

Также в картине мог сыграть Бред Питт, однако в итоге остался в качестве продюсера

На съёмках фильма «Затерянный город Z» приходилось прибегать к большому количеству выстрелов и взрывов, что очень пугало местных фермеров, которые обратились с жалобами в местные СМИ

У Тома Холланда в фильме накладная борода

Чарли Ханнем во время съёмок хотел ночевать и питаться в окопах, однако ему отказали в связи с правилами по безопасности

Съемки стартовали в августе 2015 года в Северной Ирландии. Уже в октябре съемочная группа перебазировалась в Колумбию, где создателей фильма ждало множество неудач и перипетий – от внезапных паводков и встреч с ядовитыми змеями до изнуряющей жары и очень высокой влажности. Однако суровые условия создавали аутентичность, необходимую для постановки истории Перси Фосетта, и помогали артистам еще глубже вживаться в их образы.

Режиссер “Затерянного города Z” Джеймс Грэй обратился за советом о том, как лучше снимать в джунглях, к легендарному Копполе. Создатель “Апокалипсиса сегодня” ответил лаконично – “Не ехать туда”. Ту же реакцию Грэй получил и от продюсера Роджера Кормана. Действительно, негостеприимная среда сказалась на всех участниках съемочного процесса. Роберт Паттинсон вспоминает огромных смертоносных пауков, змей и лягушек, а Чарли Ханнэм - длинного крылатого жука, который забрался к актеру прямо в ухо ночью.

В один из дней Том Холланд отправился купаться в компании местных ребят. Позже выяснилось, что ему довелось плавать в месте обитания одних из самых крупных хищников бассейна Амазонки – черных кайманов, которые могут достигать 5 м в длину. Несмотря на это, после съемок Том остался цел и невредим, за исключением сломанного носа: актер повредил его, делая сальто назад между дублями.

Съемка на 35-мм кинопленку буквально спасла картину, поскольку цифровая техника, включая камеры и ноутбуки, попросту не выдерживала высокой влажности. Кроме того, такой тип съемки придавал картинке подходящий эстетический колорит. Тем не менее, это решение обошлось создателям в дополнительные 750 000 долларов – в первую очередь, из-за сложной логистики.

По мнению Джеймса Грэя, основной акцент в “Затерянном городе Z” сделан не столько приключениях, сколько на раскрытии характеров. Так, например, Перси Фосетт потратил практически всю свою жизнь на то, чтобы искупить грехи своего отца – игрока, спустившего все семейное состояние.

Грэй упорно работал вместе с Сиенной Миллер: режиссер хотел убедиться, что героиня Миллер – Нина – получит свою собственную полноценную сюжетную арку и не будет выглядеть лишь дополнением к главному герою.

Считается, что актерская игра Роберта Паттинсона в “Затерянном городе Z” послужила причиной того, что Мэтт Ривз заинтересовался в актере для роли в своем фильме “Бэтмен”.

В реальной жизни Сэр Артур Конан Дойл был близким другом Перси Фосетта: предполагается, что персонаж профессора Челленджера из научно-фантастической повести “Затерянный мир” списан с Перси. Также Фосетта считают прототипом Индианы Джонса.
 

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z … Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z… Остросюжетный приключенческий экшен о гибельной одержимости открытиями, о величии и о мужестве искателей таинственной Атлантиды.

6.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 15 июля 2017
Премьера в мире 15 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Джеймс Грэй
Джеймс Грэй
В ролях
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Том Холланд
Том Холланд
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Все актеры и съемочная группа
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«Он не слишком разборчив в выборе своих предков», - так говорили про майора Фосетта. Это значило, что на его армейской карьере можно смело поставить крест. Собственно, с такой «родословной» дорога у офицера одна – служить себе безмолвно на задворках Британской империи и на повышение не рассчитывать. Он и служил. Однако обычных «задворок» судьбе показалось мало. И Фосетта послали в Бразилию, в джунгли. Да в такой район, откуда никто никогда не…
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Константин Гончаров 30 апреля 2017, 18:17
Не понравился.
Наталия Лаврентьева 28 апреля 2017, 13:00
Понравился.Атмосфера,звуки,настроение - всё аутентично. Съёмки натуральные,что ценно.Рейтинг можно и 12+.,рекомендую идти всей семьёй.
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