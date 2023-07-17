«Жанна Дюбарри»: Рецензия Киноафиши

Золотое поле с высохшей травой. Там художник с мольбертом пишет портрет красивой темноволосой девочки с большими глазами и пухлыми губами. Повествователь фоном рассказывает о жизни Жанны — нашей героини без роду, без племени, но с большой тягой к образованию. Когда дворяне, у которых они с матерью-кухаркой проживали, за столом упражняются в синонимических рядах, юная Жанна всегда добавляет самое малоупотребительное слово, чем всех поражает. Но годы идут, девушка взрослеет и становится молодой женщиной, желанной для мужчин. Тогда ее приглашают поработать обнаженной натурщицей для художника. Но Жанна противится и не раздевается. Тем не менее, уже совсем скоро она оказывается в борделе, где ее красота привлекает внимание графа дю Барри. Тогда образованная женщина становится его любовницей и куртизанкой, ублажающей аристократов. Одному из ее поклонников из высшего света, Ле Дюку де Ришелье, как-то приходит в голову идея представить Жанну королю Людовику XV. Так она становится его фавориткой, возвращая монарху вкус к жизни, меняя местные правила этикета, терпя обиды от зловредных дочерей короля и устанавливая новую моду во дворце.

Жанна Дюбарри

Премьера «Жанны Дюбарри» французской постановщицы Майвенн , которая ранее уже представляла свои картины «Полисс» и « Мой король » на набережной Круазет, прошла с триумфом в Каннах. На этот раз представительница феминистского кино пошла неожиданным путем: она решила рассказать о фаворитке не через призму эксплуатации женщин монархией, но с помощью романтической истории взаимной любви вопреки злым языкам. Зрители ждали осовремененную версию истории в духе « Марии-Антуанетты » Софии Копполы , которой Майвенн вдохновлялась, а получили вполне традиционную картину. Режиссер сыграла в фильме главную женскую роль, а Людовика XV воплотил на экране громко вернувшийся в кино Джонни Депп . Конечно, выбор исторической драмы в качестве фильма-открытия Каннского фестиваля проще всего объяснить именно этим новостным поводом: Джонни Депп возвращается в большое кино после судебных баталий с бывшей женой Эмбер Херд , да еще и разговаривая на французском. Кстати, очень недурно. Но, кажется, эта картина — нечто большее, чем просто красивая костюмированная драма, заслужившая семиминутных оваций каннской публики из-за отмены самого кэнселлинга Джонни.

Высокобюджетный байопик снимали во Франции, в том числе и в Версале. Роскошные кадры во дворце, красивые дальние планы, завораживающая съемка сверху — и весь этот поистине величественный масштаб под музыку англичанина Стивена Уорбека, лауреата «Оскара». Закадровый голос, который задает нарратив, правда, несколько снижает общее впечатление. И дело не в том, что рассказчик, сообщая основные факты, иногда их немного приукрашивает или опускает — это как раз допустимо, когда речь идет о художественном произведении. Но кажется, что пояснения, сопровождающие весь фильм как минимум излишни. Некоторые сцены драмы поставлены неуместно вычурно. Например, когда Жанна ползет по столу, угощая своих клиентов кремом с пальца. В них Майвенн, по-видимому, гналась за эффектностью видеоклипов сексуально раскрепощенных звезд. Хотя фильм не назовешь новаторским, в то же время он не гнушается сцен гинекологического обследования. Прогрессивная Жанна относится к чернокожему рабу как к собственному сыну и занимается его образованием. Героиня наряжается в мужской костюм и более спокойные платья, чем шокирует публику Версаля. И наконец, в юности она знает точно, что показывать тело против своей воли никому не обязана. Но затем вынуждена это делать из-за чудовищных обстоятельств того времени.

Жанна Дюбарри

Поскольку «Жанна Дюбарри» — это история о любви, то химия между героями играет не менее важную роль, чем хорошо выстроенный сюжет или талантливо прописанные реплики. Депп и Майвенн с этим справляются безукоризненно, с искренней нежностью. Майвенн с ее несколько грубоватой внешностью поначалу не кажется такой уж и привлекательной (в детстве и юности ее героиню играют прекрасные Эмма Дюфо и Лоли Бахия). Однако в итоге в Жанну с удивительной харизмой, воздушностью и легким нравом нельзя не влюбиться. Когда она отвешивает свои три реверанса уже как графиня Дюбарри, то сражает наповал своим обаянием. Джонни Депп тоже отлично вжился в роль величественного, но влюбленного и благосклонного к прихотям Жанны монарха. Интересно, что на этот раз реплик у него не так и много. Возможно, в этом и есть сила картины: говорить здесь дают Жанне. Она — главная героиня. И именно она имеет власть над королем. Игра Деппа же в большей степени основана на мимике. Хотя в некоторых кадрах все же прослеживается легендарная ухмылка Джека Воробья, все равно он и есть Людовик XV. Пусть и нереальный, перепридуманный Майвенн.

Сцена, в которой Жанне объясняют правила этикета и поведения с королем, выстроена весьма комично и довольно подробно — наблюдать за этим интереснее всего. Фильм иронизирует над устоями прошлого. Смеется, например, над тем, что к королю нельзя становиться спиной, а вместо этого нужно пятиться назад и быстро-быстро перебирать ножками. Шутка по поводу этих маленьких шажочков повторится не раз, но каждый раз — в яблочко. Еще один комедийный эпизод — когда в королевские покои монарха, спящего в милой ночнушке, приходят придворные и члены семьи на утренний прием. Десятки человек наблюдают за тем, как лекарь справляется о его здоровье, как королю совершают утренний туалет, надевая парик и накладывая пудру.

Жанна Дюбарри