«Викинг»: Рецензия Киноафиши

Дорога на Запад

В преддверии Нового года, когда зритель уже достаточно опьянел от приторных фильмов о любви, добре и чуде, на большой экран выходит брутальный «Викинг», мигом разгоняющий эту дурманящую рождественскую дымку. Исторический эпос Андрея Кравчука впечатляет грубостью и не прилизанной реалистичностью, без стеснения обнажающей свое техническое совершенство.

Кадр из фильма «Викинг»

«Викинг» это не то мейнстримное кино, которое делают за полгода, наложив на пыльную историю наспех сколоченные декорации, зеленый фон и мрачную компьютерную графику. Это по-русски масштабный проект в 7 лет и 1,2 миллиарда рублей (!), создатели которого с одержимостью педанта пытались воссоздать средневековые будни. Все было продуманно (и придумано) до мелочей, от татуировок на горбатом носу викинга до противоречивого характера главного героя Владимира. Поэтому именно в боевых отметинах на щите, пожелтевших зубах и грязи под ногтями производственный секрет сюжетной убедительности. Так что нет никаких «оживших» музейных экспонатов и героев сказок, а только живописные реалии Древней Руси, вдохновленные «Повестью временных лет».

Кадр из фильма «Викинг»

В Х веке, когда в землю были воткнуты столбы языческих богов, междоусобные войны начинались от комплексов и уязвленного эго, а людьми руководили полуинстинктивные законы, князь новгородский Владимир (Данила Козловский) начинает свой поход на Киев. Младшему из трех братьев (после Ярослава и Олега), к тому же бастарду, приходится пройти нелегкий путь через грязь, кровь и жестокие преступления, чтобы занять законный трон. В этом ему помогают наемники – викинги, отличающиеся животной яростью, которую им дарует отвар из специальных грибов. Но сложнее Владимиру оказывается удержать эту давящую ношу власти, на которую искоса поглядывают жадные захватчики печенеги и высокомерные ромеи. И вся эта гонка обнажает дикость существующих нравов, подпитываемых верой в деревянного бога, постоянно требующего человеческой плоти. И именно она приведет князя к христианству.

Кадр из фильма «Викинг»

«Викинг» это абсолютно безжалостное по своей реалистичности кино. Оно не балует зрителя каким-нибудь средневековым юмором, трогательными любовными сценами и гуманными (с современных вершин 2016-го) поступками. А безжалостно разливает кровь, метает грязь, сечет головы и выворачивает тела. Вы видим почти животную сущность человека, вечно живущего на войне, который то и дело пробует землю на язык, силой берет женщину и недолго сожалеет об убийстве. Когда прошлое сжигается так быстро, что обдает пламенем настоящее. Например, в эпизоде с возрождением Владимиром бога отца, который оказался ужасающе ненасытным. Голод божества исчерпывающе изображает волхв (Антон Адасинский), тыкая пальцами в широко разинутый черный рот. И все это символично подчеркивается кровью, которая размываясь по лицу героев (Олега или Рогнеды), навязчиво напоминает языческие маски или лица, лишенное кожи. Подобные зрелища действительно впечатляют, так что весь показ сидишь, вытаращив глаза и зажав в руке попкорн (на это кино он не нужен). Ну а глянец высококачественной работы придает безупречная съемка и графика, которые мастерски вписывают сюжет в виды властной, не порабощенной человеком природы.

Кадр из фильма «Викинг»

Этот фильм о средневековых ценностях, мотивах поступков (в том числе и исторических) и вере, определяющей мировоззренческую сущность жителей Древней Руси. И христианство здесь остается закадровой целью, неизбежным будущим, светлой мечтой, озарившей Владимира. И в «Викинге» мы видим только нелицеприятную прелюдию к этому духовному просвещению. И иллюстрирует человеческую природу князь Владимир, герой настолько сложный, что сочувствие все время колется об отвращение.

При этом картина не претендует на «историческую достоверность», являясь чисто авторской интерпретацией. Хотя, наверное, традиционных киноспоров («28 панфиловцев», «Матильда») вряд ли удастся избежать. Но если не оценивать картину как документ, которым он и не является, то можно отметить его целостность и выразительность.

Кадр из фильма «Викинг»

Фильмы Андрея Кравчука ставят редкие, но уверенные точки в его режиссерском портфолио, и «Викинг» стал третьей полнометражной работой (после «Итальянец» 2005 г. и «Адмирал» 2008 г.) достойно отметившей мастерство автора. И ее никак нельзя пропустить.

Инна Син

В российском прокате с 29 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Викинг»