«Король говорит!»: Рецензия Киноафиши

«Король говорит!», бесспорно, один из лучших образцов следования старой британской традиции: о самых важных и проникновенных вещах говорить сдержанно, с аскетичным и точным юмором, сохраняя определенную дистанцию и в то же время не давая этой дистанции превратиться в прозрачную перегородку равнодушия. В сущности, речь идет о совершенно ювелирном или, если угодно, аптекарском искусстве, когда каждое слово, каждый жест выверены до миллиметра, а эмоции дозированы с точностью до миллиграмма. Постановщик The King’s Speech Том Хупер, сценарист Дэвид Сайдлер и блестящий оператор Дэнни Коэн великолепно справляются с этой труднейшей художнической задачей, а тандем Колина Фёрта и Джеффри Раша демонстрирует высшую степень виртуозности в нюансировке и проработке психологических деталей.

Авторам фильма удалось, помимо прочего, сделать одну важную вещь. «Официальную», «каноническую версию» известного периода жизни английской королевской семьи они, очистив от всякого официоза и ложного пафоса, увидели как предельно искреннюю, человеческую драму: не государственную и не королевскую – и этим по-особому ценную. Заикание будущего короля Георга VI – лишь начало обратного отсчета к детской психологической травме, к истории личности, подавленной семейным распорядком, но одновременно вырывающейся из-под его власти. И тот путь, который проходит герцог Йоркский вместе с австралийским актером-любителем и учителем риторики Лайонелом Логом, – не череда логопедических сеансов, уроков по исправлению дикции, а в известном смысле восстановление души, частично утратившей голос. Вскоре этот голос понадобится Туманному Альбиону, вступившему в противоборство с фюрером, чей дар вдохновенного ораторского беснования уже вверг Европу в пучину хаоса и кровавого передела жизненных пространств. Врачевание одной сугубо частной истории неожиданно оказывается прямым приуготовлением к событию истории всемирной.

Таким образом, происходит как бы двойной поворот. Официально-королевское развертывается как интимно-человеческое, а это последнее снова оказывается королевским, однако уже не со стороны церемониала, но со стороны исторического поступка, исторического свершения. И знаменитое Аллегретто из Седьмой симфонии Бетховена, сопровождающее или, лучше сказать, ведущее поворотную антигитлеровскую речь Георга VI, бесспорно удостоверяет масштаб события, а равно и демонстрация того, как все слои общества вовлекаются этим радиообращением в тотальную мобилизацию против Тысячелетнего рейха. The King’s Speech здесь явно сдвигает традиционное британское «королевское кино» от букингемского дворцового этикета в направлении той древней, священной мощи, которую символизировала королевская власть в более юную пору европейского континента.

Vlad Dracula