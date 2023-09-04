«Феррари»: Рецензия Киноафиши

На юбилейном, 80-м Международном венецианском кинофестивале показали новую картину американского режиссера Майкла Манна — «Феррари». Лучшего места для премьеры и не придумать, потому что итальянский бренд практически считается национальным достоянием, хотя и проигрывает в популярности футболу. Риск быть «забуканным» итальянской публикой был велик — рассказываем, как Майклу Манну удалось этого избежать.

В центре сюжета — жизнь Энцо Феррари в 1957 году. Он пытается убежать от банкротства, решить свои личные любовные проблемы и подготовиться к серьезной и важной гонке Mille Miglia. Стильный костюм, пугающий и строгий взгляд, аккуратная прическа, большая ответственность, яркий красный цвет — нет, мы не про Адама Драйвера в фильме «Дом Гуччи» Ридли Скотта. За последние пару лет американский актер внезапно стал первым претендентом на изображение важных итальянских личностей. Остается гадать, кто будет следующим в его списке. Возможно, пора ботать об итальянских режиссерах? Лукино Висконти, Федерико Феллини или Микеланджело Антониони? Список можно продолжать бесконечно, а значит, у Адама Драйвера будет достаточно работы в будущем, когда закончится забастовка Актерской гильдии в США. Сразу предупредим, что артист действительно посетил Венецию в рамках премьеры новой картины, но ради специального разговора с европейской прессой. Драйверу очень важно было донести до всех, в какой ситуации находится индустрия.

Феррари

А его экранный герой совершенно другой. Энцо Феррари — это угрюмый, ворчливый и иногда невыносимый мужчина, думающий о бизнесе и быстром движке. Он видит двойную жизнь, где считается со своей бухгалтером-женой по поводу банкротства компании, а в другие проводит вечера и ночи в компании любовницы и их школьника-сына. Его жизнь движется со скоростью спорткара, но надо уметь дрифтовать, чтобы не вылететь за обочину. Оказывается, необязательно надо изображать соревнования «Формулы-1» в байопике о создателе уникальной марки машин. Гонки у Майкла Манна абсолютно вторичны, его больше интересует эмоциональная атрофированность самого Энцо Феррари. Предприниматель и бывший рейсер верит, что у двигателя больше чувств, чем у людей. По этой причине он почти никак не реагирует на смерть своего лучшего гонщика, а просто заменяет его другим. Машина не уцелела, потребуется апгрейд, нужно пересмотреть чертежи и проконсультироваться с ненормальной женой.

Повседневная жизнь Энцо Феррари — это уже огромная гонка. Однако, в отличие от «Формулы-1», в ней нет пит-стопов, где механики быстро могут поменять шины и залить бензина или масла. Человеку приходится это делать самому, поэтому иногда люди попадают в ужасные катастрофы с огромными потерями. Феррари просто так и продолжит улучшать двигатель любимой машины, но неизвестно, сколько жертв ему понадобится для этого.