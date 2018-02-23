«Рубеж»: Рецензия Киноафиши
Бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) занимается добычей песка. Его компания получила выгодный контракт, и молодой человек не собирается выпускать сделку из рук. Не останавливает бизнесмена и то, что добыча песка ведется на месте, где в годы Великой Отечественной Войны шли ожесточенные бои за Ленинград. В погибших на Невском пяточке солдатах бизнесмен не видит людей, достойных памяти и уважения. Михаила мало интересуют их останки, до сих пор покоящиеся на месте сражений. Но вскоре его жизнь сильно изменится, и прошлое ворвется в будни расчетливого бизнесмена. В результате несчастного случая Михаил переместится в годы Великой Отечественной Войны и станет свидетелем подвигов и смертей советских солдат на Невском пятачке. Молодой человек окажется в самом эпицентре событий и своими глазами увидит тех, к чьим останкам он так цинично относился.
Фильм Дмитрия Тюрина основан на реальных событиях. На месте, где располагался Невский пятачок, до сих пор ведутся раскопки, чтобы идентифицировать личности погибших и перезахоронить их. Там же несколько лет назад была разрешена добыча песка. В таком контексте «Рубеж» воспринимается как достойное внимания заявление. Фильм похож на урок памяти и уважения к прошлому, в котором личная история не может быть взята отдельно от истории всемирной.
«Рубеж» лихо выстраивает мостики между прошлым и настоящим главного героя. Пожалуй, подчас даже слишком лихо, сбиваясь, но стараясь вместить в хронометраж как можно больше человеческих судеб и показать то, что скрывается за ужасающей статистикой. А скрываются за ней в том числе боль и слезы множества семей, потерявших за годы войны самых родных и близких людей – матерей, отцов, дочерей и сыновей. И годы, прошедшие со времен Второй мировой, не означают, что их желание узнать о судьбе погибших или пропавших без вести ослабло. Такое прошлое не оставляет и постоянно напоминает о себе, призывает хотя бы помнить, если спасти уже никого нельзя.
Зов прошлого в «Рубеже» воплотился в образе вихрей, затягивающих в себя главного героя фильма. Правда, выглядят вихри в картине, скажем так, не очень-то эффектно. Несмотря на концептуальную оправданность, их появление среди ясного питерского неба вызывает чувство неловкости за спецэффекты. При этом создатели «Рубежа» не гнались за реалистичностью в изображении самого Невского пяточка. Плацдарм напоминает добротно сделанную панораму, которая способна создать представление о событиях минувших дней, но не претендует на копирование деталей, смиренно преклоняя голову перед прошлым. Театр военных действий в фильме похож на декорации, созданные в мастерской. И такое решение является, без сомнения, плюсом фильма. Оно работает на усиление ощущения хрупкости человеческой жизни и важности сохранения памяти о тех, кто не вернулся с фронта.
«Рубеж» также пытается притворяться романтической мелодрамой. Однако именно романтическая линия в фильме больше всего хромает. В пожар не превращается искра, пробежавшая между Михаилом и активисткой (Кристина Бродская), защищающей останки павших от деятельности компании бизнесмена. Внимание молодого человека к новой знакомой представляется излишне надуманным, как и ее ответная симпатия. К тому же в воздухе повисает любовный треугольник, весьма заметным пунктиром обозначенный в киноленте.
«Рубеж» ‒ история поиска себя и своих корней, которой свойственен патриотический пафос. Создатели фильма слишком увлеклись путешествиями главного героя из прошлого в настоящее и обратно, от чего порой страдает логика развития событий. При этом постоянные комментарии солдатских подвигов из уст Михаила выглядят излишне нарочитыми и снижают напряжение многих сцен. На фоне второстепенных героев, блестяще сыгранных в том числе и Еленой Лядовой с Семеном Трескуновым, бизнесмен в исполнении Павла Прилучного предстает одномерным и картонным. Однако благодаря историям второстепенных персонажей картина способна вызвать эмоциональный отклик у зрителя.
Елена Громова
В российском прокате с 22 февраля 2018 года
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