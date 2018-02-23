«Рубеж»: Рецензия Киноафиши

Живая память

Бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) занимается добычей песка. Его компания получила выгодный контракт, и молодой человек не собирается выпускать сделку из рук. Не останавливает бизнесмена и то, что добыча песка ведется на месте, где в годы Великой Отечественной Войны шли ожесточенные бои за Ленинград. В погибших на Невском пяточке солдатах бизнесмен не видит людей, достойных памяти и уважения. Михаила мало интересуют их останки, до сих пор покоящиеся на месте сражений. Но вскоре его жизнь сильно изменится, и прошлое ворвется в будни расчетливого бизнесмена. В результате несчастного случая Михаил переместится в годы Великой Отечественной Войны и станет свидетелем подвигов и смертей советских солдат на Невском пятачке. Молодой человек окажется в самом эпицентре событий и своими глазами увидит тех, к чьим останкам он так цинично относился.

Кадр из фильма «Рубеж»

Фильм Дмитрия Тюрина основан на реальных событиях. На месте, где располагался Невский пятачок, до сих пор ведутся раскопки, чтобы идентифицировать личности погибших и перезахоронить их. Там же несколько лет назад была разрешена добыча песка. В таком контексте «Рубеж» воспринимается как достойное внимания заявление. Фильм похож на урок памяти и уважения к прошлому, в котором личная история не может быть взята отдельно от истории всемирной.

Кадр из фильма «Рубеж»

«Рубеж» лихо выстраивает мостики между прошлым и настоящим главного героя. Пожалуй, подчас даже слишком лихо, сбиваясь, но стараясь вместить в хронометраж как можно больше человеческих судеб и показать то, что скрывается за ужасающей статистикой. А скрываются за ней в том числе боль и слезы множества семей, потерявших за годы войны самых родных и близких людей – матерей, отцов, дочерей и сыновей. И годы, прошедшие со времен Второй мировой, не означают, что их желание узнать о судьбе погибших или пропавших без вести ослабло. Такое прошлое не оставляет и постоянно напоминает о себе, призывает хотя бы помнить, если спасти уже никого нельзя.

Кадр из фильма «Рубеж»

Зов прошлого в «Рубеже» воплотился в образе вихрей, затягивающих в себя главного героя фильма. Правда, выглядят вихри в картине, скажем так, не очень-то эффектно. Несмотря на концептуальную оправданность, их появление среди ясного питерского неба вызывает чувство неловкости за спецэффекты. При этом создатели «Рубежа» не гнались за реалистичностью в изображении самого Невского пяточка. Плацдарм напоминает добротно сделанную панораму, которая способна создать представление о событиях минувших дней, но не претендует на копирование деталей, смиренно преклоняя голову перед прошлым. Театр военных действий в фильме похож на декорации, созданные в мастерской. И такое решение является, без сомнения, плюсом фильма. Оно работает на усиление ощущения хрупкости человеческой жизни и важности сохранения памяти о тех, кто не вернулся с фронта.

Кадр из фильма «Рубеж»

«Рубеж» также пытается притворяться романтической мелодрамой. Однако именно романтическая линия в фильме больше всего хромает. В пожар не превращается искра, пробежавшая между Михаилом и активисткой (Кристина Бродская), защищающей останки павших от деятельности компании бизнесмена. Внимание молодого человека к новой знакомой представляется излишне надуманным, как и ее ответная симпатия. К тому же в воздухе повисает любовный треугольник, весьма заметным пунктиром обозначенный в киноленте.

Кадр из фильма «Рубеж»

«Рубеж» ‒ история поиска себя и своих корней, которой свойственен патриотический пафос. Создатели фильма слишком увлеклись путешествиями главного героя из прошлого в настоящее и обратно, от чего порой страдает логика развития событий. При этом постоянные комментарии солдатских подвигов из уст Михаила выглядят излишне нарочитыми и снижают напряжение многих сцен. На фоне второстепенных героев, блестяще сыгранных в том числе и Еленой Лядовой с Семеном Трескуновым, бизнесмен в исполнении Павла Прилучного предстает одномерным и картонным. Однако благодаря историям второстепенных персонажей картина способна вызвать эмоциональный отклик у зрителя.

Елена Громова

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рубеж»