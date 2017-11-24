«Легенда о Коловрате»: Рецензия Киноафиши

Вызываю Орду на себя

Каждый день Евпатия Коловрата начинается, как предыдущий. Каждое утро Евпатий Коловрат пытается вспомнить, кто он такой. И всё ему кажется, что он тринадцатилетний подросток, и что бьется он с татарвой – и бьется насмерть. Потому и связывают каждую ночь Коловрата веревками: знает жена его, что вскочит он спозаранку и драться начнет. С женою, правда, Евпатию повезло: терпит Настена его беспамятство, терпит – и каждое утро мучительно долго ему рассказывает, что он не мальчик уже, что после того боя с татарами прошло целых тринадцать лет, и что служит Евпатий десятником у рязанского князя Юрия и учит его дружинников «славному делу ратному».

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

А тем временем новая рать татарская к городу подошла: хан Батый на русскую землю Золотую Орду привел. Князь Юрий послов к нему снарядил: с дарами и вопросами (что, мол, надо тебе, о хан?). Хотел и Коловрата послать, да Коловрат усомнился малость: у хана-то ночевать придется, а без жениных рассказов, как ему вспомнить утром, кто он такой?! Рискнул, однако, поехал. Да только посольство не задалось. Княжеского сына на пиру у хана убили, дружинники бегством спаслись, а когда они вернулись под рязанские стены – стен уже не было. Как не было и Рязани – спалил Батый город. И решил Коловрат со своей десятиной Золотой Орде отомстить: послал гонцов к соседним князьям за подмогою, а сам стратегию партизанской войны разрабатывать начал…

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Первое (и самое важное), что вы должны знать, если решили посмотреть «Легенду о Коловрате»: запомните, вы идете на фэнтези, а не на исторический фильм. Никакого отношения к истории (да и к реальности) «Коловрат» не имеет. Это именно фэнтези, причем подростковое – и смиритесь с этим. Не верите – посмотрите жанровое определение фильма: словосочетание «историческое кино» там даже не значится. Поэтому и судить «Коловрата» надо именно по «фэнтезийным» законам, а не по каким-то другим. В противном случае любой школяр, зачем-то прочитавший учебник истории или просто имеющий голову на плечах, будет вынужден сделать себе харакири: десятник, страдающий амнезией и не узнающий никого без подсказки, не мог находиться на службе (князь не сидел в четырех стенах, многодневные походы для дружинника были обязательными, жен же в походы не брали – а Евпатий без жены и имя-то свое с трудом вспоминал); древнерусские города не строились в чистом поле: они были окружены деревнями, и народ при набегах бежал прятаться ЗА городские стены, а не рвался наружу с воплями «выпустите меня».

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Да и спалить Рязань всего за одну ночь (пока герои пережидают в лесу метель) крайне проблематично, даже если имя твое – Батый. (В реальности город сопротивлялся несколько дней). Но давайте не замечать таких мелочей. Также предлагаю забыть, что реальный Евпатий Коловрат был большим воеводой, а не Иванушкой-дурачком, не мальчиком, но мужем. И лет ему было не 26 (как в фильме), а 38, и он сумел собрать «войско» из 1700 воинов, серьезно потрепавших армию хана. В дружине же «фэнтезийного» Коловрата оказалось от силы человек 17, которые героически пали, защищая в чистом поле безымянную ледяную горку. Нет, я не ерничаю, просто мне обидно, что масштаб личности немного другой. Впрочем, какая-такая историческая достоверность?! – забудьте. Ведь мы говорим о фильме, где двухметровый медведь защищает «отважных русичей», а метель сметает «врагов поганых с родной земли».

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Так что повторюсь: «Коловрата» нужно судить по законам его жанра – как фэнтези. При таком подходе, кстати, всё не так уж и плохо. Фильм полностью снят в павильоне – что дало возможность детально проработать трюки, поэтому, например, драки (коих не счесть) выглядят очень круто. Вообще операторскую работу действительно хочется похвалить (над фильмом работал Максим Осадчий): он старался «сделать красиво» – и у него получилось. Тем не менее, павильонные съемки (на фоне хромакея) все-таки дают о себе знать: да, картинка красивая, но она постоянно что-то напоминает – то ли «Старые песни о главном», то ли детские телефильмы 60-х-70-х. Не спорю, что компьютерные «художники», рисующие за спинами героев пейзаж, работали на пределе возможностей и сделали максимум; однако ощущение искусственности, опереточности не проходит. Особенно это чувствуется в самых первых, «летних» кадрах, а также в сцене бури, когда Коловрат с дружиной пробирается сквозь метель – попытки героев закрыться рукавами от ветродуя смотрятся как-то уж очень нелепо и старомодно.

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате»

Но картинка картинкой, а сюжет – сюжетом. «Легенда о Коловрате» – эдакое легонькое снадобье для подростка, выросшего на компьютерных играх. Здесь всё ясно, просто и динамично: вот вам враг в роскошном синем плаще – он злой, могучий и «бяка»; вот вам герой с открытым честным лицом – он воюет с врагом. Собственно, на этом разработка характеров и заканчивается, как заканчиваются и сценарные ходы: после сожжения Рязани и решения Коловрата мстить, никаких сюжетных «сюрпризов» в фильме нет – просто один бой с «ворогом» сменяется боем другим. Впрочем, для детского кино такое упрощение вполне приемлемо, а «Легенда о Коловрате» – кино, по сути, снятое для детей. Недаром ведь в разоренной Рязани вы не увидите ни тел, ни крови – и вряд ли это случайное «упущение». Скорее всего, это ориентация на детскую психику. Ну, или банальное желание снять оперетту.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 30 ноября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Легенда о Коловрате»