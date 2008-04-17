«Господа офицеры: спасти императора»: Рецензия Киноафиши

1918 год, Россия захлебывается в гражданской войне. Красные травят белых, белые режут красных, самопровозглашенные гетманы и батьки поощряют мародерства и бандитизм; красный террор, белый террор, анархия – хаос в стране, одним словом. Тут на фоне общего пожарища постепенно возникают силуэты бравых ребят на конях. Ничего не напоминает? При виде этого кадра отделаться от устойчивых ассоциаций с «Неуловимыми…» совершенно невозможно. Вот только идеология сменилась, отчего добро и зло поменялись цветами: устами белых офицеров в фильме глаголет истина, а красные революционеры способны только на пакости, подкупы и предательства. Жаль, что сходства этих двух картин заканчиваются на жанре, эпохе и растиражированном кадре с конными всадниками; отнесись авторы фильма к материалу трепетнее, мы могли бы увидеть совсем другое кино.

Чтобы спасти от расстрела царскую семью белогвардейская ставка отправляет в Екатеринбург спецотряд под руководством штабс-капитана Давыдова, которому в наследство от папеньки Дениса Давыдова достался недюжий героизм и таланты командира. На подвиги с ним вместе выдвигаются капитан-хохмач, подрывник, жандарм-перебежчик, два следопыта - отец и сын, гусар, есаул и полковник. Почти сразу им на хвост садится складный и очень серьезный чекист Бейтикс, самый четкий и проработанный персонаж этой истории. Есть еще третья сила – кокетливый анархист Леопольд Корицкий, ставящий во главу угла деньги и только деньги.

Завязка оставляет приятное впечатление: офицерство держится безукоризненно, революционеры с константно-потными лицами мельтешат и бранятся на диалектах, матросы ходят вразвалочку - все на своих местах. Но очень быстро обнаруживается изъян, фильм стабильно хромает на одну ногу. Он спотыкается как раз в тот момент, когда ты уже готов на него опереться. Если ты благодаря актерскому дарованию Баталова начинаешь сопереживать его персонажу, в кадр обязательно врывается Садыхов и молниеносно разрушает всю иллюзию отождествления. Как только отмечаешь, какая в этом эпизоде уместная и ненавязчивая музыка, она начинает гнать впереди эмоций и прямо-таки надиктовывать тебе настроение. Поражаешься блестящему экранному образу Корицкого, и тут же катастрофически проседает основной женский образ повествования – Варя. Если авторы ленты в детстве вволю и наигрались в солдатики, то кукол в руках точно не держали.

Фильм вышел неровный. Персонажей можно четко делить на живых-неживых, выпуклых-однослойных; прихрамывают и драматургия, и подбор актеров. В декорациях и костюмах царит то педантичная проработанность деталей, то небрежность, граничащая с халатностью. Операторская работа без изысков. И все бы ничего, в картине достаточно удачных моментов, сколочен он добросовестно, вот только подлинным героизмом так и не запахнет, а патриотические чувства останутся неразбуженными. Созданная Фоминым Россия так и не задышала; она не родная, не трепещущая, не выросшая из булгаковской «Белой Гвардии», а отстраненная, малокровная, чужая. Это совсем не национальное русское кино, как бы ни старались продюсеры и режиссер подогнать его под таковое. Хотели сделать патетическую историю о героизме, любви, раскаянии, патриотизме, получился же тяжеловесный комикс про десяток персонажей, смело и бодро шагающих в цитадель локального зла, чтобы с ним сразиться. А это мы тоже уже где-то видели и не один раз.

Саша Младинова