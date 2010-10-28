«Социальная сеть»: Рецензия Киноафиши

В принципе, «Социальная сеть» призвана была стать одним из центральных фильмов о современном общественном устройстве, о том, из чего соткана и куда движется постиндустриальная цивилизация. Мощный талант Дэвида Финчера и сценариста Аарона Соркина мог отлично послужить подобному повороту дела, однако фильм свелся в общем и целом к биографическому описанию. Получилось неглупое, озорное, славное, симпатичное кино, но не более того. Для режиссера, который снял «Чужого-3», «Семь», «Игру», «Бойцовский клуб» и «Зодиака», такая картина скорее творческая пауза, нежели результат работы в полную силу.

Конечно, жизнеописание человека, осенью 2003 года придумавшего Facebook – ресурс мощностью 500 миллионов пользователей и водоизмещением 25 миллиардов долларов, человека, мгновенно обошедшего по степени популярности девятнадцать нобелевских лауреатов и пятнадцать пулитцеровских, не могло не затронуть глубинные пласты лежащего в основе всех этих событий социального процесса. Последний, собственно, заключается в двух вещах. Во-первых, человек меняет ареал своего обитания: «Мы жили в деревнях, потом в городах, а теперь будем жить в Интернете». «Физические» коммуникации уступают место «виртуальным»: «Босния… У них нет дорог, зато есть Facebook». Во-вторых, эпоха транснациональных корпораций, в значительной мере диктующих порядок современного мироустройства, постепенно начинает сменяться эпохой электронной самоорганизации: миллионы объединяются в социальные сети, функционирующие по принципу бесплатного взаимообмена, а не купли-продажи. И несмотря на стремительно растущую стоимость таких сетей, их создателями – и это в фильме показано очень четко – движет вовсе не желание заработать, а желание послать далеко и навсегда боссов в дорогих кабинетах. Юные гении больше не хотят быть используемыми в качестве генераторов идей для очень важного дяди, который потом отодвинет их в сторону и будет единолично (или корпоративно) пожинать плоды чужих прозрений. Благодаря тому что сетевые проекты становятся общедоступными во всех смыслах, то есть не предполагают ни имущественного, ни интеллектуального, ни какого-либо иного ценза, человечество на данном витке его странной, спиралевидной эволюции своеобразно возвращается к общинным началам, так что эта эволюционная спираль оказывается немного похожей на ленту Мёбиуса. Разумеется, речь не о том, будто бизнес как таковой отомрет и все для всех сделается бесплатным: нет, коммерция сопровождает человека с тех пор, как начали менять инновационную палку-копалку на эскалопную часть мамонта, и завершится только с концом света. Однако бизнес в очередной раз вынужден менять свою форму жизни, приспосабливаясь к функционированию множества взаимопересекающихся мегаобщин, которые уже не привязаны к территории и существуют как бы в чистом – очищенном от пространства – времени. К известной досаде автора этих строк, создатели «Социальной сети» не стали углубляться (не только на уровне рассуждений, но даже на уровне сюжета) в мыслительные пучины, а предпочли остаться на уровне остроумно и метко рассказанного, но все же – анекдота из гарвардской студенческой жизни.

Vlad Dracula