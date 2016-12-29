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Викинг - трейлер
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Викинг. Трейлер

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Дата публикации: 19 сентября 2016
Викинг – Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Комментарии Обсудить в чате
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Максим Рубанов 29 декабря 2016, 16:16
Оценка
Ужасно снятый фильм. Основные исторические события показаны плохо. Более того множество событий вообще не показаны так как сам фильм с очень большой натяжкой можно назвать историческим. Битвы не показаны толком. В общем не стоит даже просмотра в кинотеартре данная картина.Разочарование ужасное, жаль потраченных денег. 😕
29 декабря 2016, 16:16 Ответить
tchnav 29 декабря 2016, 18:45
Пришли с женой на примеру в 00:05 29.12.2016.
И .....
Жена на второй половине фильма уснула.
А так авторам можно высказать следующее:
Прежде чем начинать снимать такие картины посмотрите советский фильм "Александр Невский", или хотябы фильм. " Иван Васильевич меняет профессию".
И вообще у Д.Козловский
- звезда стала закатываться за горизонт.
29 декабря 2016, 18:45 Ответить
Виталий Деркаченко 30 декабря 2016, 12:31
Оценка
У меня один вопрос: "Где деньги Зин!?". Ярд двести!! Вы серьезно?! За эти деньги они должны были этот фильм снимать на Пандоре!! Потому что я в жизнь не поверю, что несколько срубов и массовка в сотню полторы человек стоит этих денег...
Если о фильме, то фильм откровенное Г.... с большой буквы этого слова.
Начиная со спецэфектов, которые кстати ну хоть как то можно оценить на 3 балла из пяти и заканчивая сценарием который на мой взгляд можно оценить только на твердый кол 1.
Если в этих 1,25 млдр. рублей есть бюджетные средства, то уважаемые правоохранительные органы проверьте пожалуйста куда ушли эти деньги!
30 декабря 2016, 12:31 Ответить
Михаил Ибаев 30 декабря 2016, 15:35
Оценка
К игре актеров, претензий нет, каждый из них выполнил свою задачу в картине, особенно те, чьи эпизоды в фильме были коротки! Но постановку историчесих событий я представлял увидеть ярче, глобальней, менее скомконей и понятней для зрителя! Разочаровался в спецэффектах, ждал что будет круче..., битва слабая и точечная.
30 декабря 2016, 15:35 Ответить
dior80-02 31 декабря 2016, 16:34
Оценка
Не буду расписывать что и к чему....для меня итог таков..НЕЗАЧЕТ....(а ведь так ждал)...не советую идти в кинотеатр..его можно и дома позже посмотреть.."много шума из ничего" ИМХО
31 декабря 2016, 16:34 Ответить
Михаил Дубков 31 декабря 2016, 17:51
Оценка
Начитался негативных отзывов о фильме, но все же рискнули пойти с женой. Фильм очень понравился!!! Удивлен чем вызваны столь неадекватные комментарии.
31 декабря 2016, 17:51 Ответить
Михаил Дубков 31 декабря 2016, 17:54
Оценка
Читал негативные отзывы, но решили все таки пойти с женой. Фильм очень понравился!!! Господа, чем вызвана столь негативная оценка или это либеральные круги пишут только...
31 декабря 2016, 17:54 Ответить
Роман Сапиро 31 декабря 2016, 20:58
В принципе не принял почему назвали фильм викинг.Не потянул Козловский на князя Владимира.Лучше на молот сходите с Чадовым
31 декабря 2016, 20:58 Ответить
Ольга Степанова 1 января 2017, 13:31
Оценка
Фильм вообще ни о чем.Каждые 10 минут хотелось смотреть на часы,когда же кончится. Набор боевок каких-то,да и то обрывочных.Кто историю Владимира не знает,так и вообще непонятно, что к чему.Со всего фильма не запомнилось вообще ничего.Жаль денег.
1 января 2017, 13:31 Ответить
Дима Степаненков 1 января 2017, 18:02
ну я фильм не смотрел,и после таких отзывов и не собираюсь идти...но по моему уже по трейлеру было видно,что фильм параша...само обидно,что миллиард по любому по карманам разошёлся,тех козлов,кто эту парашу снимал:)))))))
1 января 2017, 18:02 Ответить
alex 1 января 2017, 23:59
Оценка
молодёжи обязательно понравится: много драк, битв, компьютерной графики.
из актёров всего пара тёток-симпопо и много дерущихся-режущих-колющих друг друга мужиков.
это всё было терпимо, на троечку из пяти.

стоило мне всё 100 ря за билет, не жалко. разок глянуть пойдёт. всё же лучше про реальных людей, чем про выдуманные миры с битвами машин. книжку теперь читаю, вроде не так всё в книжице (читаю с трудом, но надо для общего-то развиття). очень понравились костюмы и картины природы (дождь, солнце и т.п.)
запомнился фингал на правом глазе у Козловского в конце фильма, - так плакал!

п.с. мерзко выглядели "сектанты"лысые.
1 января 2017, 23:59 Ответить
Anton Pishun 2 января 2017, 03:49
Отличный фильм. Более-менее реальный, без лишних спецэффектов. Сходите.
2 января 2017, 03:49 Ответить
Anton Pishun 2 января 2017, 04:11
в ответ на сообщение Виталий Деркаченко от 30 декабря 2016, 12:31
Ярд двести - это вообще не деньги
2 января 2017, 04:11 Ответить
ng2014n 2 января 2017, 10:08
СМОТРЕЛИ 1 ЯНВАРЯ ! это копец - ПРОВАЛ ГОДА!!!!!
ПРО ВЛАДИМИРА!!!! снять так хреново!!!! С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ (единственное, что костюмы , пейзаж и операторы постарались максимально вытащить фильм). ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - НЕЗАЧЕТ!!! -
РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ - САМАЯ ПЛОХАЯ РАБОТА!!!!!
получился скомканный, безсюжетный. ВРОДЕ И АКТЕРЫ ХОРОШИЕ,должны были бы вытянуть роли- но у многих не получилось.
РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ -КУДА СМОТРЕЛИ,что хотели передать????

После фильма, КАКОЙ ТО ЖУТКИЙ ОСАДОК ( от сцен, особенно трактовки истории...)

ПОДСТАВИЛИ ВСЕX/........
заманили рекламой!
2 января 2017, 10:08 Ответить
Виталий Деркаченко 2 января 2017, 12:04
в ответ на сообщение Anton Pishun от 2 января 2017, 04:11
Оценка
Да что Вы говорите, ярд двести уже не деньги!!
2 января 2017, 12:04 Ответить
Евгений Редкозубов 2 января 2017, 13:04
Оценка
Хорошая игра актеров, на этом положительные моменты и заканчиваются. Сюжет невнятен настолько, что можно подумать, что это краткое изложения предыдущих серий какого-нибудь сериала. Поражает количество людей в массовых сценах - от силы человек 100, даже поленились добавить компьютерной графикой. А может все деньги на спецэфекты ушли на то, как обдолбаный князь видет меч разрывающий сосуды, медленно пролетающую стрелу и нарисованную Корсунь. Не тратьте деньги, на большом экране фильм не смотриться, через пол года спокойно посмотрите по телеку.
2 января 2017, 13:04 Ответить
ЕфимШифрин 2 января 2017, 14:02
Оценка
В целом фильм смотреть можно. Трейлер конечно, как это часто у нас бывает, гораздо лучше самого фильма. Но. Не надо уж так сразу, мол полное г.... Ну не полное)) В новогодние праздники посмотреть можно. Попытались снять в стиле Жанныдарк, тот, что с Милоййовович. Много грязи и месева. Мне честно говоря понравился,но.. На выходе из зала услышал фразу- и это за 1.2 ярда сняли???? Я ужаснулся ибо не так давно смотрел 28 панфиловцев. Та же грязь в кадре, но видать замес попроще режиссер делал, не так густо. Панфиловцы сняли на сборы людей. Короче опять не смогли у нас чтото сделать и ничего не отпилить для своих карманов. ИМХО как говорил один персонаж одного культового советского фильма ....я мзду не беру, мне за державу обидно. Но что читать чужие мысли, посмотрите сами. Хватит оливье точить)))) всех с новым годом
2 января 2017, 14:02 Ответить
Юрий Синюков 2 января 2017, 15:38
Оценка
Тягомотина растянутая на 2 часа
2 января 2017, 15:38 Ответить
Анастасия Михеева 2 января 2017, 16:59
Оценка
Шлак редкостный!
2 января 2017, 16:59 Ответить
Анастасия Михеева 2 января 2017, 17:03
в ответ на сообщение Михаил Дубков от 31 декабря 2016, 17:54
Оценка
Ну, фильм может понравиться только людям с низким интеллектом, иногда лучше жевать, чем говорить) не говорите никому что вам фильм понравился))
2 января 2017, 17:03 Ответить
Светлана Мурлатова 2 января 2017, 21:47
Здравствуйте...пришли с мужем на фильм....всп так ужасно, что, если, обычно мы обмениваемся впечатлениями, - просто шли молча.......нет ничено, что могдо сказать, что это историческиц фильм, мелодрама, ужас...намесили, но не полвчилось ничего.....как можно поставить под сомнения, что гельзя олой отдавть предпочтение, ср второй спать, а нс третьей жениться.....нельщя, притягивать момень т
Исповеди и одновременно, ну расскажу я все и мне ничего не будет да еще и просят...ужасно...Господи, сколько смертей и пошлости.Вы что хотите сказать, что нормпльно, что какой то полукровка, убивший потомка Рюриковычей , имеет право стать великим князем....позор.....смотришь фильм, пытаешься сосредоточиьься на историчесеой зоьь линии и тут снова засала, - о чем фильм...о набегах, о становлении христианства или об отношнениях друг другу..ничего и не и чем
2 января 2017, 21:47 Ответить
Светлана Мурлатова 2 января 2017, 21:49
в ответ на сообщение Светлана Мурлатова от 2 января 2017, 21:47
Извирите за орфографию....эмоции быстрее умности
2 января 2017, 21:49 Ответить
Алексей Логвинов 2 января 2017, 21:49
Не буду углубляться в историю и в режиссуру не тратьте свое время, фильм ГОВНО,
😎
2 января 2017, 21:49 Ответить
Светлана Мурлатова 2 января 2017, 21:52
в ответ на сообщение alex от 1 января 2017, 23:59
Ужасно..если б 100 рублей..460 рублей за каждого
2 января 2017, 21:52 Ответить
Светлана Мурлатова 2 января 2017, 21:53
в ответ на сообщение Алексей Логвинов от 2 января 2017, 21:49
Полность с вами согласна...ужасно...прсто ужаснт..это единственный фильм, на который я написала лицензию..ужасно
2 января 2017, 21:53 Ответить
Дмитрий Желвицкий 2 января 2017, 23:23
в ответ на сообщение Виталий Деркаченко от 30 декабря 2016, 12:31
Деньги, наверное, в рекламу пошли. Голливудский подход - самим везде расхвалить себя, а как будет касса, то еще раз похвалить и призвать еще кого посмотреть. По фрагментам пародия на голливуд. То есть, мерзость. Не пойду.
2 января 2017, 23:23 Ответить
Алена Телюкова 3 января 2017, 03:17
Фильм откровенное 💩. Отличная рекламная компания, завораживающие первые 10 минут фильма, и это все. Положительных эмоций получить дальше вряд-ли получится. Искажено все полностью, начиная с полного отсутствия сюжетной линии(сидишь и не понимаешь кто кому кем приходится, имён толком даже не называют), мотивы поступков персонажей тоже не ясны. А теперь самое главное: 1. князь Владимир(главный персонаж) представлен бесхребетным непонятным человеком, не говоря о том что Козловскому лучше играть дальше менеджеров, на управление Русью совсем не тянет его характер. 2. Как можно было изобразить один из главных городов того времени таким убогим, больше похожим на вымирающую ферму??? Где красота Русской природы? Везде грязь, люди как бомжи, дорог нет, населения человек 100)) главное славянское капище больше похоже на сектантскую полянку. 3. Музыка в фильме отсутсвует полностью, тоесть совсем полностью. Как можно делать современный исторический фильм без саундтрека? 4. Диалоги персонажей в современном стиле режут слух. Все таки при просмотре исторического кино хочется окунуться в атмосферу того времени, где "город"- это "град" и т.д. 5. Сцены сражений сняты так, как будто оператор находится в толпе и его постоянно бьют(все мелькает, дергается, кто кого бьет вообще не разберёшь и в целом вообще непонятно что происходит), показанная толпа из 20 человек при всём желании не сможет создать масштабов хорошей битвы.Писать можно долго об этой картине. В целом, не надо быть историком чтобы понимать, что допущено много ошибок. Фильм вызвал только отрицательные эмоции. Если ещё учесть сколько потрачено на эту картину, то можно совсем загрустить)) читал отзывы перед походом в кинотеатр, но не поверил, а зря. Лучше потратить время на просмотр очередного голливудского шлака, там хоть за державу обидно не будет.
3 января 2017, 03:17 Ответить
eguo 3 января 2017, 03:48
Оценка
Как обычно, повелись на рекламу трейлера... Фильм унылый, нудный. Сражения отсняты на отвали. В сериале "Игра престолов" сюжет битвы бастардов и то - захватывающее зрелище.
3 января 2017, 03:48 Ответить
oneginevgenii 3 января 2017, 17:17
Уж извините, но не удержался не написать отзыва. Каким бы патриотом России я не был, каких бы надежд я не вкладывал что фильм получится, но к сожалению- это провал. Такой ахинеи, такой глупости я не ожидал. Как же я долго ждал выхода этого фильма, но после десяти минут просмотра фильма еле нашёл в себе силы не встать и не уйти. Делайте выводы сами, я не буду убеждать идти вам или не идти, но извините меня за прямоту-это полное Г......
3 января 2017, 17:17 Ответить
Виктор Алексеев 3 января 2017, 18:20
Реально исторический?
3 января 2017, 18:20 Ответить
advmart 3 января 2017, 20:27
Жалко потраченных денег на билеты и времени проведенного в кинотеатре. Фильм не имеет ничего общего с историей кроме имен персонажей. Полный провал.
3 января 2017, 20:27 Ответить
Марина Виноградова 3 января 2017, 21:08
Моя рецензия на "ВИКИНГ"
Хуже фигни не видела за все свои годы.
Фильм ни о чем. Не раскрывает ни одной заявленной в рекламных трейлерах темы . Совершенно не соответствует исторической реальности, бред с какими-то викингами-вообще мне непонятен. Руси , в принципе, нет ни на одном кадре, кроме ,как в начале несколько секунд. 90 % времени фильма- грязь, немытые тела, кровь во всех субстанциях брызжет и льется. Сюжет проследить невозможно, да его и нет по сути. Субтитры, которые появляются на несколько секунд , что не успеваешь прочитать, видимо имели цель хоть как-то объяснить происходящее на экране.
Мне было смешно и грустно, это Гэ снимали 7 лет и потратили невероятное количество миллионов рублей...
Видимо, поняв всю провальность этого проекта , гос. тв решило пиарить это Гэ по всем каналам и придумывать мифические цифры поклонников данного фильма.
Цена на фильм неоправданно высока, в Новосибирске до 900 рублей,в зависимости от кинотеатра.
Мы ходили за 350, и невероятно жаль этих денег. Уверяю, что выпив кофе в кафэшке я получила бы несравненно бОльшее удовольствие. Категорически не рекомендую спонсировать это фуфло.
К примеру скажу: недавно была на фильме "Землетрясение". И актеры не профессиональные и фильм создан не из средств фонда кино и денег меньше затрачено.. Но как берет за душу, как люди плакали в зале, как со дна души все поднималось и соскребалось при просмотре- не передать. Большой поклон авторам и создателям.
А с этого фуфла люди с десятой минуты из зала уходили.
3 января 2017, 21:08 Ответить
Дарья 3 января 2017, 21:09
Оценка
А мне фильм понравился, актеры хорошо справились! И образ Владимира тоже хорошо передали, не хотелось бы увидеть жестокого убийцу. Даже если и в реальности он был таким.
3 января 2017, 21:09 Ответить
Надежда Якимович(Юрченко) 4 января 2017, 02:34
Сказать, что разачарована , нет, возмущена, как можно это показыватб, я специально позвала дочь( 15 лет) так она выразила мнение- мама , что это?_ и я думаю - что это ???напрасно потраченное аремя и деньги, люди не ходите на это. ..
4 января 2017, 02:34 Ответить
Надежда Якимович(Юрченко) 4 января 2017, 02:35
в ответ на сообщение Дарья от 3 января 2017, 21:09
Ну у вас и вкус
4 января 2017, 02:35 Ответить
Надежда Якимович(Юрченко) 4 января 2017, 02:36
в ответ на сообщение Михаил Дубков от 31 декабря 2016, 17:51
Удивлена тоже, но вами, как это может нравится
4 января 2017, 02:36 Ответить
Дарья 4 января 2017, 10:52
в ответ на сообщение Надежда Якимович(Юрченко) от 4 января 2017, 02:35
Оценка
Я вам так скажу, фильм ждала давно, как работу любимого актера ( Козловского). Его игра, как и других актеров очень понравилась, к ним претензий нет. Что касается фильма в отдельности, то чёткого сюжета нет, конечно ждала большего. Это претензии к режисёру и другим кто работал над фильмом. А я просто насладилась работой любимого актера, чьё творчество в театре и в кино очень нравиться.
4 января 2017, 10:52 Ответить
Сергей Кузьмин 4 января 2017, 13:22
Оценка
Очередное экшн-мусор от первого канала с второсортными актерами за немеряные бабки. Дешевая Московская "" игра"" актеров поражает. Слабый сценарий. Где Хабенский, Машков, другие?Понятно почему актеры первого эшелона не участвуют в этом. Никакие деньги в декорациях и костюмах не заменят талант. Почему забыли как снимался "Андрей Рублев"? Где гениальные режиссеры, сценаристы глубокие актеры? ДАЖЕ ГРЕЧЕСКИЕ гласы не смогли вставить, хоть бы посоветовались с профессионалами с древнерусского .ПОЗОР!!!! Московский акцент НЕУБИВАЕМ! Стрелялки пулялки,Очередное кормление масс. Никакой историко- кинематографической ценности этот фильм не представляет. Сгинет через полгода бесследно.
4 января 2017, 13:22 Ответить
Юлия Мазниченко (Алейникова) 4 января 2017, 18:04
Оценка
Фильм не плохой,денег,оплаченных за билет не жалко.Может некоторые отзывы и справедливы,но называть его Г...,язык не поворачивается.Для тех кто не понял названия и сюжета,можно посоветовать почитать немного о языческой Руси.Не совсем правдоподобно представлен князь Владимир,потому как летописи говорят,что до принятия христианства он был более жестоким,чем его показали в фильме,хотя считаю это плюсом.Игра актеров мне понравилась,природа в фильме,может конец немного сжат,потому как Анну не так просто отдали Владимиру.Не понравилось ,что мало массовки.Зато воины показаны правдоподобно...Еще удивляют комменты на счет грязи!Вы думаете,что в 10-м веке в таких городах как Киев,или Полоцк все было вымощено плиточкой тротуарной,с развитой инфраструктурой???сюжет не понятен только тем,кто не знает истории.Средняя оценка фильму,но посмотреть советую!
4 января 2017, 18:04 Ответить
kruzados 4 января 2017, 20:54
Оценка
Это не фильм, это беда!!! Возмущен и огорчен. Исторической правды в нём не много, на мой не просвещенный взгляд. Высокоразвитая страна Гардарика предоставлена убогой деревней: грязной, вонючей и в крови. Язычники, в противовес христианам - представлены не менее убого, чем наша страна! Я бы никому не посоветовал, уж извините за прямоту!
4 января 2017, 20:54 Ответить
NatalyKissLoveYou 4 января 2017, 21:48
Это эпогей позора российского кинематографа за всю историю его существования. Наверно повторюсь в сотый раз сказав, что фильм полон исторических несоответствий, равно как и морально дискридитирует славянскую культуру. Воедино собрать столько дерьма в одной картине потратив на это 7 лет и уйму денег надо было постараться.
4 января 2017, 21:48 Ответить
https://intrade.bar/68731 4 января 2017, 22:06
Оценка
Никогда не писала отзыва о фильме, но тут просто не могу сдержаться! Так ждала этот фильм, наконец посмотрела и... Фильм просто провальный. Д.Козловский ну никак не тянет на князя, его игра оставляет желать лучшего. Игра актеров с небольшими ролями понравилась гораздо больше. Все исторические события, такое ощущение, что взяты только из википедии, в историю никто не углублялся. Весь фильм какой-то грязный, скомканный, кроме дипрессии ничего не вызывает. Вышла с ощущением, что меня облили какой-то хер...й за мои же деньги
4 января 2017, 22:06 Ответить
Сергей Хабибназаров 4 января 2017, 22:38
Оценка
Первые 15 мин очень даже не плохо .дух времени костюмы на высоте.но потом смотриш и не понимаеш в те времена новгород имел каменные стены а тут киев показывают сарай за плетнем.какиеио лысые шаманы вместо волхвов .Бред ушли с просмотра через час .снято так что давит на мозг.сюжет не захватил воообще.вильм отстой так дома под пиво перед монитором на раз.
4 января 2017, 22:38 Ответить
Андрей Тихонов 5 января 2017, 00:29
Оценка
ЗАКАЗ РПЦ И ЕВРЕЕВ БЕЗДАРНЫЙ ФИЛЬМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НЕ КАКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТАМ ПОКАЗЫВАЕТ НАС РУССКИХ СВИНЬЯМИ ПЬЮЩИМИ КРОВЬ ,НАСИЛЬНИКАМИ И УРОДАМИ . Я БЫ ОТДАЛ ПОД СУД РЕЖИССЕРА
5 января 2017, 00:29 Ответить
Игорь Титов 5 января 2017, 01:19
Оценка
В фильме нет ничего, что обещали авторы!
Исторической составляющей нет и близко, ну ладно бог с ней с историей, может смысл художественный? Задумка какая творческая? Нет не прослеживается. Ну может нравственный посыл? Где? Нету! Любовь вечная и бессмертная? А? Ну дайте! Опять мимо!
Что хотели сказать герои? Бубнят что-то, пьют наркоту, трахаются, куда-то скачут, кого-то режут, кришнаиты, басмачи, обмотки, навоз, сараи...
Хорошо хоть варягов гомасеками не сделали и у идола Сталина детей не жрали! Вот была бы режисерская находка!
Вышел из зала на плачущем Владимире, не мог больше терпеть!
5 января 2017, 01:19 Ответить
dnwol 5 января 2017, 04:05
Оценка
Согласен с теми кто говорит что деньги выделенные на фильм украдены.
Зрителя создатели держат за быдло это точно,если такой низкосортный фильмец пытаются выдать за нечто похожее на кино.
Не понятно что критиковать,полная хрень от начала до конца.
А эпическое сражение где бились штук этак двадцать печенегов и сдесяток киевлян даже для театральной постановки маловато.Дааа носители культуры глсбабки прут даже не стесняются.
Сценария нет.
Кастинг проведен неудачно.Свою бездарность создатели закрыли парой фамилий.
Монтаж и прочее ну очень-очень низкосортный.
Беда а ни кино.
5 января 2017, 04:05 Ответить
Николай Тюкалов 5 января 2017, 11:31
Оценка
После прочтения отзывов ,встал вопрос ,а стоит ли идти на этот фильм ,или воздержаться ? Неужели нет исторической правды?,, А может её и не хотели показывать ,так сказать авторы сего шедевра?
5 января 2017, 11:31 Ответить
Михаил Дубков 5 января 2017, 13:29
в ответ на сообщение kruzados от 4 января 2017, 20:54
Оценка
Добрый день, очень верно вы подметили, что на ваш взгляд... А с чего вы взяли, что у нас была высоко развитая страна??!! У нас было язычество с человеческими жертвоприношениями и князья друг друга воевали!! Почитайте повесть временных лет и юлиановские повести
5 января 2017, 13:29 Ответить
Михаил Дубков 5 января 2017, 13:33
в ответ на сообщение Николай Тюкалов от 5 января 2017, 11:31
Оценка
Идите и смотрите. Очень близко к истории, но не всех это радует, многие думают, что язычество это клевое, тогда можно сказать, что мразь с игил тоже ничего. До Владимира Русь была стаями варварами, но сильными и воинственный.
5 января 2017, 13:33 Ответить
Иван Мельников 5 января 2017, 14:52
Оценка
И так.
плюсы.

1. игра актеров хороша.
2. за костюмы можно похвалить.
3. ... тут всё.=)

минусы
1. не понял, вы снимали исторический фильм или блокбастер? ни того ни другого не получилось.
2. фигура князя. тут множество минусов.
в фильме представлен слабый, не хорезматичный, повсюду ноющий, с мозгами ребенка человечек. за таким не то что бы Русь не пошла, а домашний скот слушаться не будет. Это не лидер.
3. Пропаганда, её дух из фильма прям прёт, в кинотеатре дышать нечем. Славяне представлены грязными варварами с дикими обычаями, не умеющие не то что бы писать и читать, но и составлять длинные фразы. Волхвы смахивают на наркоманов. Народ на зомби. Всё христианское соткано белыми нитками.
Киев - самый большой город Руси, центр торговли и ремесла представлен маленькой рыбатской деревушкой с крепостными стенами. Корсунь-да конечно город древний, представлен во всей красе, как жемчужина посвященной Византийской империи. в 10 раз больше Киева с цивилизованными греками.

У фильма чёткая позиция.
Язычество - невежество, грязь и зло, и люди там такие же.
Христианство - свет, благодать, просветвление.

В общем обидно за наш кинематограф
5 января 2017, 14:52 Ответить
um007 5 января 2017, 15:01
Оценка
Да, сборы есть. Каникулы , слякоть... Куда податься? А вот фильма запоминающегося нет. Козловский -не Владимир, не князь, и не воин... Непонятно кто. Ходченкова - ну не её это! А я этих артистов люблю. после Легенды №17,после Служебного романа... Но здесь они мне ничего не предложили как актеры высокого класса. Сам фильм откровенно слабый, как бы его не расхваливали на Первом. Там же Эрнст! Куда деваться то? Кто то тут посоветовал авторам посмотреть Александра Невского. Возьми те ближе - Мы из будущего.
Жаль! Были ожидания и надежды... Теперь с ужасом жду нового "шедевра" от Бондарчука.
5 января 2017, 15:01 Ответить
rsel140613spb 5 января 2017, 15:39
Оценка
Надоела уже реклама на первом канале, все равно на тупой фильм не пойду в кинотеатр 😝
5 января 2017, 15:39 Ответить
Дмитрий Горячев 5 января 2017, 16:19
Оценка
я о потраченных деньгах и времени не пожалел, 1 раз посмотреть можно. Но много непонятного, а т к я фильмы не только тупо смотрю, но и пытаюсь понять, то это минус. Ещё уж слишком истеричные персонажи: где можно (и наверняка нужно) сказать обычнным голосом герои почему-то истошно орут и тп. Ненатуральные вощем эмоции, и не к месту...
5 января 2017, 16:19 Ответить
Алексей Горюнов 5 января 2017, 18:13
Оценка
Самое большое разочарование за последние лет 15. За такие фильмы надо наказывать и наказывать серьёзно. Нет не смысла, не зрелищности, нет ничего. По сути нет даже складного сюжета. Нет положительных героев, море крови и жестокости. Порой кажется что смотришь американский треш про маньяков. Мрачный, тяжелый, не заставляющий не о чём задуматься. Надеюсь наши предки не были такими как в этом фильме, т.к. такие фильмы скорее заставляют забыть свою историю нежели помнить.. Повелись на рекламу. Очень надеюсь, что создатели прочтут хотя бы малую часть отзывов об этом ужасном фильме. Пример того как нельзя снимать. 0 баллов из 5, жаль минус нельзя поставить.
5 января 2017, 18:13 Ответить
Алексей Горюнов 5 января 2017, 18:32
в ответ на сообщение oneginevgenii от 3 января 2017, 17:17
Оценка
Полностью с вами согласен. Такой фильм отвращает помнить историю и интересоваться ей. Фильм просто отвращает от себя, 2 часа извращения, а не просмотра.
5 января 2017, 18:32 Ответить
Игорь Носиков 5 января 2017, 19:54
Оценка
Посмотрел, фильм хороший, не воспринимайте его, как учебник по истории)))) "крепкий орешек" лучше??))) зритель проголосует кошельком, посмотрим рейтинг и сколько наберёт в прокате... и не кричите, что пипл все схавает, раз схавает, зна нравится, ведь пипл, это народ нашей страны!
Думающих оскопляет, мля... читайте тогда библию и, на крайняк, историю России Карамзина... и думайте, что они правдивы)))).А я ходил на зрелищный экшен, и не пожалел)))
Привет оскорбленным думающим😂😂😂😂
5 января 2017, 19:54 Ответить
Игорь Носиков 5 января 2017, 20:00
в ответ на сообщение Анастасия Михеева от 2 января 2017, 17:03
Оценка
Анастасья! Оцените, плиз, свой интеллект, и выложите здесь его оценку))))
5 января 2017, 20:00 Ответить
Юлия Мазниченко (Алейникова) 5 января 2017, 20:38
в ответ на сообщение Игорь Носиков от 5 января 2017, 20:00
Оценка
Согласна с Вами,Игорь)))Я вот тоже не пойму с чего вдруг фильм понравится людям с низким интеллектом?наоборот он понравится тем,кто имеет представление об истории своей страны)))а тут все трещат о том ,как опозорился наш кинематограф((( с чего вдруг?
5 января 2017, 20:38 Ответить
Константин Лазаревич 5 января 2017, 21:22
Оценка
Очень жалко 300р потраченных за эти 2 часа!
5 января 2017, 21:22 Ответить
Юлия Мурашова 5 января 2017, 22:34
Оценка
Всем привет! Фильм не оправдал ожиданий. Данила Козловский отличный актёр,но не для таких ролей. Пол фильма искали водопровод,потом искали жену брата,и в итоге уверовал в господа бога. Откуда интересно в те годы был проведён водопровод? Битвы вообще не понятны,кто скем? Грязь и кровь на это был поставлен акцент режиссёра? Весь фильм орали по пусту, могли просто прегласить одного Харламова. В зале мест конечно свободных не было,только слышны были шепоты,а это кто? Это за кого? Думаю,что прежде чем браться за такие исторические вещи,надо хотя бы историю почитать! Плохой фильм!
5 января 2017, 22:34 Ответить
Алла Артушева 6 января 2017, 04:30
А я сразу знала что фильм Г.. по одному тому только как сильно его пиарили, в кино даже не думала идти. Ну не могут у нас сейчас снять ничего дельного, как только опозорить русскую историю такими вот шедеврами!!
6 января 2017, 04:30 Ответить
Демид Тодоренко 6 января 2017, 07:46
Оценка
По сравнению с тем уг что снимают в России - фильм на 10 из 10. Однако сцена, в которой русские люди с улыбкой и смехом крестились очень позабавила 😅 😅 😅
6 января 2017, 07:46 Ответить
Андрей Тихонов 6 января 2017, 17:53
Оценка
Фильм плевок в лиц всему русскому народу на новый год !. Славяне изображены свиньями спящими и живущими в параше ! Старци на Ка́пище изображены юродивыми лысыми немыми и вызывающими отвращение. Одним словом гои .
6 января 2017, 17:53 Ответить
Игорь Старый 6 января 2017, 21:05
Не знаю как кому но в целом смотреть можно. Не вау конечно. Сюжет понятен. Игра актеров хорошая. Только Киев какой-то убогий. Ну кто его знает какой он был в 10 веке. Если верить современникам Владимира то он был намного жестче чем тот который показан в фильме. И христианство принимал без соплей а сточки зрения реальной политики того времени.
Короче в целом смотреть можно. автор имеет право на свою трактовку истории. тем более никто не знает как оно было на самом деле.
6 января 2017, 21:05 Ответить
valentin134.87 7 января 2017, 11:39
в ответ на сообщение Анастасия Михеева от 2 января 2017, 17:03
Сама ты недалекого интеллекта!! Достаточно лишь высказывания конкретно по фильму, у всех свое мнение, а обвинять людей которым фильм может понравиться совершенно не к чему.
Понятно, что наш кинематограф не совсем дотягивает до заграничного, по спецэфектам и тд.
Но у меня создается впечатление, что сдесь собрались прям такие Б...ть кинематографические критики и историки, рассуждающие про полноту сюжета, кульминации событий, исторические факты!!!
Конечно за миллиард можно было сделать и получше, без коррупции не обошлось, но это беда нашей страны.
7 января 2017, 11:39 Ответить
Владимир 7 января 2017, 17:11
Оценка
Фильм достаточно скучный... Сюжет тоже оставляет желать лучшего... Чуть не уснул в кинотеатре.
7 января 2017, 17:11 Ответить
e.gurina 7 января 2017, 19:42
Оценка
Очень крутой, жаль что все фильмы не могут быть такими. Актеры, картинка, музыка - все впечатляет и не отпускает и после просмотра. Идея, положенная в основу, глобальна и очень важна для современного поколения. Конечно историю нужно знать. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании фильма, обязательно посмотрю еще раз...
7 января 2017, 19:42 Ответить
๑ღ♥ НАТАЛИЯ ♥ღ๑ ЗИКАЕВА (Плужникова) 7 января 2017, 22:17
Оценка
Зря потратили деньги и время(... жаль...
7 января 2017, 22:17 Ответить
inn3173 8 января 2017, 00:00
Оценка
Ходили на фильм и впечатления остались, в целом, хорошие. Не ясно, в связи с чем столько негатива у народа, а как начинаешь читать, так диву даешься)))
Даже вспоминая уроки истории в школе, могу сказать, что все основные моменты этого важного периода для Руси воспроизведены, а это, если не учитывать углубленное изучение этого вопроса.
Народ меня поражает своей наивностью: люди, видимо, так привыкли отсматривать голливудские фильмы с кучей вымысла, спецэффектов и граммом истины в сюжете (дай Бог)))), что уже и забыли, что это такое- фильм, снятый по реальным событиям. Это уж точно не "Человек- паук" и не "Люди иск"))))))))))))))))))
Если ты хочешь зрелища и кучу спецэффектов, то тебе явно не сюда.
В нашем кино испокон веков акцент делался на игру актеров, что я в полном мере увидела и сейчас.
Актеры отыграли "на ура": что Ходченкова, что Козловский (одна сцена в храме чего того стоит и насколько она была проникновенной). Они играли реальных людей, перед которыми стоит тяжелый выбор, которые обладают своими достоинствами и недостатками и которые несовершенны и так же, как любой человек, сомневаются, совершают ошибки.
Да, соглашусь лишь, что фильм получился чуть скомканным ввиду того, что много событий уместилось в такой промежуток времени, но в остальном могу смело похвалить фильм и сказать, что это кино не для всех- на нем не место детям и тем, кому хочется экшена и кто тоннами глотает американщину.
Фильм к просмотру рекомендую, но с оговоркой, что понять и принять сможет не каждый.
8 января 2017, 00:00 Ответить
inn3173 8 января 2017, 00:13
в ответ на сообщение valentin134.87 от 7 января 2017, 11:39
Оценка
Про каждого второго критика, куда не плюнь, полностью согласна. Хотя, убеждена, что и половина из высказавшихся об этом историческом событии не наслышана в полной мере.
Но, с другой стороны, учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в валютном мире, что такое миллиард РУБЛЕЙ!)) Правильно...))
И, вообще, нужно уважать чужой труд, учитывая, что сами, в большинстве своем и рядом не сидели в плане свершений)
8 января 2017, 00:13 Ответить
Cергей Колотов 8 января 2017, 02:09
Худший фильм о России тысячелетия!! Не ходите! Мы там выглядим мерзкими грязными немыттыми тварями, постоянно куваркающимися в грязи и чужой крови!!! Причём Исторически фильм абсолютно не соответствует действительности!!
Города наши показаны хлевами , коровниками обосраными или конюшнями!! Мерзость полная!!!
Ищу соучастников, для подачи искового коллективного заявления в Суд о защите чести и достоинства Русского народа, и прекращении показа этого мерзкого, и порочащего и оскорбляющего Русский Народ отвратительного зрелища!!!
8 января 2017, 02:09 Ответить
Юленька Рыженькая 8 января 2017, 14:19
Оценка
Кульминация конечно же финал. Но до него нужно долго и нудно смотреть ленту. Актёры молодцы. Много серого,грязного,оно конечно понятно почему только в конце появляется солнце,но утомляет серость ужасно. Слишком затянуто. Видимо хотелось авторам картины обо всём и сразу..... Вообщем неплохо,но и не отлично. Ожидалось чего-то большего что-ли.....шарма какого-то.
8 января 2017, 14:19 Ответить
Jackal Хлынин 8 января 2017, 18:43
Оценка
Фильм жуткая халтура. История там рядом не стояла! Полное не знание режиссером повести временных лет, костюмеры выдумали свои версии одежды, а быт они кажется взяли из властелина колец. у фильма сборы только потому что была реклама и не было альтернатив в прокате.
8 января 2017, 18:43 Ответить
oleg_ver58 9 января 2017, 16:18
В фильме «Викинг» на древнюю Русь вылита вся грязь, которую только смогли собрать. Русские князья без всякой необходимости убивают своих родных братьев и родственников. Кровь невинных людей льётся рекой. Народ вечно грязный, одетый в лохмотья, находящийся на грани вымирания. Города Руси похожи на стойбища африканских племён. И вот, волшебным образом, дружина князя Владимира захватила огромный европейский город Корсунь с каменными зданиями и высокими каменными крепостными стенами. Город купается в роскоши и деньгах, а люди ходят в шёлковых одеждах. Воровавший в детстве и убивавший невинных в зрелые годы, князь Владимир в храмах Корсуня узнал, что можно быть негодяем и убийцей, а потом покаяться в храме, получить прощение и снова стать белым и пушистым. И снова проливать кровь рекой. Эта религия ему так понравилась, что он решил со всем своим народом перейти в Христианство. Викинги не были князьями на Руси, а Владимир не был викингом. Ложь начинается с названия фильма и идет во всех сценах. В кинотеатр можно не ходить. Скоро фильм пустят по первому каналу. Потому, что потребность в искажении истории и очернении России очень велика. Сценаристы фильма должны убрать имена реальных исторических персонажей и назвать фильм фантастикой или пойти под суд за клевету. Чиновники Министерства Культуры, разрешившие съёмку фильма, должны быть уволены за профнепригодность. Из под сценария фильма явно торчат уши англосаксов и Ватикана. Жалко, что я отдал деньги за билет этим бойцам невидимого фронта.
9 января 2017, 16:18 Ответить
slivo 9 января 2017, 18:59
Оценка
Главное разочарование нового года!!!!!!!!!!!!!!

ЭТО МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА РОССИЙСКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ФИЛЬМАМ!!!

больше не куплюсь на такой развод!!!!
9 января 2017, 18:59 Ответить
Екатерина Шестакова 10 января 2017, 13:11
в ответ на сообщение oleg_ver58 от 9 января 2017, 16:18
Оценка
Викинг - это еще и чужак, а не только то привычное понимание этого слова. Фильм хороший, яркий, красивый, живой.
10 января 2017, 13:11 Ответить
svetonosets 10 января 2017, 16:37
Оценка
Общее впечатление - 3 из 5. Только концовка последних минут вытянула фильм из полного дерьма. Все на очень слабом уровне. Игра актеров, режесура, декорации, нет массовки, нет ни в одном сюжете нормального панорамного налета камеры, нет связи о том, кто откуда пришел и куда ушел, почему происходят те или иные сражения, мало пояснений в закадровом тексте. Для самого дорогого фильма нашего кинематографа - СЛАБО!!!
10 января 2017, 16:37 Ответить
Дмитрий Андреев 10 января 2017, 16:37
Идеологическая атака на сознание людей-вот что на мой взгляд представляет из себя это мракобесие,фильмом это назвать язык не поворачивается...
10 января 2017, 16:37 Ответить
Agasi Perosyan 10 января 2017, 20:53
в ответ на сообщение Игорь Старый от 6 января 2017, 21:05
Оценка
Игорь Старый, не могли бы Вы мне, как профессиональному историку объяснить, что Вы имеете в виду,
когда говорите "Если верить современникам Владимира..."
Если сумеете, историческую науку ждет настоящий прорыв))
10 января 2017, 20:53 Ответить
Agasi Perosyan 10 января 2017, 21:09
Оценка
У меня есть претензии к фильму, в частности, да, Полоцк и Киев показаны какими-то бомжатниками, что не соответствует действительности конца 10 века. А Корсунь - (Херсонес, там где потом возник Севастополь) который был не очень большим провинциальным городом, показан преувеличенно, на зависть Царьграду.

Что такое деревянная архитектура авторы, похоже не особо вдавались.
По костюмам... Понимаете, формально вы реалистичны, ибо до нас дошло не так много. А слишком глубоко вы и не пытались влесть. НО реально дошло не все, особенно касаемо деревянного зодчества. И нужно реконструирование, с догадкой, с любовью. За это минус.

Но фильм интересный! Сходите, посмотреть стоит. Особенно с учетом того, что это первый нормальный фильм на тему древней Руси за долгие десятилетия.
10 января 2017, 21:09 Ответить
nonpiangere017 11 января 2017, 17:06
Оценка
Экшн нормальный, только картинка мельтешит (такой способ сэкономить на бюджете). Драматургия лучше голливуда. В фильме неплохо раскрыто, что "нравственный закон внутри нас" (по Канту) во Владимире (после колебаний политического характера) сподвиг его на крещение: не исключено что так и было…
Поскольку, Режиссер фильма заявлял (в Программе "На ночь глядя" на 1 канале), что авторы хотят пробудить интерес к русской истории, то мой пост ниже определенно в тему: высказался о недочетах и порекомендовал что основательного почитать про историю того периода.
В нашей стране искажение Истории это болезненная тема. Все уже теперь понимают, что если с этим не бороться (на уровне центральных СМИ и фильмов национального масштаба), то скоро мы окажемся в глазах самих себя ИСТОРИЧЕСКИ неспособными на порядок и государственность, которую "дали нам норманны" и т.п.
В этом фильме с историей наврали не сильно: для смыслового содержания незначимо. Но все же, мимо одного существенного искажения мне сложно пройти мимо: ВАРЯГИ это НЕ скандинавы!!! Владимир призывал варягов из-за моря (так летописи повествуют), но это не значит, что они говорили на древнешведском языке (как в фильме). Так в Повести Временных Лет сказано: "И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы..." Англы жили на южном берегу Балтики, как и множество народов славян, т.е. с южных берегов прибалтики это тоже "из-за моря".
Обо всем этом, и о преимущественно славянском происхождении варягов хорошо написано у профессионального историка Лидии Грот. Она кандидат исторических наук. Окончила восточный факультет ЛГУ, научный сотрудник Института Востоковедения. В отличие от большинства историков (особенно из времен СССР), она анализирует современные работы на шведском языке. Ее Книга: "Призвание варягов. Норманнская лжетеория и правда о князе Рюрике". Так же множество прекрасных статей на "pereformat.ru" в ее авторской колонке.
Так же по варяжскому вопросу обоснованно пишут на том же сайте Андрей Пауль (О смешанной прибалтийской культуре: так молоты Тора - это часто молоты Сварога и др.) и А. Клесов (Доктор химических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор биохимии Гарвардского университета). Последнего, конечно, критикуют, но на поверку, это оказались 3 научных коллектива, которых он еще давно уличал в профнекомпетентности. Я как молекулярной биолог (в одном из НИИ РАН) могу все же увидеть за научно-популярными объяснениями (иначе никто почти не поймет) выверенное научное видение проблемы этногенетического (славянского) Происхождения Рюриковичей.

За культивирование интереса к русской истории 6 из 10
11 января 2017, 17:06 Ответить
Василий Бурунов 12 января 2017, 14:43
Оценка
Фильм неверояное уг. просто реклама церкви с посылом , ты убиваешь, предаешь ,кидаешь - тебе к нам в церковь ,"бог тебя любит он всё простит". +Русь представлена как грязное, садистское сборище дибилов-садистов без мозгов и даже жилья. все вопросы типа на Руси решали или печенеги или роми(византийцы) а русичи как стадо бежали куда прикажут. :жаль потраченного времени и денег
12 января 2017, 14:43 Ответить
Вадим Сахаров 12 января 2017, 19:23
Оценка
Фильм для людей интеллигентных и думающих. Если Вы ходите в кино не только для того, чтобы подержать в руках ведро с попконом - этот фильм для Вас. И не слушайте "киноманов" с интеллектом зрителей "Дома-2". Фильм достойнейший! А грязь, кровь, предательство и дикость - это признаки эпохи. Это Средневековье.
12 января 2017, 19:23 Ответить
Орхан Набиев 12 января 2017, 21:42
Оценка
Одним словом. Не советую :/
12 января 2017, 21:42 Ответить
pavelt01 14 января 2017, 07:35
Оценка
Такого дерьмового фильма я ещё не видел. Настолько скомканный сюжет, искажена история. Режиссеру перед созданием фильма неплохо было бы изучить историю того времени прежде чем ставить такой фильм
14 января 2017, 07:35 Ответить
Павел Павел 14 января 2017, 08:01
Все кто говорят что это исторический фильм, читали историю по постам вк..!)

И РПЦ явно благословила этот Кин, так как крещение русипредсьавленно ну просто шедеврально ..)
Язычники, грязные и немытые нехрести, живущие в навозе, сразу отказались от своих богов, которым они так яростно приносили в жертву своих детей, и побежали в реку купаться и крестится. И тут же солнце выглянуло из за туч осветив землю, теперь уже, православную...

Что за чушь .?)))). Всех сгоняли в реку, а тех кто не шёл рубили прямо на берегу, поэтому воды рек были красными от крови... вот так русь крестили
14 января 2017, 08:01 Ответить
Виктор Бондарчук 15 января 2017, 12:26
Решили с женой все таки посмотреть Викинга)))Даааа шедевр все тот, что за недоумки его создавали 8 лет,убожество полное,дерьмо а нефильм жаль времени потраченого и денег лучше бы купил корму бездомным животным))))
15 января 2017, 12:26 Ответить
Виктор Бондарчук 15 января 2017, 12:28
в ответ на сообщение Вадим Сахаров от 12 января 2017, 19:23
В чем же достоинство этого шедевра?))))
15 января 2017, 12:28 Ответить
Виктор Бондарчук 15 января 2017, 12:34
А короче сказать бред. Это же надо так ненавидеть свою родину чтоб такое снять. Фильм дерьмо и исторически и художественно.обгадили наш народ и всех славян типа дикарями были до крещения.
15 января 2017, 12:34 Ответить
Андрей Андреев 16 января 2017, 22:43
в ответ на сообщение Роман Сапиро от 31 декабря 2016, 20:58
Оценка
Если Вам понравился Молот с Чадовым, эта дешевая поделка, сотканая целиком из избитых штампов с карикатурным злодеем и абсолютно дебильной логикой поступков, просто напрочь отбитой реалистичностью (чего только стоит немотивированная перестрелка на Стрелке В.О. и потом погоня через центр с возвратом на Васильевский и при этом полное отсутствие полиции в городе) то тогда совершенно неудивительно, почему Вам не понравился Викинг.

Нам с женой очень понравился, абсолютно незаслуженные негативные отзывы, похожие на заказные. Печально все со вкусами современных масс, у людей, которым нравятся идиотические Марвеловские сюжеты про однотипное спасение мира супергероями от суперзлодеев, вероятно, просто слишком устает мозг, если кино предлагает им хоть немножко его напрячь. Кто ходил на Викинг за спецэффектами, тот, конечно же разочаровался.

Я вот единственное к чему могу придраться, так это к названию. Совершенно непонятно почему он викинг, ведь те его своим не считали нисколько и он им и не был совсем. Наверное, потому что отвара из мухомором напился один раз и глюки словил, поэтому и викинг )))

В целом картина очень качественная и серьезная. Невольно сравнивал с шикарнейшим сериалом Викинги, который снимается до сих пор и у которого бюджет побольше будет, так могу сказать, что все основные актеры и второго плана и задний план в кадре нашего фильма очень качественны, ни к чему не придраться, ни к декорациям, ни к к смыслу и логике поступков.

Смотреть интересно, на одном дыхании. Рекомендую!
16 января 2017, 22:43 Ответить
Андрей Андреев 16 января 2017, 22:45
в ответ на сообщение Василий Бурунов от 12 января 2017, 14:43
Оценка
Чувак, это суть христианства )) Поздравляю, ты понял суть религии )
16 января 2017, 22:45 Ответить
united2invest 17 января 2017, 14:10
Оценка
Первый раз пишу отзыв !!!! Первый раз на что-либо. Таким количеством негатива был удивлен, и только из-за одного отзыва сходил. Очень хороший фильм, есть конечно много художественных моментов, но это художественный фильм. Не нравится Козловский как актер, но фильм посмотреть рекомендую. Смотреть рекомендую только тем, кто считает своей Родиной - Россию. Все негативные отзывы написаны специально чтобы вы не пошли, они настолько театральны и глупы, что нету смысла их читать даже. Снят целостно, как настоящая картина. Для таких негативных отзывов нету причину, поэтому и отвечать на них не стоит.

Сходи на этот фильм, с чем то будете несогласны, будет повод почитать историю (только не фоменко ;))))
17 января 2017, 14:10 Ответить
НатаЛия Семак 18 января 2017, 17:32
Оценка
Большое спасибо за фильм. Мама только что пришла с сеанса. Ей фильм очень понравился. Молодцы все, и режиссеры, и артисты!
18 января 2017, 17:32 Ответить
Миха 18 января 2017, 18:53
Оценка
Перед походом в кино отзывов не читал. А зря! Ведь большинство оказалось право – фильм слаб. Хотя начали они за здравие… Первые пол часа фильма зашли на ура. В принципе так могло быть в то время с тем менталитетом, даже если не брать во внимание, что ВАРЯГОВ заменили на ВИКИНГОВ. Но после приезда Владимира в Киев, фильм скатился ниже плинтуса.
Бедные волхвы (этакие седые старцы в былинах) превратились в юродивых проливающих кровь для своего идола. До сих пор у многих историков возникают на этот счет вопросы: приносили ли человеческие жертвы славяне или это все миф, раздутый христианами? Или лишь при Владимире до крещения Руси появились человеческие жертвоприношения. Нам это не известно. Но в одном можно быть уверенными точно, даже если таковые жертвоприношения имели место быть они бы не совершались с тем укуренным фанатизмом, показанным в данном фильме. Все славяне по мнению создателей этакие грязные варвары, которые между бухлом и поклонениям идолам, успевают подраться.
Главный герой, в исполнении Данилы Козловского (который мне нравился по своей игре в других фильмах) оказался никакущим. Нет в нем не стержня, ни каких-либо стремлений. Не думаю, что в те временя, такой бы человек сумел бы пробиться в князи. Владимир мечется из одного края к другому и никак не может найти себя…
Что же сказать о битвах и сражениях? В них нет никакой особой зрелищности, да и глупые резкие подергивания камеры лишь ухудшают картинку. Создателям бы посмотреть хорошие ленты с баталиями, но нет - пытаются изобразить что-то на коленке.
Весь фильм не понимаешь сюжет, то Владимир пришел за Рагнедой, то убил Ярополка и захватил Киев, и так далее до конца. Сюжета нет. Зачем все это можно лишь догадываться, вспоминая куцые факты из истории в школе и пытаясь наложить их на данный фильм.
Лишь в конце меня посетило озарение, когда Володя пришел в храм. Почему до этого два часа я не замечал, основной идеи фильма?! Лишь увидев чистое лицо священника в белой рясе(привет, заляпанные кровью юродивые), все встало на свои места. Славяне, наши предки, поклоняющиеся языческим идолам – показаны грязью, не достойные топтать землю-матушку. Зато ромеи, истинные христиане, показаны как лучики света в темном царстве. Чего стоит одна лишь сцена толпы, которая еще пару дней назад, возносила кровавые дары, а теперь с чистыми улыбками Агнцов бежит креститься, смывая грехи. Где же крещение Руси через мечи и кнуты. Где погонщики, загоняющие людей против их в воли в Днепр. Всего этого нет ведь основная идея фильма – это пропаганда церкви(все п*****сы, и лишь они д’артаньяны). Вот на чем зиждется сюжет. А мне лично становится обидно за своих предков и нынешнее положение религии в нашей жизни(эх, Сталина бы сюда…)
ИМХО
18 января 2017, 18:53 Ответить
Nataliya Ulyanova 20 января 2017, 21:11
Оценка
Посмотрела сегодня фильм, понравился. Россия под Богом. Поразила духовность князя. Спасибо за фильм!
20 января 2017, 21:11 Ответить
Олег Бурдин 30 января 2017, 11:40
Американское видение нашей истории .Фильм сплошная чернуха с порнухой .В общем авторы этого шедевра считают что предки наши только и могли что грабить резать друг друга да баб насиловать .Князь в фильме вообще чмошник куда пнули туда полетел каждый холоп его пнуть норовит его приказов ни кто не слушает он там вместо флага. Декорации вообще порадовали в киеве дом князя и забор а где народ жил у стенки спал или в поле пасся да кроме князя ешё люди были в городе или все на улице спали у забора .От печенегов князь отбиться не может людей говорт у нас мало зато город с каменными станами и армией вооружённой до зубов берёт .Сплошные не стыковки не фильм одни ляпы .Не ходите люди не делайте кассу бездарям (((
30 января 2017, 11:40 Ответить
Галина Черкис 7 февраля 2017, 01:12
Откровенно слабый фильм, слабый сценарий и постановка. Полный провал. Историю оставлю в покое, многие спорят об исторической правде. Я не знаю, какая была Русь в то время. Но даже врать надо красиво. Это скучно и неинтересно. Жаль потраченного времени и денег. Очеееень редко пишу отзывы, а тут просто невозможно удержаться. Такая раскрутка на первом канале, такой массовый обман населения. Я, как все, повелась на рекламу. Меня обманули, как и других, и сделали на этом обмане "кассу".
7 февраля 2017, 01:12 Ответить
Галина Стрелец 10 февраля 2017, 09:39
в ответ на сообщение Cергей Колотов от 8 января 2017, 02:09
Полностью с вами согласна, слышала что уже собираются подписи о запрете на показ этого фильма. Можете ли вы сообщить куда написать, чтобы присоединить свой голос к петиции о запрете этого кинопродукта?
10 февраля 2017, 09:39 Ответить
Галина Стрелец 10 февраля 2017, 15:32
Фильм не заслуживает никакой оценки.
10 февраля 2017, 15:32 Ответить
VictorPisarev 10 января 2020, 11:29
в ответ на сообщение Виталий Деркаченко от 30 декабря 2016, 12:31
Оценка
На Олимпиаду 2014 в Сочи остальные деньги забрали!
Читать нужно новости вовремя.
10 января 2020, 11:29 Ответить
VictorPisarev 10 января 2020, 11:44
в ответ на сообщение Андрей Андреев от 16 января 2017, 22:43
Оценка
На самом деле Викинг о Свенельде коего играет Максим Суханов.
10 января 2020, 11:44 Ответить
Влад Смирнов 14 марта 2022, 00:17
Оценка
фильм отражает общий кризис культуры в России за последние 20 лет...
актеры профессионально гримасничают - и это называется игрой? вообще если уж нет исторической достоверности, то хотя бы показали глубокие чувства, которых так мало в современном мире! причина кризиса культуры в России ( и науки, и др сторон жизни) - в том, что государство поддерживает ненастоящее искусство...это явно заказной фильм, привлекли бомонд, чтобы дать им заработать...а народ отвлечь от политики...надо кончать с политикой в искусстве!...зачем нам Министерство культуры? а чтобы отучить нас думать....
14 марта 2022, 00:17 Ответить
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4.9 Викинг
Викинг исторический, драма, 2016, Россия
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