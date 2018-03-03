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Рубеж. Трейлер
Рубеж. Трейлер
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Дата публикации: 19 октября 2017
Рубеж
– Путешествие во времени с Павлом Прилучным. В кино с 22 февраля.
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второй трейлер
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Александр Шибанов
3 марта 2018, 13:24
Оценка
Удовольствия от просмотра не получил. Попытка повторить успех «Мы из будущего» на мой взгляд не удалась. Компьютерная графика местами откровенно слабая.
Очень удивил цвет земли. Такое ощущение, что её забрызгали разноцветной краской. Выглядит очень неестественно. Цвет лиц военных просто пугает.
Многочисленные переносы из настоящего в прошлое утомляют и затрудняют восприятие. Патриотизма фильм мне абсолютно не прибавил. Молодежь на этот фильм добровольно не пойдет, а когда его буду потом показывать по ТВ, просто переключат канал.
3 марта 2018, 13:24
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Weteran Mc
1 июля 2024, 00:10
Оценка
"Рубеж" - отечественная военная фантастика с Павлом Прилучным в главной роли.
Сюжет повествует о молодом циничном бизнесмене Михаиле Шурове, которому поисковики перекрывают доступ к песчаному карьеру под предлогом неоконченных археологических раскопок.
Вскоре бизнесмен обнаруживает, что разумом перенёсся в прошлое, в 1943 год и оказался на Невском пятачке, где проходили суровые бои за Ленинград. Шаг за шагом Михаил следует во времени за героями сражений, узнавая о воинских подвигах своего родного деда.
Фильм напряженный, драматичный, смотрится на одном дыхании. Прилучный на роль циничного бизнесмена Шурова подобран прекрасно с его эгоистичным взглядом. Боевые действия и другие спецэффекты - на высоте. И это всё под соусом "вкусного" музыкального сопровождения. Финал получился немного смазанный, в котором непонятно: это были настоящие видения или коматозный бред. Но в любом случае всё заканчивается хорошо.
Такие фильмы нужно смотреть всем, особенно подрастающему поколению. Шедевр!
Моя оценка: 10 из 10. 👍
1 июля 2024, 00:10
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Рубеж
фантастика, исторический, приключения, 2017, Россия
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Очень удивил цвет земли. Такое ощущение, что её забрызгали разноцветной краской. Выглядит очень неестественно. Цвет лиц военных просто пугает.
Многочисленные переносы из настоящего в прошлое утомляют и затрудняют восприятие. Патриотизма фильм мне абсолютно не прибавил. Молодежь на этот фильм добровольно не пойдет, а когда его буду потом показывать по ТВ, просто переключат канал.
Сюжет повествует о молодом циничном бизнесмене Михаиле Шурове, которому поисковики перекрывают доступ к песчаному карьеру под предлогом неоконченных археологических раскопок.
Вскоре бизнесмен обнаруживает, что разумом перенёсся в прошлое, в 1943 год и оказался на Невском пятачке, где проходили суровые бои за Ленинград. Шаг за шагом Михаил следует во времени за героями сражений, узнавая о воинских подвигах своего родного деда.
Фильм напряженный, драматичный, смотрится на одном дыхании. Прилучный на роль циничного бизнесмена Шурова подобран прекрасно с его эгоистичным взглядом. Боевые действия и другие спецэффекты - на высоте. И это всё под соусом "вкусного" музыкального сопровождения. Финал получился немного смазанный, в котором непонятно: это были настоящие видения или коматозный бред. Но в любом случае всё заканчивается хорошо.
Такие фильмы нужно смотреть всем, особенно подрастающему поколению. Шедевр!
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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