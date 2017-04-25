«Затерянный город Z»: Рецензия Киноафиши

На маленьком плоту, сквозь джунгли, дождь и слезы

«Он не слишком разборчив в выборе своих предков», - так говорили про майора Фосетта. Это значило, что на его армейской карьере можно смело поставить крест. Собственно, с такой «родословной» дорога у офицера одна – служить себе безмолвно на задворках Британской империи и на повышение не рассчитывать. Он и служил. Однако обычных «задворок» судьбе показалось мало. И Фосетта послали в Бразилию, в джунгли. Да в такой район, откуда никто никогда не возвращался назад. Ни разу.

Чарли Ханнэм в фильме «Затерянный город Z»

Тем не менее, Фосетту повезло: он выжил и вернулся домой. Но жить без Амазонии уже не мог. К тому же, туземцы кое-что ему рассказали: мол, прячется в джунглях золотой призрачный город, построенный еще до прихода белого человека. Да и сам Фосетт (Чарли Ханнэм) наткнулся на следы какой-то древней цивилизации, правда, найти ничего существенного не сумел. Впрочем, это беда поправима. Ведь через пару лет он и его друг (Роберт Паттинсон) снова выйдут на поиски – и на этот раз не отступят…

Кадр из фильма «Затерянный город Z»

«Затерянный город Z» - фильм-обманка. Прежде всего, это касается жанра. Вам кажется, что вас ждут приключения или триллер? А вот и нет! Джеймс Грэй снял самый обыкновенный байопик. В меру романтичный и не в меру занудный. С большим количеством сентенций (часто ненужных) и полным отсутствием экшена в привычном смысле этого слова. По сути, перед нами просто конспективный пересказ двадцати лет жизни известного британского путешественника, причем пересказ дотошный, но далекий и от логики, и от того, что было на самом деле.

Роберт Паттинсон в фильме «Затерянный город Z»

Персивал Харрисон Фосетт действительно искал в бразильских джунглях следы древнейшей цивилизации (кстати, он называл ее Атлантидой). Поиски длились с 1905-го по 1925-ый. При этом он был довольно заметной фигурой своего времени: входил в Королевское географическое общество, дружил с Артуром Конан Дойлем (тот, опираясь на рассказы друга, написал «Затерянный мир»). Вышла в свет и книга самого Фосетта: после его смерти было издано «Неоконченное путешествие», составленное по рукописям, письмам и полевым дневникам. Правда, на самом деле, экспедиций было семь, а не три, как убеждает нас фильм: после войны Персивал не отказался о своей безумной затеи, а продолжил «бороздить» джунгли.

Кадр из фильма «Затерянный город Z»

Что же касается «Затерянного города Z», то одна из его проблем вот в чем: он пытается «объять необъятное», пытается затолкнуть в два часа экранного времени двадцать лет жизни. В итоге мы имеем некий набор событий, где ни одно не раскрыто полностью: все подаются схематично и скомкано. А как внезапно прерывается первая экспедиция! Нам долго рассказывают, что ни одна живая душа никогда не возвращалась из того района; что путникам плыть до цели тридцать лет и три года… А по нашим ощущениям – раз! – и они через неделю уже у цели. И сразу же заторопились домой, хотя под ногами глиняные черепки древнейшей цивилизации.

Кадр из фильма «Затерянный город Z»

Честно говоря, меня такое скороспелое возвращение здорово удивило. Я даже долго отказывалась ему верить: мало ли, может чудный сон снится герою. Откуда вдруг взялся Лондон? Мы же только что вошли в джунгли – и вдруг опять светские салонные разговоры! Зачем? Но еще более схематичным получилось второе путешествие, от третьего и вовсе остались рожки да ножки. А, например, война и вовсе смотрится каким-то вставным эпизодом, единственная цель которого – затормозить действие. (Хотя оно и так едва теплилось, если честно).

Кадр из фильма «Затерянный город Z»

С логикой всё тоже не слава богу. Откуда посреди джунглей берется лошадь? Она несколько месяцев плыла с героями на их хлипком плоту? Тогда, скорее уж, под плотом, ведь мы же ее почему-то не замечали. И по какой причине Перси Фосетт так позорно сбегает из джунглей прямо на пороге открытия века? Говорите, у него закончился провиант, пора возвращаться? Да ведь он только что застрелил матерого кабана! Или это последняя живность в лесу? Или последний патрон? Так скажите же нам об этом, почему мы должны догадываться?

Сиенна Миллер в фильме «Затерянный город Z»

Но хуже всего дела обстоят с финалом. Мы так ждали вожделенный золотой Эльдорадо, а вместо него – пшик. Да, понятно, что история этих поисков закончилась не самым радужным образом, но чувство, что тебя попросту обманули, всё равно не проходит. Несладко приходится и актерам: здесь собран отличный каст (Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер), однако сценарий и пунктирная подача материала не дают им развернуться в полную силу. В общем, как ни крути, «Затерянный город Z» - это всего лишь неплохая идея, неплохо снятые джунгли и… и на этом всё.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Затерянный город Z»