«Банды Нью-Йорка»: Рецензия Киноафиши

Америка второй половины 19 века, грязные кварталы портового города Нью-Йорка, время, гражданской войны, отмены чёрного рабства и притока эмигрантов из Ирландии (Ирландия в то время захвачена англичанами, которые установили жестокие порядки в отношении местного населения, откуда последовали неурожаи и массовая нищета) – вот та историческая картина, на фоне которой происходит конфликт главных героев фильма.

Как нетрудно догадаться, противниками являются Леонардо Ди Каприо и Дейниал Дей Льюис, которого мы уже привыкли видеть на том же самом «фоне» в сериале «Скарлетт». Из богатого и благородного капитана Батлера он превращается в не менее богатого и благородного главаря бандитов Мясника. Образ же Ди Каприо чем-то сродни извечному «бойцу» Ван Дама, который при первом своём появлении произносит: «Я не хочу драться.», но когда на него нападают, лихо отбивается и выходит победителем, потом (где-то в середине фильма) его сильно избивают, так, что он чуть не умирает и долго лечится. Но у героя Ди Каприо есть серьёзное отличие – он не однозначно хороший и положительный.

В этом фильме нет вообще ничего однозначного. В жизни всё связано: чтобы стать сильным и достойным надо пройти через низость и подлость, чтобы самому убить человека, надо спасти его от смерти… Месть – вот главная идея, движущая героем. Но месть за кого? За священника. А разве библейские каноны позволяют мстить? Нет, не позволяют. Всё противоречиво.

Надо заметить, что все действующие лица фильма очень набожны, только их вера проявляется странным образом: один делает зарубки на своей дубинке, говоря: «Сколько человек я ей убил – столько и зарубок. Это мой отчёт перед Господом. », другой, будучи сыном пастора, выкидывает Библию в реку, третий не забывает молитвы, хотя каждый день отрезает не меньше десятка ушей и носов у своих «подопечных»…Вера здесь используется скорее как знамя, чем как цель. За церковь держатся точно так же, как и за покровительство государства. Это всего лишь один из способов получить власть.

В фильме показаны две модели правления. Одна – анархическая: городские власти существуют только для вида, а на самом деле в городе правят различные банды, которые сами решают между собой проблемы и устанавливают свои порядки. Другая – государственная власть: призывает на гражданские, междоусобные войны, откуда каждый день прибывают сотни солдатских гробов, а бунты по этому поводу усмиряет расстрелом целого города из корабельных пушек. Опять же – нет ничего определённо положительного.Конечно, в фильме присутствует и любовная интрига (в которой участвует, естественно, Кэмерон Диас). Она тоже неоднозначна: главный герой пострадает из-за ревности лучшего друга, но вернётся к жизни именно благодаря своей любви.

Общее впечатление от фильма в нескольких словах: кровь, месть, благородство, ужас, отлетающие уши, золото, деньги, политика, негры, грязь, корабли, разврат…Фильм достаточно страшный. Хотя бы тем, что в бой под марш там шагают не отряды выдуманных орков, а толпы людей, которые действительно когда-то жили, сражались и умирали…

В общем, это качественный и интересный фильм с неоригинальным сюжетом и знаменитыми голливудскими декорациями. Смотрится довольно легко, но всё же требует некоторого осмысления…