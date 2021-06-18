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Анжелика Хьюстон
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Anjelica Huston
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Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
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Дата рождения
8 июля 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Анжелика Хьюстон
Родилась 8 июля, 1951 года. Санта-Моника, Калифорния, США.
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Фильмография Анжелика Хьюстон
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
В ожидании Ани
драма, военный
2019, Великобритания
5.0
Стражи Арктики
анимация
2018, Великобритания / США / Канада
5.0
Мастер очистки
комедия, драма, фэнтези
2016, Канада / США
5.0
Феи: Легенда о чудовище
фэнтези, семейный, анимация, приключения
2014, США
8.0
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация
2012, США
7.0
Ужасный Генри
семейный, комедия
2011, Великобритания
7.0
Бесподобный мистер Фокс
комедия, анимация, приключения
2009, США
7.0
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3 комментария
14 сентября 2018 10:01
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