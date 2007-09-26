Юристу Нику Джордану приходится пойти по стопам отца и начать работать на самую состоятельную семью в Нью-Йорке, Дарлингов. Втеревшись к ним в доверие, Ник хочет выяснить обстоятельства гибели его отца. Работа ему досталась непростая, ведь у богатых свои причуды. Глава семейства — опытный и проницательный Трипп Дарлинг, его супруга Летиция — светская львица. Их дети: политик Патрик, встречающийся с транссексуалом; примерный муж Брайан, который скрывает внебрачного сына; разведенная Карен и двойняшки Джулиет и Джереми.