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Постер сериала Грязные мокрые деньги
Постер сериала Грязные мокрые деньги
Постер сериала Грязные мокрые деньги
Постер сериала Грязные мокрые деньги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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4 постера
Киноафиша Сериалы Грязные мокрые деньги

Грязные мокрые деньги (2007 - 2009)

Dirty Sexy Money 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 16 часов 29 минут

О чем сериал

Юристу Нику Джордану приходится пойти по стопам отца и начать работать на самую состоятельную семью в Нью-Йорке, Дарлингов. Втеревшись к ним в доверие, Ник хочет выяснить обстоятельства гибели его отца. Работа ему досталась непростая, ведь у богатых свои причуды. Глава семейства — опытный и проницательный Трипп Дарлинг, его супруга Летиция — светская львица. Их дети: политик Патрик, встречающийся с транссексуалом; примерный муж Брайан, который скрывает внебрачного сына; разведенная Карен и двойняшки Джулиет и Джереми.

В ролях
В ролях
Люси Лью
Люси Лью
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Питер Краузе
Питер Краузе
Шерил Ли
Шерил Ли
Натали Зи
Натали Зи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Грязные мокрые деньги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 10 эпизодов
 
Грязные мокрые деньги - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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