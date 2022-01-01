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Желько Иванек
Желько Иванек
Zeljko Ivanek
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Желько Иванек
Zeljko Ivanek
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Дата рождения
15 августа 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Желько Иванек
Родился 15 августа 1957 года. Любляна, Словения.
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Фильмография Желько Иванек
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия
2008, Великобритания / Бельгия
7.0
Мистификация
исторический, комедия, драма
2006, США
7.0
Мандерлей
драма
2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
5.0
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.0
Неверная
драма, триллер
2002, США / Германия / Франция
7.0
Танцующая в темноте
мюзикл, драма
2000, Дания / Германия / Нидерланды / США / Великобритания / Франция / Швеция / Финляндия / Исландия / Норвегия
6.0
Мужество в бою
драма, триллер, военный, детектив
1996, США
6.0
Белый шквал
драма, приключения
1996, США
7.0
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