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Пересчет, 2008

2008 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о деле Буша против Гора на президентских выборах в США в 2000 году. Он начинается с выборов 7 ноября и заканчивается постановлением Верховного суда, который остановил пересчет голосов на выборах Флориды 12 декабря. Ключевые моменты включают в себя: отказ Гора от уступки Бушу рано утром 8 ноября; решение кампании Гора подать в суд на ручной пересчет голосов в оплотах демократов, где предполагались нарушения порядка голосования, особенно в свете статистических ничьих результатов, выявленных в результате машинного пересчета; Республиканское давление на госсекретаря Флориды Кэтрин Харрис в свете ее законных обязанностей; и наконец, враждебные позиции верховных судов Флориды и Соединенных Штатов.

  • Из-за обширной пародии на Кэтрин Харрис в СМИ Лора Дерн выразила большие опасения по поводу того, как ей подойти к персонажу. Дерн убедила исполнительного продюсера и режиссера Джея Роуча разрешить ей как минимум три дубля для каждой сцены: один с аскетичной актерской игрой, один «средний» и один чрезмерный, чтобы Роуч мог помочь ей выбрать самое правильное исполнение. 
  • Хотя он давал обширные интервью сценаристу телепрограмм Дэнни Стронгу, Уоррен Кристофер все же возражал против его роли в этом фильме.
  • Сидни Поллак должен был выступить режиссером, но заболел и вскоре скончался.

В картине рассказывается об определяющем для американской политики периоде - подсчёте голосов после президентских выборов 2000 года. Действие картины начинается с событий, последовавших сразу после подсчёта голосов во Флориде, и завершается решением Верховного суда, подтвердившего победу Джорджа Буша.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 25 мая 2008
Возраст 16+
Режиссер
Джей Роуч
Джей Роуч
В ролях
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Дэнис Лири
Дэнис Лири
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Джон Херт
Джон Херт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пересчет 2 постера
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Пересчет

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Кадры из фильма Все кадры
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