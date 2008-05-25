Пересчет, 2008

Фильм рассказывает о деле Буша против Гора на президентских выборах в США в 2000 году. Он начинается с выборов 7 ноября и заканчивается постановлением Верховного суда, который остановил пересчет голосов на выборах Флориды 12 декабря. Ключевые моменты включают в себя: отказ Гора от уступки Бушу рано утром 8 ноября; решение кампании Гора подать в суд на ручной пересчет голосов в оплотах демократов, где предполагались нарушения порядка голосования, особенно в свете статистических ничьих результатов, выявленных в результате машинного пересчета; Республиканское давление на госсекретаря Флориды Кэтрин Харрис в свете ее законных обязанностей; и наконец, враждебные позиции верховных судов Флориды и Соединенных Штатов.