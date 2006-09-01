Бернард и Дорис, 2006

В 1987 году Дорис Дьюк, самая богатая женщина в мире, нанимает в качестве своего мажордома Бернарда Лафферти, который в своем резюме указывает Элизабет Тейлор и Пегги Ли как бывших работодателей. Он объясняет, что шестимесячный перерыв в его трудовой деятельности был вызван «проблемами со здоровьем», под чем подразумевает лечение от алкоголизма. Бернард уверяет Дорис, которая сразу же понимает правду, что он способен выполнять свои обязанности. Несмотря на привязанность между героями, дерзкая и часто грубая Дорис мало думает о Бернарде и даже не помнит, как правильно произносить его имя. Но постепенно их отношения становятся все более эмоционально близкими, хотя и чисто платоническими. Чем закончится эта странная история любви?
Закулисная история о последних годах жизни табачной миллиардерши Дорис Дьюк и её отношениях с преданным дворецким Бернаром Лафферти. Героиня фильма несчастлива, несмотря на свое огромное богатство: Дорис Дьюк унаследовала «табачную империю» и одно время была самой богатой женщиной в мире. За плечами три неудачных брака и многочисленные скандальные «разборки» с охотниками за ее состоянием.
Отныне Дорис живет одна и очень уединенно. Рядом с ней — дворецкий-ирландец, человек нетрадиционной ориентации. Ему она доверяет и именно ему завещает ежегодную ренту в размере почти полумиллиона долларов. Случай из ряда вон выходящий. Как такое могло случиться? Наследники еще долго не могут смириться с потерей богатства, пытаясь оспорить столь странное завещание…