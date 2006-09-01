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Бернард и Дорис Бернард и Дорис
Киноафиша Фильмы Бернард и Дорис
Bernard and Doris

Бернард и Дорис, 2006

2006 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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В 1987 году Дорис Дьюк, самая богатая женщина в мире, нанимает в качестве своего мажордома Бернарда Лафферти, который в своем резюме указывает Элизабет Тейлор и Пегги Ли как бывших работодателей. Он объясняет, что шестимесячный перерыв в его трудовой деятельности был вызван «проблемами со здоровьем», под чем подразумевает лечение от алкоголизма. Бернард уверяет Дорис, которая сразу же понимает правду, что он способен выполнять свои обязанности. Несмотря на привязанность между героями, дерзкая и часто грубая Дорис мало думает о Бернарде и даже не помнит, как правильно произносить его имя. Но постепенно их отношения становятся все более эмоционально близкими, хотя и чисто платоническими. Чем закончится эта странная история любви?

  • После премьерного показа на кинофестивале фильм отправился сразу на кабельное телевидение, минуя кинотеатральный прокат и издание на DVD. 
  • Сьюзан Сарандон, сыгравшая Дорис, владеет собакой, которая играет одного из питомцев ее героини. Имя пса – Пенни, это померанский мальтийский шпиц.
  • Известный писатель-криминалист, журналист и политический активист, известный в кругах светской элиты Великобритании, ныне покойный Доминик Данн появляется в фильме в эпизодической роли в качестве члена консультативного совета Дорис Дьюк.

Закулисная история о последних годах жизни табачной миллиардерши Дорис Дьюк и её отношениях с преданным дворецким Бернаром Лафферти. Героиня фильма несчастлива, несмотря на свое огромное богатство: Дорис Дьюк унаследовала «табачную империю» и одно время была самой богатой женщиной в мире. За плечами три неудачных брака и многочисленные скандальные «разборки» с охотниками за ее состоянием.

Отныне Дорис живет одна и очень уединенно. Рядом с ней — дворецкий-ирландец, человек нетрадиционной ориентации. Ему она доверяет и именно ему завещает ежегодную ренту в размере почти полумиллиона долларов. Случай из ряда вон выходящий. Как такое могло случиться? Наследники еще долго не могут смириться с потерей богатства, пытаясь оспорить столь странное завещание…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 сентября 2006
Возраст 18+
Режиссер
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
В ролях
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Дон Харви
Дон Харви
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бернард и Дорис 2 постера
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Бернард и Дорис

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