Бернард и Дорис, 2006

В 1987 году Дорис Дьюк, самая богатая женщина в мире, нанимает в качестве своего мажордома Бернарда Лафферти, который в своем резюме указывает Элизабет Тейлор и Пегги Ли как бывших работодателей. Он объясняет, что шестимесячный перерыв в его трудовой деятельности был вызван «проблемами со здоровьем», под чем подразумевает лечение от алкоголизма. Бернард уверяет Дорис, которая сразу же понимает правду, что он способен выполнять свои обязанности. Несмотря на привязанность между героями, дерзкая и часто грубая Дорис мало думает о Бернарде и даже не помнит, как правильно произносить его имя. Но постепенно их отношения становятся все более эмоционально близкими, хотя и чисто платоническими. Чем закончится эта странная история любви?