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Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Bob Balaban
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Боб Бэлабан
Bob Balaban
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Дата рождения
16 августа 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
165 см
Биография Боба Бэлабана
Родился 16 августа 1945 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Боба Бэлабана
Талисманы
комедия
2016, США
5.0
Я прелесть, живущая в доме
драма, ужасы, мистика
2016, Канада
4.0
Охотники за сокровищами
военный, биография, боевик, драма
2014, США / Германия
4.0
Самый главный бой Мухаммеда Али
драма
2013, США
6.0
Королевство полной луны
комедия
2012, США
7.0
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный
2011, Франция
7.0
Тонкий лед
драма
2011, США
6.0
Ярость
драма
2009, Великобритания / США
7.0
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