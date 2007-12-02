Героиня фэнтези-сериала «Заколдованное королевство» – обычная студентка ДиДжи, подрабатывающая официанткой в кафе. Но ее жизнь переворачивается, когда в дом ее семьи врываются странные бандиты, непохожие на людей. Они явно охотятся на ДиДжи. Чтобы ее спасти, родители признаются, что они удочерили девушку, и бросают ее в эпицентр внезапно появившегося торнадо. Вихрь уносит ее на настоящую родину – в волшебную страну, где она должна найти родную мать. На пути она встречает троицу очень странных новых друзей.