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6.5 Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Заколдованное королевство

Заколдованное королевство (2007 - 2007)

Tin Man 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут
О чем сериал

Героиня фэнтези-сериала «Заколдованное королевство» – обычная студентка ДиДжи, подрабатывающая официанткой в кафе. Но ее жизнь переворачивается, когда в дом ее семьи врываются странные бандиты, непохожие на людей. Они явно охотятся на ДиДжи. Чтобы ее спасти, родители признаются, что они удочерили девушку, и бросают ее в эпицентр внезапно появившегося торнадо. Вихрь уносит ее на настоящую родину – в волшебную страну, где она должна найти родную мать. На пути она встречает троицу очень странных новых друзей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Blu Mankuma Toto
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс Mystic Man
Алан Камминг
Алан Камминг Glitch
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф Wyatt Cain
Каллум Кит Ренни Zero
Кэтлин Робертсон
Кэтлин Робертсон Azkadellia
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Заколдованное королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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