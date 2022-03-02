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Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
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Кэтрин Кинер
Catherine Keener
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Дата рождения
23 марта 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Майами, Флорида, США
Рост
177 см
Биография Кэтрин Кинер
Родилась 23 марта 1959 года. Майами, Флорида, США.
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Фильмография Кэтрин Кинер
Проект Адам
боевик, приключения, фантастика
2022, США
6.0
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
8.0
Суперсемейка 2
анимация, детский
2018, США
8.0
Убийца 2. Против всех
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
6.0
Нам здесь не место
драма, мистика
2017, США
5.0
Капитан папочка
триллер
2017, США
0.0
Ноябрьские преступники
драма, криминал
2017, США
5.0
Прочь
ужасы, детектив
2017, США
7.0
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Netflix выпустил новый трейлер фантастического фильма «Проект «Адам» с Райаном Рейнольдсом
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Netflix выпустил расширенный трейлер мистического мини-сериала «Новый вишневый вкус»
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2 августа 2021 11:11
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