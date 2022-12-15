Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Россия
Комедия
Рейтинг российских фильмов в жанре комедия
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Холоп
комедия
2019, Россия
8.4
Оцените
2
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
3
Непослушник
комедия
2021, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
4
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
5
Неадекватные люди
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
6
Последний богатырь
семейный, комедия
2017, Россия
7.9
Оцените
7
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Пять невест
комедия
2011, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
9
Финник
анимация, приключения, комедия
2022, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
Оцените
11
Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
12
Свингеры
комедия, мелодрама
2021, Россия
7.9
Оцените
13
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
14
Любовь в большом городе 2
комедия
2010, Россия
7.8
Оцените
15
Ёлки
комедия
2010, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
16
Кощей. Похититель невест
анимация, комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
17
Артек. Большое путешествие
комедия
2022, Россия
7.8
Оцените
18
Ёлки 2
комедия
2011, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
19
День выборов
комедия
2007, Россия
7.7
Оцените
20
Стиляги
комедия, мюзикл
2008, Россия
7.7
Оцените
21
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
22
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
23
Домовой
комедия, фэнтези, семейный
2019, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
24
Молодой человек
комедия
2022, Россия
7.6
Оцените
25
Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт
2010, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
26
Непосредственно Каха
комедия
2019, Россия
7.6
Оцените
27
Любовь в большом городе
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.5
Оцените
28
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.5
Оцените
29
День радио
комедия
2008, Россия
7.5
Оцените
30
Кухня в Париже
комедия
2014, Россия
7.5
Оцените
31
Тариф Новогодний
комедия, фантастика
2008, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
32
Батя
комедия, драма
2021, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
В спорте только девушки
комедия, спорт
2013, Россия
7.4
Оцените
34
Любовь-морковь 3
комедия
2010, Россия
7.4
Оцените
35
Любовь прет-а-порте
комедия
2016, Россия / Италия
7.4
Оцените
36
Хоттабыч
семейный, комедия, сказка
2006, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
37
Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика
2021, Россия
7.4
Оцените
38
В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка
2007, Россия
7.4
Оцените
39
#Все_исправить!?!
комедия, мюзикл
2016, Россия
7.4
Оцените
40
Не думай про белых обезьян
комедия, драма
2009, Россия
7.4
Оцените
41
Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация
2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Монах и бес
фантастика, комедия
2016, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
О чем еще говорят мужчины
комедия
2011, Россия
7.3
Оцените
44
Дикая
приключения, комедия
2022, Россия
7.3
Оцените
45
Отель «Белград»
комедия
2020, Россия
7.3
Оцените
46
Я худею
комедия
2018, Россия
7.3
Оцените
Смотреть
47
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.3
Оцените
48
Ты и я
мелодрама, драма, комедия
2010, США / Россия
7.3
Оцените
49
Хочу замуж
комедия
2022, Россия
7.2
Оцените
50
All inclusive или Всё включено
комедия
2010, Россия
7.2
Оцените
51
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия
2019, Россия
7.2
Оцените
52
Громкая связь
драма, комедия
2019, Россия
7.2
Оцените
53
Generation П
драма, фантастика, комедия
2011, Россия
7.1
Оцените
54
С новым годом, мамы!
семейный, комедия
2012, Россия
7.1
Оцените
55
Жмурки
комедия
2005, Россия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
56
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.1
Оцените
57
Няньки
комедия
2012, Россия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
58
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.1
Оцените
59
Ночная смена
комедия
2018, Россия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
60
Любовь-морковь
мелодрама, комедия
2007, Россия
7.1
Оцените
61
Ирония любви
комедия
2009, Россия / Казахстан
7.0
Оцените
62
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Оцените
63
Реальная сказка
драма, комедия
2011, Россия
7.0
Оцените
64
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
7.0
Оцените
65
Ёлки 5
комедия, мелодрама
2016, Россия
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
66
Питер FM
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.9
Оцените
67
8 первых свиданий
комедия
2012, Россия
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
68
Глухарь в кино
комедия, боевик
2010, Россия
6.9
Оцените
69
Без границ
комедия, мелодрама
2015, Россия
6.9
Оцените
70
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия
2019, Россия
6.9
Оцените
71
Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения
2016, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
72
Каникулы президента
комедия
2017, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
73
Призрак
комедия, семейный
2015, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
74
Технология
приключения, комедия, криминал
2008, Россия
6.8
Оцените
75
Ёлки 3
комедия
2013, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
76
Любовь в большом городе 3
комедия
2013, Россия
6.8
Оцените
77
Дублер
комедия
2012, Россия
6.8
Оцените
78
Булки
комедия
2022, Россия
6.8
Оцените
79
Елки Последние
комедия, семейный
2018, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
80
Тот еще Карлосон!
комедия
2012, Россия
6.8
Оцените
81
Мужчина с гарантией
комедия, семейный
2012, Россия
6.8
Оцените
82
Мамы
комедия
2012, Россия
6.8
Оцените
Смотреть онлайн
83
Напарник
комедия, приключения
2017, Россия
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
84
Пикап: Съем без правил
комедия
2009, Россия
6.7
Оцените
85
Бабушка легкого поведения
комедия
2017, Россия
6.7
Оцените
86
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
87
Одесса
драма, комедия
2019, Россия
6.6
Оцените
88
Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
6.5
Оцените
89
Горько!
приключения, комедия
2013, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
90
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
2018, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
91
Давай разведемся
комедия
2019, Россия
6.5
Оцените
92
Марафон желаний
комедия, мелодрама
2020, Россия
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
93
Zолушка
комедия
2012, Россия
6.3
Оцените
94
Днюха!
комедия
2018, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
95
Платон
драма, комедия
2008, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
96
Маленький воин
комедия
2021, Россия
6.3
Оцените
97
Гуляй, Вася!
комедия
2017, Россия
6.3
Оцените
98
Все умрут, а я останусь
комедия, драма
2008, Россия
6.3
Оцените
99
На измене?!
комедия
2010, Россия
6.2
Оцените
100
Жара
комедия, мелодрама
2006, Россия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Корея
Латвия
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Россия
Румыния
СССР
США
Сербия
Сингапур
Таиланд
Турция
Украина
ФРГ
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Югославия
Япония
Год
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1968
1966
1964
1961
1957
1956
1955
1940
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
1
2
Вперед
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»