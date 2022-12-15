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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия Комедия

Рейтинг российских фильмов в жанре комедия

Холоп
1 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
2 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Непослушник
3 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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О чем говорят мужчины
4 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Неадекватные люди
5 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Последний богатырь
6 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Каникулы строгого режима
7 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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Пять невест
8 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Финник
9 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
10 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
11 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Свингеры
12 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
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М+Ж
13 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Любовь в большом городе 2
14 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Ёлки
15 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Кощей. Похититель невест
16 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
17 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Ёлки 2
18 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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День выборов
19 День выборов
комедия 2007, Россия
7.7
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Стиляги
20 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк
21 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Любовь с ограничениями
22 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Домовой
23 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Молодой человек
24 Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.6
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Выкрутасы
25 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Непосредственно Каха
26 Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.6
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Любовь в большом городе
27 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
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Кухня. Последняя битва
28 Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.5
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День радио
29 День радио
комедия 2008, Россия
7.5
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Кухня в Париже
30 Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.5
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Тариф Новогодний
31 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
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Батя
32 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
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В спорте только девушки
33 В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.4
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Любовь-морковь 3
34 Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.4
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Любовь прет-а-порте
35 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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Хоттабыч
36 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Пара из будущего
37 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
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В ожидании чуда
38 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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#Все_исправить!?!
39 #Все_исправить!?!
комедия, мюзикл 2016, Россия
7.4
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Не думай про белых обезьян
40 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Про Федота-стрельца, удалого молодца
41 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
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Монах и бес
42 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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О чем еще говорят мужчины
43 О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.3
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Дикая
44 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
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Отель «Белград»
45 Отель «Белград»
комедия 2020, Россия
7.3
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Я худею
46 Я худею
комедия 2018, Россия
7.3
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О чем говорят мужчины. Продолжение
47 О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.3
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Ты и я
48 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Хочу замуж
49 Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.2
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All inclusive или Всё включено
50 All inclusive или Всё включено
комедия 2010, Россия
7.2
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
51 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.2
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Громкая связь
52 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Generation П
53 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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С новым годом, мамы!
54 С новым годом, мамы!
семейный, комедия 2012, Россия
7.1
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Жмурки
55 Жмурки
комедия 2005, Россия
7.1
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Про любовь. Только для взрослых
56 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Няньки
57 Няньки
комедия 2012, Россия
7.1
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Любовь-морковь 2
58 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
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Ночная смена
59 Ночная смена
комедия 2018, Россия
7.1
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Любовь-морковь
60 Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.1
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Ирония любви
61 Ирония любви
комедия 2009, Россия / Казахстан
7.0
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Карп отмороженный
62 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Реальная сказка
63 Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
7.0
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Ирония Судьбы. Продолжение
64 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
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Ёлки 5
65 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Питер FM
66 Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.9
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8 первых свиданий
67 8 первых свиданий
комедия 2012, Россия
6.9
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Глухарь в кино
68 Глухарь в кино
комедия, боевик 2010, Россия
6.9
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Без границ
69 Без границ
комедия, мелодрама 2015, Россия
6.9
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Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
70 Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия 2019, Россия
6.9
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Три богатыря и Морской царь
71 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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Каникулы президента
72 Каникулы президента
комедия 2017, Россия
6.8
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Призрак
73 Призрак
комедия, семейный 2015, Россия
6.8
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Технология
74 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
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Ёлки 3
75 Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Любовь в большом городе 3
76 Любовь в большом городе 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Дублер
77 Дублер
комедия 2012, Россия
6.8
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Булки
78 Булки
комедия 2022, Россия
6.8
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Елки Последние
79 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
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Тот еще Карлосон!
80 Тот еще Карлосон!
комедия 2012, Россия
6.8
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Мужчина с гарантией
81 Мужчина с гарантией
комедия, семейный 2012, Россия
6.8
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Мамы
82 Мамы
комедия 2012, Россия
6.8
Оцените
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Напарник
83 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
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Пикап: Съем без правил
84 Пикап: Съем без правил
комедия 2009, Россия
6.7
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Бабушка легкого поведения
85 Бабушка легкого поведения
комедия 2017, Россия
6.7
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(НЕ) Идеальный мужчина
86 (НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама 2020, Россия
6.7
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Одесса
87 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
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Служебный роман. Наше время
88 Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.5
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Горько!
89 Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.5
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
90 Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия 2018, Россия
6.5
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Давай разведемся
91 Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.5
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Марафон желаний
92 Марафон желаний
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.4
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Zолушка
93 Zолушка
комедия 2012, Россия
6.3
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Днюха!
94 Днюха!
комедия 2018, Россия
6.3
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Платон
95 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
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Маленький воин
96 Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.3
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Гуляй, Вася!
97 Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.3
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Все умрут, а я останусь
98 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
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На измене?!
99 На измене?!
комедия 2010, Россия
6.2
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Жара
100 Жара
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.2
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