Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
– Парень с детдомовским прошлым, недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, чтобы избавиться от него и завладеть его квартирой. Кровные родственники отправляются в дальний путь не подозревая, что их ждет впереди…
поначалу расстроило, подумалось, что так в чернуху и провалится. но нет.
вез-вез Витька Лёху. И с чего-то (не ясно с чего!) стал за него биться.
и даже не сразу уехал. или не уехал.
понравилось, короче. что среди такого жуткого окружения всё же что-то проросло хорошее, надеюсь.
или второй виток развития по спирали: витёк оставит сына (ему же на благо), родит доцю и ... ждите продолжение тридцать лет спустя.
но потом сюжет пошел в сторону российской глубинки!
актёрская игра понравилась и пожалуй это всё!
сюжет не интересный! лучше пересмотрю "Дурака" или недавнего "Карпа".
3 балла и на большее рука не поднимается!
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