«Карп отмороженный»: Рецензия Киноафиши

Дело было в Сясьстрое

Подарили как-то Елене Михайловне огромного пятикилограммового карпа. Ну, подарили и подарили, с кем не бывает. Засунула она его в морозилку, а сама в обморок грохнулась. Карп, правда, тут вовсе не виноват, просто сердце схватило. Да и то сказать, чай, не молоденькая, на пенсии-то не первый год. В общем, увезли Елену Михайловну в больницу, а карп знай себе в морозилке лежит. А дальше вот что. В больнице сообщили нашей бабушке две новости. И, как водится, одну плохую, а другую хорошую. Сказали, что умереть она может в любую секунду – это, ясное дело, новость плохая. А хорошая – сын Олежка к ней в гости пожаловал, которого она пять лет не видала.

Марина Неелова в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный»

Третью же новость Елена Михайловна (Марина Неелова) узнала дома. Да не рассказала о ней никому. Потому что ежели рассказать – упрячут в дурку, а ей все-таки туда не хотелось. Штука же вот в чем: карп-то ее, в морозилку запрятанный, вдруг …воскрес. Да-да, вы не поверите. Ну, Елена Михайловна в корыте его поселила, червячками подкармливает, общается с ним, дабы не заскучал: существо-то живое, всё понимает. А сама в последний путь собирается. Дел-то невпроворот: бумажки собрать, тазик оливье на поминки нарезать… Сынок-то у нее занятой, в городе бизнесменом работает, не с руки ему будет салаты после ее смерти крошить… Вот бабушка и торопится, еще и подругу Людку (Алиса Фрейндлих) в помощницы позвала…

Алиса Фрейндлих в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный»

Скоро лишь сказка сказывается, кино же, как известно, снимается долго. Не стал исключением и «Карп отмороженный», путь которого от задумки до реализации оказался весьма тернист. Дело в том, что ни Фонд Кино, ни Министерство Культуры проект не подержали (хотя заявка подавалась три раза) – и финансирование пришлось искать самим. В итоге продюсер Никита Владимиров заложил квартиру, чтобы съемки хоть как-нибудь начались, а актеры согласились на снижение ставок. Впрочем, результат того стоил. Вместе с «Мешком без дна» Рустама Хамдамова «Карп отмороженный» оказался самым интересным и самым цельным фильмом конкурсной программы 39-го Московского Международного Кинофестиваля.

Марина Неелова и Алиса Фрейндлих в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный»

Хотя, казалось бы, ну, что в фильме такого? Вполне расхожая сюжетная схема: заштатный городок (снимали, кстати, в поселке с интригующим названием «Сясьстрой»), одинокая бабушка-старушка, вечно занятой сынок-бизнесмен… Знакомая ситуация, знакомые типажи. Чернуха, скажете вы – и ошибетесь. Потому что ничего «чернушного» в «Карпе» нет. Авторы не просто так вводят в картину сказочный элемент: с его помощью они меняют жанровый вектор, превращают социальную драму в трагикомедию, кстати, заодно обеспечивая и легкость восприятия. С помощью такого нехитрого маневра сценаристы и режиссер как бы задают особые условия игры: после того, как хорошо замороженный сазан начинает отплясывать на паркете кадриль, любое чудачества героини и любой абсурд не кажутся нелепыми или притянутыми за уши.

Евгений Миронов в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный»

Теперь что касается легкости. Фильм действительно смотрится очень легко – как шутка, как анекдот. Но вот ведь курьез: «Карп» при этом не мельчает, не теряет своего социального пафоса, не превращается в легковесную комедию.

Даже наоборот. За счет переплетения реальности и сказки он приобретает притчевую, а то и философскую глубину: вплоть до рассуждений о смерти и воскресении. Кстати, образ карпа довольно распространен сразу в нескольких культурах, так например, в Японии и Китае он считается символом настойчивости и успеха. Так что фильм вовсе не так прост, каким хочет казаться, и за шутейной пестренькой упаковкой вполне можно разглядеть весьма серьезную сердцевину.

Марина Неелова в фильме Владимира Котта «Карп отмороженный»

И, конечно, было бы глупо ничего не сказать об актерах. Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов – в который раз они подтверждают незамысловатую истину: если есть крепкий сценарий, с которым работает грамотный режиссер, то хорошие актеры всегда творят чудеса. А в этот раз и сценарий гораздо выше среднего, и режиссер далеко не рядовой – так что актерам есть, где разгуляться. И они гуляют! Такую Фрейндлих вы точно нигде не видели (кстати, сама она признается, что нечто подобное играла только в студенчестве), да и Неелову, наверное, тоже. Так что если вам нужен еще один аргумент, чтобы не прошляпить ненароком эту социальную притчу, замаскированную под народную комедию, то имя этому аргументу – актеры. В общем, очень советую, не пропустите.

Вера Алёнушкина

В прокате с осени 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Карп отмороженный»