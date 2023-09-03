Праздники
– Простая российская семья живет в небольшом городке средней полосы России. Они настолько друг на друга не похожи, что они никогда не стали бы общаться, если бы не были родственниками. По традиции вся семья собирается только по праздникам: календарным, профессиональным, народным или семейным.
Сюжет преподносит все эти события с юмором, создавая различные комичные ситуации, как для детей, так и для родителей. Но в определенный момент комедия перерастает в безнадёжную драму. Но всё просто обязано закончиться хорошо, это же "Праздники".
Кино смотрится довольно таки бодро и легко, оставляя приятное послевкусие. Моя оценка: 8 из 10. 👍
Не слушайте никого. Фильм отличный!
Авторизация по e-mail