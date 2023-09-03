Меню
Праздники - трейлер
Дата публикации: 11 сентября 2023
Праздники – Простая российская семья живет в небольшом городке средней полосы России. Они настолько друг на друга не похожи, что они никогда не стали бы общаться, если бы не были родственниками. По традиции вся семья собирается только по праздникам: календарным, профессиональным, народным или семейным.
Cr 3 сентября 2023, 20:14
Оценка
М. Аронова!!! Все, идем! 😀😀😀
3 сентября 2023, 20:14 Ответить
User 8 сентября 2023, 22:59
Оценка
Для совместного семейного просмотра фильм очень даже хорош! Актеры замечательные . От просмотра получила добрые и положительные эмоции !!!
8 сентября 2023, 22:59 Ответить
Лара Лариса 9 сентября 2023, 15:36
Оценка
Отличный фильм!!!!!
9 сентября 2023, 15:36 Ответить
ia011 9 сентября 2023, 17:23
Оценка
Супер комедия! Смешно с первых моментов. Посмеялись от души. Всем рекомендую. Давно не было таких фтльмов. 10 из 10!. Сходите не пожалеете.
9 сентября 2023, 17:23 Ответить
telekino22 10 сентября 2023, 18:42
Оценка
Очень смешно и классно. Борис Дергачев молодец. Для дебюта отлично
10 сентября 2023, 18:42 Ответить
inna-ros-3 11 сентября 2023, 13:11
Оценка
Очень добрый и позитивный! Отличный актёрский состав.
11 сентября 2023, 13:11 Ответить
Юлия 16 сентября 2023, 22:12
Оценка
Я пошла на фильм "Праздники" по совету дочери. В начале фильма показана немолодая семья с двумя взрослыми дочками. Мне понравилось, как играют актеры, хотя большинство из них ещё молодые. Во время фильма не было даже мысли, чтобы уйти, так как было очень интересно смотреть за развитием сюжета. Не было ощущения затянутости. Особенно хочется отметить музыкальные композиции, которые звучат в фильме. Они очень гармонично вписываются в канву кинофильма. Фильм "Праздники" я бы охарактеризовала как кино, которое нужно смотреть всей семьей. Однозначно рекомендую к просмотру.
16 сентября 2023, 22:12 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:48
в ответ на сообщение Cr от 3 сентября 2023, 20:14
🥳🥳🥳
17 сентября 2023, 16:48 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:48
в ответ на сообщение User от 8 сентября 2023, 22:59
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
17 сентября 2023, 16:48 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:49
в ответ на сообщение Лара Лариса от 9 сентября 2023, 15:36
Это замечательно! Поделитесь, чья актёрская игра произвела на вас самое большое впечатление?
17 сентября 2023, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:49
в ответ на сообщение ia011 от 9 сентября 2023, 17:23
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
17 сентября 2023, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:49
в ответ на сообщение telekino22 от 10 сентября 2023, 18:42
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
17 сентября 2023, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:50
в ответ на сообщение inna-ros-3 от 11 сентября 2023, 13:11
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
17 сентября 2023, 16:50 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:50
в ответ на сообщение Юлия от 16 сентября 2023, 22:12
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
17 сентября 2023, 16:50 Ответить
Aleksey Kostin 22 сентября 2023, 18:28
Оценка
Очень классный фильм, отдохнуть и посмеяться
22 сентября 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 22 сентября 2023, 20:19
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 сентября 2023, 20:19 Ответить
Киноафиша.инфо 22 сентября 2023, 20:20
в ответ на сообщение Aleksey Kostin от 22 сентября 2023, 18:28
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
22 сентября 2023, 20:20 Ответить
asx2002_2002 24 сентября 2023, 03:18
Оценка
Не понятный сюжет, ревность жены к женшине которая была 30 лет назад))
24 сентября 2023, 03:18 Ответить
Киноафиша.инфо 24 сентября 2023, 18:03
в ответ на сообщение asx2002_2002 от 24 сентября 2023, 03:18
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
24 сентября 2023, 18:03 Ответить
Олеся Маутина 25 сентября 2023, 18:03
Оценка
Классная добрая семейная комедия...Мария Аронова бесподобна как всегда!Вообще все сыграли очень хорошо...мне очень понравилось,рекомендую!
25 сентября 2023, 18:03 Ответить
Олеся Маутина 25 сентября 2023, 18:05
Оценка
Песня в,,Праздниках"тронула-Как прекрасен этот мир...мы с мужем её раньше каждый день включали утром,когда просыпались на работу...это было нашей традицией)))Для настроения)))Супер...приятно
25 сентября 2023, 18:05 Ответить
naya888i 27 сентября 2023, 01:19
Оценка
Какие-то не здоровые отношения в семье, с мамой вообще беда, у неё, похоже, с психикой не всё нормально. Это не смешно. Жаль потраченного времени. И жаль, когда замечательным актерам становится всё равно, в каких фильмах сниматься.
27 сентября 2023, 01:19 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2023, 15:29
в ответ на сообщение Олеся Маутина от 25 сентября 2023, 18:03
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 сентября 2023, 15:29 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2023, 15:29
в ответ на сообщение Олеся Маутина от 25 сентября 2023, 18:05
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
27 сентября 2023, 15:29 Ответить
Киноафиша.инфо 27 сентября 2023, 15:30
в ответ на сообщение naya888i от 27 сентября 2023, 01:19
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
27 сентября 2023, 15:30 Ответить
Ирина Шлыкова 5 ноября 2023, 18:21
Оценка
Какое счастье, наконец-то добрый фильм. Никакого хамства и мордобоя. Правда, Мария Аронова там покуролесила, но так хорошо. Смотрите, и будет вам счастье.
5 ноября 2023, 18:21 Ответить
Киноафиша.инфо 5 ноября 2023, 18:30
в ответ на сообщение Ирина Шлыкова от 5 ноября 2023, 18:21
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
5 ноября 2023, 18:30 Ответить
Викуся Руссо 13 ноября 2023, 06:21
Оценка
Блин, я буду пересматривать время от времени
13 ноября 2023, 06:21 Ответить
Gala Kors 22 апреля 2024, 04:40
Оценка
очень слабенький и не смешной фильм для актёров такого уровня. потуги изобразить комедию, вылились в бесконечную ругань, истерики и психозы от героев фильма. с притянутым за уши хеппи эндом.
22 апреля 2024, 04:40 Ответить
Weteran Mc 25 июня 2024, 00:59
Оценка
Отечественная комедия, недавно прошедшая в кинотеатрах, с великолепным актерским составом - "Праздники". Фильм повествует о том, как на майские праздники две сестры приехали на дачу к родителям познакомить со своими женихами. А у родителей в личных отношениях тоже не всё гладко, но они при детях это тщательно скрывают.
Сюжет преподносит все эти события с юмором, создавая различные комичные ситуации, как для детей, так и для родителей. Но в определенный момент комедия перерастает в безнадёжную драму. Но всё просто обязано закончиться хорошо, это же "Праздники".
Кино смотрится довольно таки бодро и легко, оставляя приятное послевкусие. Моя оценка: 8 из 10. 👍
25 июня 2024, 00:59 Ответить
Елена Грошелева 21 ноября 2024, 19:26
Оценка
Отличный сериал, жизненный, правдивый. Смотрится легко, хочется смотреть ещё. Аронрва, как всегда на высоте! Как она играет правдиво! А дочь Лена, так похожа на маму, это же надо так подобрать. Режиссёром спасибо. Актёрам респект.
Не слушайте никого. Фильм отличный!
21 ноября 2024, 19:26 Ответить
Киноафиша.инфо 21 ноября 2024, 19:35
в ответ на сообщение Елена Грошелева от 21 ноября 2024, 19:26
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
21 ноября 2024, 19:35 Ответить
