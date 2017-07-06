Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, 2017

Режиссер картины Александр Хант наткнулся на сценарий этого фильма, написанный Федором Поповым, совершенно случайно, когда тщетно искал финансирование для другого своего проекта, так и оставшегося нереализованным. Действие написанного им совместно с Михаилом Хурановым сценария происходило в тюрьме общего режима.

Все 25 миллионов рублей бюджета фильма были выделены государством на безвозвратной основе в рамках программы ВГИК-дебют. Несмотря на блестящую фестивальную судьбу и огромный успех у критиков, создатели фильма не смогли найти прокатчика, серьезно взявшегося бы за продвижение фильма, поэтому его итоговые сборы в прокате составили менее 8 миллионов рублей.

Алексей Серебряков согласился участвовать в фильме дебютанта, прочитав сценарий: актер понял, что роль Лехи Штыря это подходящий материал, из которого можно создать хорошее кино, и даже согласился сняться в фильме совершенно бесплатно. Кроме того, Серебряков хотел поработать с Евгением Ткачуком, впечатлившись его исполнением главной роли казака Григория Мелехова в телесериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон».

По словам Ткачука, исполнившего роль Витьки Чеснока, его герой – полный антагонист личности самого актера. Евгений назвал своего персонажа в начале сюжета фильма потребителем, который из любой истории может высосать то, что ему нужно.

Фильм снимался в Твери. Для него не были построены дополнительные декорации, так как все необходимые создателям фактуры уже присутствовали в городе. Дизайном костюмов также заниматься не пришлось: их просто собрали по лучшим образцам тверской уличной моды.

Саундтрек к фильму состоит исключительно из популярных произведений современных российских и СНГ-исполнителей, например, украинская группа «Грибы», рэперы Хаски, Пика и Антоха МС, а также синтипоп коллектив Не твое дело. Все музыканты также согласились отдать авторские права на свои песни бесплатно, либо за символические суммы денег. При этом изначально Хант хотел, чтобы все музыкальное сопровождение состояло из народной музыки, сыгранной на балалайках.

Хант признавался, что просмотр первого варианта монтажа фильма стал для него личной катастрофой. Следующие полгода после съемок режиссер занимался монтажом картины, и в итоге спас ее, но, по-собственному утверждению, только на 60%.

На проработку фактур фильма Александра Ханта вдохновила картина Николая Досталя «Облако-рай», а основным визуальным рефренсом фильма стал шедевр гонконгского режиссера Вонга Карвая «Счастливы вместе». Чтобы уйти от типичного для отечественного кино стиля в изображении русской глубинки, Хант и оператор фильма Даниил Фомичев, также дебютант, стремились найти на съемочных локациях как можно больше ярких и сочных цветовых сочетаний. В итоге картина вышла столь красочной, что создатели стали проводить параллели между ней и русской сказкой.