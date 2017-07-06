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Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Киноафиша Фильмы Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, 2017

2017 / Россия
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Роуд-муви о детдомовце, который везет отца-уголовника в дом инвалидов
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«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» – первый полнометражный проект выпускника ВГИКа, Александра Ханта (Евсеева). Главные роли исполнили известные российские актеры: Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Дочь») и  Алексей Серебряков («Брест. Крепостные герои», «Свои дети», «Афганский излом»).

27-летний Витька Чесноков – своеобразный герой нашего времени. Выходец из детдома, он работает на мусороперерабатывающем заводе, чтобы прокормить семью, состоящую из нелюбимой жены, тещи и малолетнего сына. Единственной отрадой для Чеснока являются ночные тусовки с молодой любовницей и мимолетные драки в придорожных кафе.

Полную усталого отчаяния спокойную жизнь Чеснока прерывает внезапное возвращение в город его отца, матерого уголовника по прозвищу Леха Штырь, косвенно виновного в гибели матери Витьки. Жизнь сполна отплатила подонку: он почти полностью парализован и, кажется, даже не разговаривает. Узнав, что у отца осталась квартира, Витька хватается за шанс сбежать от надоевшей его семьи, и для этого готовит документы об отправке Штыря в дом инвалидов.

Однако все местные заведения оказываются забиты, и за свободным местом героям придется ехать в другой город на своей разваливающейся на ходу машине Чеснока. Так начинается долгое путешествие отца и сына. Личная трагедия друг друга поможет им осознать собственные ошибки, но чем это поможет, когда, казалось бы, их уже невозможно исправить, и какой выбор совершит Витька, оказавшись в шаге от своей цели?

Режиссер картины Александр Хант наткнулся на сценарий этого фильма, написанный Федором Поповым, совершенно случайно, когда тщетно искал финансирование для другого своего проекта, так и оставшегося нереализованным. Действие написанного им совместно с Михаилом Хурановым сценария происходило в тюрьме общего режима.

Все 25 миллионов рублей бюджета фильма были выделены государством на безвозвратной основе в рамках программы ВГИК-дебют. Несмотря на блестящую фестивальную судьбу и огромный успех у критиков, создатели фильма не смогли найти прокатчика, серьезно взявшегося бы за продвижение фильма, поэтому его итоговые сборы в прокате составили менее 8 миллионов рублей.

Алексей Серебряков согласился участвовать в фильме дебютанта, прочитав сценарий: актер понял, что роль Лехи Штыря это подходящий материал, из которого можно создать хорошее кино, и даже согласился сняться в фильме совершенно бесплатно. Кроме того, Серебряков хотел поработать с Евгением Ткачуком, впечатлившись его исполнением главной роли казака Григория Мелехова в телесериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон».

По словам Ткачука, исполнившего роль Витьки Чеснока, его герой – полный антагонист личности самого актера. Евгений назвал своего персонажа в начале сюжета фильма потребителем, который из любой истории может высосать то, что ему нужно.

Фильм снимался в Твери. Для него не были построены дополнительные декорации, так как все необходимые создателям фактуры уже присутствовали в городе. Дизайном костюмов также заниматься не пришлось: их просто собрали по лучшим образцам тверской уличной моды.

Саундтрек к фильму состоит исключительно из популярных произведений современных российских и СНГ-исполнителей, например, украинская группа «Грибы», рэперы Хаски, Пика и Антоха МС, а также синтипоп коллектив Не твое дело. Все музыканты также согласились отдать авторские права на свои песни бесплатно, либо за символические суммы денег. При этом изначально Хант хотел, чтобы все музыкальное сопровождение состояло из народной музыки, сыгранной на балалайках.

Хант признавался, что просмотр первого варианта монтажа фильма стал для него личной катастрофой. Следующие полгода после съемок режиссер занимался монтажом картины, и в итоге спас ее, но, по-собственному утверждению, только на 60%.

На проработку фактур фильма Александра Ханта вдохновила картина Николая Досталя «Облако-рай», а основным визуальным рефренсом фильма стал шедевр гонконгского режиссера Вонга Карвая «Счастливы вместе». Чтобы уйти от типичного для отечественного кино стиля в изображении русской глубинки, Хант и оператор фильма Даниил Фомичев, также дебютант, стремились найти на съемочных локациях как можно больше ярких и сочных цветовых сочетаний. В итоге картина вышла столь красочной, что создатели стали проводить параллели между ней и русской сказкой.

Парень с детдомовским прошлым, недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, чтобы избавиться от него и завладеть его квартирой. Кровные родственники отправляются в дальний путь не подозревая, что их ждет впереди…

7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера онлайн 12 октября 2017
Премьера в мире 6 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Прокатчик Стелла Релиз
Режиссер
Александр Хант
Александр Хант
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Все актеры и съемочная группа
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alex 27 ноября 2017, 10:46
интересное кино. про нас прекрасных, про людей :))) не про аватаров.

поначалу расстроило, подумалось, что так в чернуху и провалится. но… Читать дальше…
Андрей 11 февраля 2018, 15:23
начало фильма вообще напрягло - думал, сейчас продолжение "Горько" начнётся...
но потом сюжет пошел в сторону российской… Читать дальше…
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«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» в кинотеатрах

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