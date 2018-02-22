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О чем говорят мужчины. Продолжение - трейлер
Киноафиша Трейлеры О чем говорят мужчины. Продолжение. Трейлер

О чем говорят мужчины. Продолжение. Трейлер

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Дата публикации: 13 октября 2017
О чем говорят мужчины. Продолжение – Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер! В кино с 22 февраля.
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Evgeny Mikhailov 22 февраля 2018, 02:42
Оценка
Фильм просто супер! Ребята молодцы! Боялся, что не смогут переплюнуть прекрасную первую часть и на третьей сдаются, но нет! Отлично дозированный юмор прекрасно сочетается с философией. Прекрасная музыка би2! Куча эмоций и поводов задуматься о жизни после просмотра фильма! Всем рекомендую!

Огромное спасибо Квартету И!
22 февраля 2018, 02:42 Ответить
Alessia 22 февраля 2018, 03:17
Оценка
Понравился фильм! Очень позитивный:) Много шуток и прекрасного летнего Санкт-Петербурга:) Будьте счастливы при малейшей возможности! Это главная мысль фильма. Действительно, будьте счастливы!:)
22 февраля 2018, 03:17 Ответить
kuznetsov_alexey 22 февраля 2018, 17:37
Оценка
Были вчера на премьере в полночь. Скажу честно что я фанат первой части, вторая тоже разошлась в нашей компании на цитаты... Но эта третья так называемая часть это просто ппц, вернее так-такого гавнища я от квартета ну никак не ожидал! Фильм абсолютно не интересный и не смешной! Шутки настолько плоские что мне было стыдно за приглашение на просмотр моей спутницы. Хочу вас всех предостеречь_ ни тратьте ни денег ни самое главное на этот фильмец. Если кто-то после просмотра будет иметь другое мнение-пусть бросит в меня камень....
22 февраля 2018, 17:37 Ответить
Татьяна Микитюк 23 февраля 2018, 18:27
Оценка
А мне понравилось.
23 февраля 2018, 18:27 Ответить
djoanna88 23 февраля 2018, 19:53
Завтра хочу сходить,думаю,мне понравится)
23 февраля 2018, 19:53 Ответить
alex 23 февраля 2018, 21:05
Оценка
не понравилось.
ибо была первая часть!
теперь же не советую.
первые много минут было скучновато. наверно, потому что герои пили водичку, ввели кучу новых лиц (дети, жёны, леры, сикритарши, и серьга в ухе). Гришковец когда-то колготки не мог одеть долго-долго, здесь же никак с носками не справиться поутру.
напились "друзья" как-то не тАк .
Немцев "победили" не тАк .
шутки не тАкие близкие (особенно про деньги) к народу :))) Может, Прохорову смешнее было.
да и закончилось всё как-то не тАк .
не знаю, можнои на диване пытаться тАкое смотреть. кинотеатр не обязательно топтать по тАкому поводу.
23 февраля 2018, 21:05 Ответить
Олег 25 февраля 2018, 11:34
Не понравилось совсем. Чуть не уснул.
25 февраля 2018, 11:34 Ответить
skiper56 26 февраля 2018, 22:28
так- не так, перетакивать не стоит, а стоит еще (и еще) посмотреть -может дойдет, а не дойдет - смотрите что-нибудь другое
26 февраля 2018, 22:28 Ответить
Aleksandr Nord 27 февраля 2018, 01:23
Оценка
Фильмец качественный - выдержан в том же духе, что и первая часть (вторую не смотрел), настроение летнее, лёгкое и весёлое!

Но, конечно, первая часть кажется намного лучше. Из минусов - затянутость, нудноватость некоторых монологов и рассуждений.

7,5 баллов!
27 февраля 2018, 01:23 Ответить
lyzmaksim 1 марта 2018, 14:24
Оценка
Очень понимаю разочарование многих по поводу фильма. Фильм не для всех. Это не комедия, это на подумать. Если философия ребят вам зайдет- вы получите эстетическое удовольствие. Что собственно я и получил. Конечно есть элемент недосказанности или нереальности, но это не главное.
1 марта 2018, 14:24 Ответить
Андрей 2 марта 2018, 10:49
Оценка
не ждал ничего от фильма, потому что первая, мне не очень понравилась, а вторую и смотреть не стал!
понравился фильм! любимый Питер показан красиво, вообще, картинка очень приятная! Квартет И - большие молодцы! не всё у них нравится, но они уникальны! юмор у них мне нравится и как мне показалось, были новые темы для юмора взяты, особенно, про Месси смеялся ;))
музыкальное сопровождение тоже отличное - БИ-2 молодцы!
9 баллов из 10ти!!!
2 марта 2018, 10:49 Ответить
Viking_M 15 марта 2018, 11:47
Оценка
7 баллов.
очень не понравилось стереотипное унижение финских женщин.
а так смотрибельно, много ассоциативных сцен.
15 марта 2018, 11:47 Ответить
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