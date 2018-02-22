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О чем говорят мужчины. Продолжение. Трейлер
О чем говорят мужчины. Продолжение. Трейлер
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Дата публикации: 13 октября 2017
О чем говорят мужчины. Продолжение
– Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер! В кино с 22 февраля.
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финальный трейлер
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Evgeny Mikhailov
22 февраля 2018, 02:42
Оценка
Фильм просто супер! Ребята молодцы! Боялся, что не смогут переплюнуть прекрасную первую часть и на третьей сдаются, но нет! Отлично дозированный юмор прекрасно сочетается с философией. Прекрасная музыка би2! Куча эмоций и поводов задуматься о жизни после просмотра фильма! Всем рекомендую!
Огромное спасибо Квартету И!
22 февраля 2018, 02:42
3
1
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Alessia
22 февраля 2018, 03:17
Оценка
Понравился фильм! Очень позитивный:) Много шуток и прекрасного летнего Санкт-Петербурга:) Будьте счастливы при малейшей возможности! Это главная мысль фильма. Действительно, будьте счастливы!:)
22 февраля 2018, 03:17
8
1
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kuznetsov_alexey
22 февраля 2018, 17:37
Оценка
Были вчера на премьере в полночь. Скажу честно что я фанат первой части, вторая тоже разошлась в нашей компании на цитаты... Но эта третья так называемая часть это просто ппц, вернее так-такого гавнища я от квартета ну никак не ожидал! Фильм абсолютно не интересный и не смешной! Шутки настолько плоские что мне было стыдно за приглашение на просмотр моей спутницы. Хочу вас всех предостеречь_ ни тратьте ни денег ни самое главное на этот фильмец. Если кто-то после просмотра будет иметь другое мнение-пусть бросит в меня камень....
22 февраля 2018, 17:37
0
3
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Татьяна Микитюк
23 февраля 2018, 18:27
Оценка
А мне понравилось.
23 февраля 2018, 18:27
1
0
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djoanna88
23 февраля 2018, 19:53
Завтра хочу сходить,думаю,мне понравится)
23 февраля 2018, 19:53
1
0
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alex
23 февраля 2018, 21:05
Оценка
не понравилось.
ибо была первая часть!
теперь же не советую.
первые много минут было скучновато. наверно, потому что герои пили водичку, ввели кучу новых лиц (дети, жёны, леры, сикритарши, и серьга в ухе). Гришковец когда-то колготки не мог одеть долго-долго, здесь же никак с носками не справиться поутру.
напились "друзья" как-то не тАк .
Немцев "победили" не тАк .
шутки не тАкие близкие (особенно про деньги) к народу :))) Может, Прохорову смешнее было.
да и закончилось всё как-то не тАк .
не знаю, можнои на диване пытаться тАкое смотреть. кинотеатр не обязательно топтать по тАкому поводу.
23 февраля 2018, 21:05
1
1
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Олег
25 февраля 2018, 11:34
Не понравилось совсем. Чуть не уснул.
25 февраля 2018, 11:34
0
1
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skiper56
26 февраля 2018, 22:28
так- не так, перетакивать не стоит, а стоит еще (и еще) посмотреть -может дойдет, а не дойдет - смотрите что-нибудь другое
26 февраля 2018, 22:28
0
0
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Aleksandr Nord
27 февраля 2018, 01:23
Оценка
Фильмец качественный - выдержан в том же духе, что и первая часть (вторую не смотрел), настроение летнее, лёгкое и весёлое!
Но, конечно, первая часть кажется намного лучше. Из минусов - затянутость, нудноватость некоторых монологов и рассуждений.
7,5 баллов!
27 февраля 2018, 01:23
1
0
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lyzmaksim
1 марта 2018, 14:24
Оценка
Очень понимаю разочарование многих по поводу фильма. Фильм не для всех. Это не комедия, это на подумать. Если философия ребят вам зайдет- вы получите эстетическое удовольствие. Что собственно я и получил. Конечно есть элемент недосказанности или нереальности, но это не главное.
1 марта 2018, 14:24
1
0
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Андрей
2 марта 2018, 10:49
Оценка
не ждал ничего от фильма, потому что первая, мне не очень понравилась, а вторую и смотреть не стал!
понравился фильм! любимый Питер показан красиво, вообще, картинка очень приятная! Квартет И - большие молодцы! не всё у них нравится, но они уникальны! юмор у них мне нравится и как мне показалось, были новые темы для юмора взяты, особенно, про Месси смеялся ;))
музыкальное сопровождение тоже отличное - БИ-2 молодцы!
9 баллов из 10ти!!!
2 марта 2018, 10:49
1
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Viking_M
15 марта 2018, 11:47
Оценка
7 баллов.
очень не понравилось стереотипное унижение финских женщин.
а так смотрибельно, много ассоциативных сцен.
15 марта 2018, 11:47
0
0
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6.9
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия, 2018, Россия
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Огромное спасибо Квартету И!
ибо была первая часть!
теперь же не советую.
первые много минут было скучновато. наверно, потому что герои пили водичку, ввели кучу новых лиц (дети, жёны, леры, сикритарши, и серьга в ухе). Гришковец когда-то колготки не мог одеть долго-долго, здесь же никак с носками не справиться поутру.
напились "друзья" как-то не тАк .
Немцев "победили" не тАк .
шутки не тАкие близкие (особенно про деньги) к народу :))) Может, Прохорову смешнее было.
да и закончилось всё как-то не тАк .
не знаю, можнои на диване пытаться тАкое смотреть. кинотеатр не обязательно топтать по тАкому поводу.
Но, конечно, первая часть кажется намного лучше. Из минусов - затянутость, нудноватость некоторых монологов и рассуждений.
7,5 баллов!
понравился фильм! любимый Питер показан красиво, вообще, картинка очень приятная! Квартет И - большие молодцы! не всё у них нравится, но они уникальны! юмор у них мне нравится и как мне показалось, были новые темы для юмора взяты, особенно, про Месси смеялся ;))
музыкальное сопровождение тоже отличное - БИ-2 молодцы!
9 баллов из 10ти!!!
очень не понравилось стереотипное унижение финских женщин.
а так смотрибельно, много ассоциативных сцен.
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