Дорогая, я больше не перезвоню - тизер-трейлер
Дорогая, я больше не перезвоню. Тизер-трейлер

Дорогая, я больше не перезвоню. Тизер-трейлер

Дата публикации: 20 декабря 2024
Дорогая, я больше не перезвоню – Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
User 7 марта 2025, 00:19
Оценка
Очень классный фильм!!!
7 марта 2025, 00:19 Ответить
Yana Gargatova 8 марта 2025, 16:00
Оценка
Отличный фильм давно таких не видела -новый неповторимый сюжет , добрый , эмоциональный , шикарные актеры, прекрасно играют , подняты реальные человеческие ценности , плюс комические моменты, в Ефремова - влюбилась немножко - спасибо всем кто его создал- еще раз хочу посмотреть !!! ❤️❤️❤️
8 марта 2025, 16:00 Ответить
User 8 марта 2025, 19:17
Оценка
Ушли через 20 мин 😏
8 марта 2025, 19:17 Ответить
Мария Дёмина 9 марта 2025, 03:06
Сам фильм не смотрела, но по описанию сюжета похож на аниме "парад смерти". Там души погибших попадали в бар "-лимб-", где им предлогали сыграть в игру, чтобы раскрыть всю сущность души человека. Эти души людей после игр с серьёзными испытаниями, бармен-управляющий по своему усмотрению отправлял либо в рай, либо в ад.
9 марта 2025, 03:06 Ответить
sizova_s 12 марта 2025, 12:55
Оценка
Фильм очень понравился! Смотрится на одном дыхании, очень яркий, динамичный, трогательный, местами просто до слез, с хорошим юмором. Заставляет о многом задуматься, остановиться, переосмыслить. Спасибо за хорошее кино, однозначно рекомендую!
12 марта 2025, 12:55 Ответить
pihulya 16 марта 2025, 09:21
Оценка
Шикарный фильм. И насмеялись, и наплакались.
16 марта 2025, 09:21 Ответить
Дарья Карнацкая 19 марта 2025, 14:44
Не поняла, а где его смотреть? Он нигде не идет вообщн
19 марта 2025, 14:44 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:18
в ответ на сообщение User от 8 марта 2025, 19:17
Оценка
И пропустили самое интересное 😉
31 марта 2025, 22:18 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:20
в ответ на сообщение Yana Gargatova от 8 марта 2025, 16:00
Оценка
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
31 марта 2025, 22:20 Ответить
Киноафиша.инфо 31 марта 2025, 22:28
в ответ на сообщение pihulya от 16 марта 2025, 09:21
Оценка
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 марта 2025, 22:28 Ответить
6.8 Дорогая, я больше не перезвоню
Дорогая, я больше не перезвоню комедия, приключения, фэнтези, 2025, Россия
