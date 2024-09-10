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Киноафиша Фильмы Море на двоих

Море на двоих

More na dvoikh
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О фильме

Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица!

В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть... романтичным!

Море на двоих - трейлер
Море на двоих  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 7 марта 2025
Премьера в мире 10 сентября 2024
Производство Kino Bez Granits, Крупный План
Другие названия
More na dvoikh, Альтернатива, Море на двоих
Режиссер
Владимир Рудак
В ролях
Алексей Лукин
Алексей Лукин
Анна Дулова
Анна Дулова
Мария Порошина
Мария Порошина
Ян Цапник
Ян Цапник
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 26 голосов
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1628 В жанре «комедия»  388 В жанре «мелодрама»  221 В фильмах России  135
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Море на двоих
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Море на двоих - трейлер
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