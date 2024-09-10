Макс, добрый и легкомысленный парень, работает в социальном центре. Чтобы построить карьеру в Москве, Максу нужно проявить себя в качестве ответственного социального работника. Осталось немного потерпеть — и встречай, столица!

В центре он знакомится с Анной, психологом и спортсменкой, передвигающейся на инвалидной коляске. Максу дают задание сопроводить её на соревнования в Геленджик. Идея не впечатляет ни самодостаточную Анну, ни ленивого Макса. Но другого сопровождающего нет, и Макс нехотя соглашается. Совместное путешествие к морю, начавшееся с нелепых ссор и конфузов, обещает быть... романтичным!