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Последний богатырь - трейлер
Киноафиша Трейлеры Последний богатырь. Трейлер

Последний богатырь. Трейлер

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Дата публикации: 18 мая 2017
Последний богатырь – Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство - неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.
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irina_sharkova 12 октября 2017, 09:56
Отличный фильм - современная сказка! Что особенно впечатляет, Дисней, но на русском языке. Несмотря на привычных героев русских сказок, сюжет оригинальный. Отличная игра актёров. Долго гадала кто снялся в роли бабы Яги, долждалась титров: Елена Яковлева - потрясающее перевоплощение! Отличный юмор. На закрытом показе зал апплодировал даже некоторым сценам в середине фильма. Браво создателям!
12 октября 2017, 09:56 Ответить
Сергей Королев 19 октября 2017, 15:16
Оценка
Очень жду этот фильм. Надоели американские фильмы. Такое большое количество любимых актеров и все в одном фильме. Побольше бы таких фильмов. На такие фильмы готов ходить всей семьей с большим удовольствием.
19 октября 2017, 15:16 Ответить
Ангелина Саюстова 28 октября 2017, 14:01
Оценка
Очень ждала. Как то упустила из виду, что это очередная совместная продукция с Диснеем. И получилась... еще одна модельно-пластмассовая претензия на франшизу, судя по последним кадрам и полным залам, нас ждет продолжение. Это именно американский фильм. Костюмы, спецэффекты, драки - все по-западному, классно. Актеры играют не плохо, местами и некоторые очень хорошо, но не смогла избавиться от ощущения, что они работают через переводчика и по команде - непонятные паузы, заторможенность. Фильм не для России, он для запада и про запад, но под Российским шоколадом, чтобы молодежь думала, что смотрит наше кино и знает наши сказки.
28 октября 2017, 14:01 Ответить
Евгения Корнеева 28 октября 2017, 18:04
Оценка
Отличная сказка для всей семьи.Потрясающие актёры, захватывающий сюжет,хороший и добрый юмор.Добро и любовь побеждает зло,лож и предательство это стоит посмотреть всем.
28 октября 2017, 18:04 Ответить
Татьяна Абатурова(Самедова) 28 октября 2017, 20:06
Оценка
Очень классный фильм. На свой страх и риск пошли с 2летней дочкой,и она высидела. Сказка на современный лад,с хорошим юмором. Хорошие цпецэффекты . Только начало не очень,это быстрое мелькание лошадей..Фильм на 8 из 10!!
28 октября 2017, 20:06 Ответить
Марина Якушина 28 октября 2017, 20:21
СУПЕР:)))))
28 октября 2017, 20:21 Ответить
Елена Швец 29 октября 2017, 13:27
Оценка
Отличный фильм! Настолько рада. Добрый, веселый фильм, столько смешных сюжетов. В берлоге у чудовища-- "Так это женщина!!!" или когда Иван предложил комаров ловить красавице-лягушке😂😅😅. Я очень рада, что пошла в выходной именно на него. Сейчас 4 хороших фильма идет--этот как раз для выходного дня--заряжает позитивом. Благодарна.
29 октября 2017, 13:27 Ответить
Дженни_Кодес 29 октября 2017, 21:01
Оценка
Ходили с мужем и сыном. Как и все в зале - с детьми! И отличный фильм, скажу я вам! Сценарий интересный, много искромётных шуток! А самое главное - мысль о том, что добро и зло - понятия очень размытые. И главное - судить по поступкам, а не по навешанным ярлыкам. Снято отлично.И к игре актёров никаких нареканий.
29 октября 2017, 21:01 Ответить
Дмитрий Махно 29 октября 2017, 21:52
Оценка
Хороший фильм, советую посмотреть. В меру смешной, шутки как не странно не тупые, есть моменты драмы. В общем отличный фильм для всей семьи.
29 октября 2017, 21:52 Ответить
pentium007 30 октября 2017, 18:59
Категорически запрещено к просмотру молодому поколению.
Дисней отравляет сознание наших детей, гнабя имя великих Русских Богатырей.
Добрыню сделали убийцей Богатырей....
Это втаптывание в грязь наших святынь.
Холодная война в действии.
Если бы знал, что такое покажут в жизни непошел бы.
И как наши актёры снялись в этом... Понятно заплатили.
30 октября 2017, 18:59 Ответить
Андрей 31 октября 2017, 00:36
Оценка
редкий случай, но 10 баллов!
добрый, простой, не пошлый, семейный, легкий!
картинка очень хорошая для русского фильма!
актёры не делали ничего сверхъестественного и поэтому отлично отыграли!
рекомендую посмотреть!
31 октября 2017, 00:36 Ответить
Анnушka t----на 1 ноября 2017, 07:33
Отличный Шикарный фильм. ДАВНО так не отдыхала душой. сегодня пойду еще.
1 ноября 2017, 07:33 Ответить
Вася Газенко 1 ноября 2017, 10:22
в субботу, во сколько часов приходить на премьеру Последний Богатырь
1 ноября 2017, 10:22 Ответить
Киноафиша.инфо 1 ноября 2017, 11:13
в ответ на сообщение Вася Газенко от 1 ноября 2017, 10:22
Оценка
Василий, добрый день.
Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
В каком городе вы хотите попасть на фильм?
1 ноября 2017, 11:13 Ответить
Анна Кирсанова 1 ноября 2017, 12:14
Оценка
Скажите, почему на фильм "Последний богатырь" билеты онлайе продаются только до 1 ноября в кинотеатре Синема Парк «Макси», Тула ?
1 ноября 2017, 12:14 Ответить
Марина Осипова 2 ноября 2017, 09:18
Оценка
Фильм хороший,и посмеялись,и взрослым,и детям интересно. Даже немного мораль и нравственность затронуты темы.Неожиданно было то,что Добрыню сделали жаждущим власти,убийцей....Кощей наоборот,добрым оказался...даже у шестилетнего сына в голове это не уложилось,как так!Богатырь....и такой коварный...плохой... Но если отойти от былин,данных издавна образов богатырей,в целом хорошая комедия получилась
2 ноября 2017, 09:18 Ответить
volochaeva.alena 3 ноября 2017, 18:21
Оценка
Фильм понравился. Песню, когда главные герои идут за мечом, можно было поставить и русскую!!! зачем в российской сказке иностранные песни??? Стас Михайлов просто в тему!!! Покоритель всех женщин)))))) Посмотрели с удовольствием.
3 ноября 2017, 18:21 Ответить
Анна Кирсанова 4 ноября 2017, 11:58
Оценка
Смешной фильм, современная сказка, водяной смешной и баба яга удивила, когда помолодела! Можно и детям смотреть!
4 ноября 2017, 11:58 Ответить
Руслан Урманов 5 ноября 2017, 04:37
а я не знаю идти или нет
5 ноября 2017, 04:37 Ответить
Олеся Петрушко 5 ноября 2017, 21:09
Оценка
Хороший вариант для просмотра с детьми. Взрослым отдельно, только если охота детских сказок.
5 ноября 2017, 21:09 Ответить
um007 6 ноября 2017, 21:07
Оценка
Почти все лето хворал. И наконец то выбрался с женой в кино.Долго думали на что пойти."Матильда" после Поклонской как то не в настроение. "Салют-7" - на "Время первых"наплакались.Хотелось взбодриться и пошли на "Последнего богатыря". Ведь сказок наверно с советских времен не снимали. Всё анимация да анимация.
Понравилось очень! Сказачно, легко, с юмором. Чего олько реприза спесней Стаса Михайловастоит.!
Актерский состав хорош. Мне в последнее время по душе Вилкова. Как она в сериале "Гостиница "Россия" здорово сыграла! И здесь хороша. Легко преодолела крисис бальзаковского возраста. А многедевушки сломались.
Яковлева в Бабе Яге тоже хороша. Правда и терять Елене уще особо нечего, Но сыграла по-сказачному. Милляр мог бы позавидовать. Хорош Хориняк. Сначала показалось,что подяг Яглыча косит. Но нет. Свой типаж нашел.
Сказка все же для взрослых.Детишкам не все хохмы и намеки понятны. Зато родители довольны. Полный зал в конце второй недели проката, это здорово! Учимся потихоньку! А "Матильду" ещё увидим.
6 ноября 2017, 21:07 Ответить
um007 7 ноября 2017, 13:15
Оценка
Почти все лето хворал. И наконец то выбрался с женой в кино.Долго думали на что пойти."Матильда" после Поклонской как то не в настроение. "Салют-7" - на "Время первых"наплакались.Хотелось взбодриться и пошли на "Последнего богатыря". Ведь сказок, наверно, с советских времен не снимали. Всё анимация да анимация.
Понравилось очень! Сказачно, легко, с юмором. Чего только реприза с песней Стаса Михайлова стоит.!
Актерский состав хорош. Мне в последнее время по душе Вилкова. Как она в сериале "Гостиница "Россия" здорово сыграла! И здесь хороша. Легко преодолела крисис бальзаковского возраста. А мноиге девушки сломались.
Яковлева в Бабе Яге тоже хороша. Правда и терять Елене уже особо нечего, Но сыграла по-сказачному. Милляр мог бы позавидовать. Хорош Хориняк. Сначала показалось,что под Яглыча косит. Но нет. Свой типаж нашел.
Сказка все же для взрослых. Детишкам не все хохмы и намеки понятны. Зато родители довольны. Полный зал в конце второй недели проката, это здорово! Учимся потихоньку! А "Матильду" ещё увидим. Подробнее на https://msk.kinoafisha.info/movies/8326460/comments/
7 ноября 2017, 13:15 Ответить
ir1609iska 11 ноября 2017, 19:48
Оценка
Купилась на то, что учитель пригласила весь класс ( 5 ) на эту кинушку. По другому не могу назвать. Жалею, что не проверила, что будут показывать и виню учителя, что она не проверила. Видимо, как и я, купилась на название. Не понравилось все!!! : как Добрыня- богатырь мог стать плохим героем!? ; как так получилось, что всех богатырей удалось сломить- превратит в камень и опустить на дно!? ; Варвара- почему она в этой кинушку жестокая!?, ведь по русским сказкам Варвара- краса- положительный герой! ; просмотр точно не для детей- расчлененка, резьня! Кащея показали почти добрым. А кто победил зло в итоге?- Ванька-трус, слабак и шарлатан ( типа экэкстрасенс). Положительные отзывы, я так понимаю, из-за яркой зрелищности, спецэффектов, костюмов,... О главном смысле мало, кто задумался. АНТИПАТРИОТИЧНАЯ кинушка! Пришлось своим детям объяснять, как это плохо. Америкосовский посыл. Очень жаль, что его выпустили. Чья- то бредовая фантазия!
11 ноября 2017, 19:48 Ответить
Тимур Сахапов 16 ноября 2017, 02:28
«Последний богатырь: Наследие Ильи Муромца»
Walt Disney не впервые пытается построить свою хижину в российском кинематографе. Вспомните 2009 год и дебютное творчество компании в нашей стране - «Книгу мастеров». Тогда Дисней только-только закидывали камень в воду, с надеждой, что обратно им вернётся что-то большое. Вернулось... Вернулась неплохая касса, которая так или иначе, всё равно не помогла компании в дальнейшем производстве. «Книга мастеров» понравилась рядовому зрителю, но была обругана профессиональными критиками, что мгновенно поставило крест на карьере финансовой конгломераторской индустрии кино в России. Почти десять лет понадобилось, чтобы повторить попытку и не кануть в грязь лицом. Но получилось ли на этот раз хорошо и задорно? Или выражение «дважды в одну реку не входят» - действительно имеет под собой основание?

Снимать кино компания Дисней доверила «Yellow, Black and White» - студия, чьи последние произведения радуют глаз больше, чем бриллианты. «Кухня», «Отель Элеон» - вам наверняка знакомы данные сериалы и качество их съёмки. Переживать за «Богатыря» особо не приходилось, учитывая то, что за производство взялась компания, которая на данный момент лучше всех понимает толк в комедийных скетчах. Вот только, между «Кухней/Отелем» и «Последним богатырём» было одно отличие - последний - это не чисто комедийное кино, которое призвано развлекать зрителя. Фильм Дмитрия Дьяченко - это фэнтези об альтернативной вселенной, в которой злодеи - герои и наоборот. «Yellow, Black and White», конечно, знают своё дело, но всё-таки работу над подобным масштабом принимают впервые.

Неопытность разноцветной фирмы сказалась практически с первых минут фильма. По сюжету, Иван - мошенник, который зарабатывает на жизнь участием в подставных телешоу по типу «Битвы экстрасенсов». «Белый маг Святозар», прозвище, которое он себе взял, типичный представитель класса «не содрогнёшься, пока не узнаешь, как это делают». В определенный момент, Иван осознает, что его проделки не приведут ни к чему хорошему, но жить иным образом он не умеет, что ставит его в неловкую ситуацию. Проблемы «Yellow...» начинаются именно с того момента, когда наш герой попадает в загадочный мир Белогорье. Огромный, величественный мир, который цветёт и пахнет, но сильно выделяет из себя явную подделку. Не зря заголовок был начат со слов, что у компании проблемы именно со сказочным миром. Невооружённым глазом видно, что леса и прочие красочные текстуры проседают, когда им уделяют достаточное внимание. Хромакей просиживает, но в целом, картинка создаёт приятное ощущение и восприятие от ярких тонов.

Одна из главных проблем картины - это даже не слабый сценарий, который кишит пресловутыми клише. Белогорье получилось по-настоящему огромным и интересным миром, которому стоило уделить чуточку больше времени. Например, тот факт, что здесь альтернативная степень повествования рассказа - уже огромный плюс, которому необходимо было добавлять лишних изюминок. Ещё никогда не было, чтобы положительными героями были те, в кого в детстве учили считать злодеями. Или же, к примеру, назревает вопрос: «А как так случилось, что история поменялась?». Да, в финальной фазе идёт объяснение, но за те три-четыре минуты толком не удаётся ничего понять. Не обошлось и без клишированных сцен, которые, по правде говоря, стоило и вовсе вырезать. Здесь есть и обязательная любовная линия с предсказуемым финалом. И предатель, совершивший благородное дело. И степень развития героя от эгоиста до храбреца. Не ждите каких-то уникальных сцен, которые в будущем будете рассказывать детям. «Последний богатырь» - это своеобразный сборник мультфильмов, взявших своё начало и с отечественной культурологии и с Запада. Всё-таки, настоящего чуда не бывает, как в него не верь. Предсказуемость, да не более.

И это при том, что за все сто минут картина не успевает толком рассказать и про главных героев. Виктор Хориняк, приглянувшийся многим по все тем же сериалам «Yellow...», единственный, кто развивается вместе со своим героем. Если в начале Иван - это единоличник, думающий только о себе, то в конце - богатырь, переживающий за всех. И да, это тоже клише, от которого становится стыдно. Но как бы не была рассказана история, и как бы не развивались его герои, можно смело утверждать, что каждый из актёров хорошо справился со своей ролью. Мила Сивацкая, совсем молодое дарование в нашем кинематографе, сыгравшая роль Василисы (а-ля Фиона из «Шрека»), создаёт впечатление неопределённости: Она, как бы, на экране что-то делает, но зачем и самое главное, для кого - непонятно. Кощей бессмертный (Константин Лавроненко), герой, с кем связана большая часть «подколов» в фильме, очередное клише, которое выступает в ранге «отца самодура». Баба-Яга (Елена Яковлева) - единственная из персонажей, кто не заслуживает обзывательства «клише», но в то же время, это и тот персонаж, который в общем-то не заслуживает особого внимания. Всего и в целом, именно эти люди создают добрую атмосферу радости, которая царит на экране. «Последний Богатырь» - это легкое кино, которое страдает большущим количеством клишированных идей и при этом никак не может с ними тягаться. Но, наверное, благодаря им кино и кажется таким забавным и интересным.

Вердикт. Сложно выносить итоговую оценку. С одной стороны, «Последний Богатырь» хорошо развлекает (чего только стоит погоня на избушке. Она корявая, но всё же забавная), но у картины настолько много мелких косяков, что, если сложить их вместе - получится отдельный фильм. С другой стороны, авторы поленились уделить драгоценное время для подробного рассказа самой истории. Лень - двигатель процесса, но что она означает в данном случае? Возможно, хотели оставить сие момент на сиквел (если он будет), но опять же, что мы имеем в оригинале? Две-три частички интересной информации и всё? «Последний Богатырь» - слабая, по нынешним меркам, картина, но та, что заслуживает время, чтобы её посмотреть.

Хотелось бы, чтобы таких сказок было побольше, ведь видно, что потенциал есть. Но нет опыта. «Последний Богатырь» доказал, что эксперимент удался, дело за главным – реализацией основы.

Приятного просмотра!
16 ноября 2017, 02:28 Ответить
i.vit.nov 20 ноября 2017, 06:43
Оценка
Отличный и весёлый семейный фильм. Оценка 10 из 10. Честно говоря, не ожидал такой отличной игры от российского производителя. Создателям фильма огромная благодарность.
20 ноября 2017, 06:43 Ответить
illen22 24 ноября 2017, 22:19
Фильм очень понравился,лёгкий увлекательный и интересный ,общее впечатление-РЕКОМЕНДУЮ для семейного просмотра .
24 ноября 2017, 22:19 Ответить
Владимир Алакумов 28 ноября 2017, 16:50
Оценка
Легкий и смешной фильм. Два часа смотрел на одном дыхании. Отдельно доставил глубже над «экстрасенсами», «ясновидящими» и «магами». Качественная комедия. Рекомендую без ограничений по возрасту)))))
28 ноября 2017, 16:50 Ответить
Владислав Ковалевский 9 декабря 2017, 09:04
цена ?
9 декабря 2017, 09:04 Ответить
Киноафиша.инфо 11 декабря 2017, 11:54
в ответ на сообщение Владислав Ковалевский от 9 декабря 2017, 09:04
Оценка
Владислав, добрый день! Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
11 декабря 2017, 11:54 Ответить
Roman Svetlov 19 декабря 2017, 23:02
Оценка
Почти как фильмы А.А. Роу. В смысле что хорошо.
19 декабря 2017, 23:02 Ответить
Геннадий Бурлаков 11 марта 2020, 17:41
Даже лексикон - разговорной речи...попахивает ...тюремный жаргон. Далеко персонажи не сказочные герои..., а обкуренные "наркоманы"...Зачем песни Натовской США, не умеете...НЕ СОЗДАВАЙТЕ. АНТИРОССИЙСКИЙ фильм...попахивает враждебной политикой против Российской Государственности. Если внимательно ПРИСЛУШАТЬСЯ...и в наше время...врагов России хватает... Это политический ВРАЖДЕБНЫЙ нашему Государству фильм...детей учит к равнодушию...ко всему. Ни с таких-ли СКАЗОЧЕК...начнеться развал Российской Государственности... Вот на что надо обратить - ВНИМАНИЕ. Многие меня обвинят, в СТАЛИНИЗМЕ...просто поверьте.... с малого наяинаеться. Даже американцы такое бы не допустили.в воспитании своих - детей. Там СИЛЬНО развито...чуство - ПАТРИОТИЗМА. Мы это чуство...к сожалению начинаем - ТЕРЯТЬ. Что дальше ? Что еще..., детям предоставим.........
11 марта 2020, 17:41 Ответить
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Последний богатырь семейный, комедия, 2017, Россия
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