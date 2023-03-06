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«Поехавшая»: Рецензия Киноафиши

6 марта 2023 11:46
«Поехавшая»: Рецензия Киноафиши

Светлое роуд-муви с обаятельными персонажами.

Аня Смолина (Ольга Лерман) – успешный московский SMM-менеджер – празднует свой тридцатый день рождения одна: у кого-то самолет опоздал с вылетом, кому-то ребенка оставить не с кем. Это неприятное событие становится началом большого путешествия. Аня решает бросить на время Москву и предаться своему давнему хобби – велосипедному спорту. Конечная цель – Нижний Новгород, родина Ани, где она четырнадцать лет назад оставила мать. Но останется ли эта конечная точка такой уж окончательной?

Конечно, как и в любом путешествии, дорога здесь важнее пункта назначения (даром что тот периодически меняется). Путь героини лежит почти через всю Россию, и тут «Поехавшая» становится самой впечатляющей рекламой внутреннего туризма за последнее время. От заполненного солнцем Нижнего до загадочного Байкала – редко когда демонстрация красот России так совпадала с общей художественной задачей картины.

Аня Смолина едет по самой настоящей сказочной стране. Населяют ее персонажи преимущественно добрые и положительные. Здесь набирается целая галерея симпатичных актерских выходов: Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк и еще многие другие, менее знакомые имена. Чуть больше времени у Аскара Ильясова, вовсю использующего свою положительную харизму. Чуть меньше – у Дмитрия Чеботарева с его куда более неоднозначным персонажем.

«Поехавшая»: Рецензия Киноафиши
Поехавшая

В дороге Аня увидит объемную картину жизни в дороге и у дороги, редко когда Россия изображается такой красочной и многообразной. Кроме внутреннего туризма, фильм, конечно, популяризирует велосипедный спорт – взять хотя бы отличную физическую форму, в которой находятся Лерман и Хориняк. Исполнительская форма не уступает физической – трудно найти двух столь непохожих по фактуре артистов, но именно за счет этого контраста история выходит жизнеподобной.

Смолина из кино вышла несколько отличной от книги, что идет картине на пользу. Не удивительно, что автобиография выходит комплиментарной по отношению к главной героине, но Аня из «А чего дома сидеть?» слишком, что ли, крутая. Вызывает понимание, но не всегда симпатию. Смолина же в исполнении Ольги Лерман – цельная и сильная личность, но противоречивая, где-то надломленная, где-то ранимая. И самая большая травма для нее – отношения с матерью. Играет ее Елена Яковлева, внутренний диалог с образом матери в голове Ани изображен остроумно, с помощью обаятельно-шизофренических эпизодов общения с ней. Не хочется подробно их расписывать, но не удивительно, что главная и самая впечатляющая сцена связана с велосипедами.

«Поехавшая»: Рецензия Киноафиши
Поехавшая

Климатическая весна пока обходит большую часть нашей страны стороной. Но создается впечатление, что выход такого теплого и позитивного фильма в праздничный день хоть немного, но приближает настоящую весну.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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