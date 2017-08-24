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Киноафиша Рецензии «Про любовь. Только для взрослых»: Рецензия Киноафиши

«Про любовь. Только для взрослых»: Рецензия Киноафиши

24 августа 2017 00:00
«Про любовь. Только для взрослых»: Рецензия Киноафиши
На любовном фронте без перемен

Лето. Москва. Жара. Обнаженные торсы. Короткие юбки. А значит, война полов продолжается – и, как водится, идет с переменным успехом. Вот королева Востока, совершенная, как кипарис (при погонах и в форме лейтенанта полиции), влюбляется в скромнягу-диджея (да-да, встречаются и такие). Воевать ей, правда, придется не с ним, а с виртуальным кланом рассерженных родичей, не одобряющих выбор своей кровинушки (Равшана Куркова). А вот училка по русской литературе, зануда и клуша, которую любезный супруг взял под пухлую ручку и потащил на встречу со свингерами, дабы хоть как-то реанимировать давно надоевшие семейные радости (Анна Михалкова).

Равшана Куркова в фильме «Про любовь. Только для взрослых»
Равшана Куркова в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

А вот и третья барышня перед нами. Курчавая и юная, она ищет того, кто посягнет на ее девичье тело. Никто, однако, не посягает. И даже папин друг, дядя Леша (Гоша Куценко), не готов бедняжке помочь. Или возьмем звезду, Никиту Орлова (Максим Матвеев), которого прикуют наручниками к дивану и приговорят… к отцовству. Нет, конечно, у будущей мамочки имеется муж (Федор Бондарчук), но он, в общем, тоже не против… Но и это еще не всё. Пока пары ковыряются в своих отношениях, один известный ученый (Джон Малкович) читает лекцию о любви. Выводит формулу вечной семейной жизни. И все слушают – верят. И никто не знает, что сапожник-то давно без сапог. Потому что лектора ждет малолетняя профурсетка, а жену его (Ингеборга Дапкунайте) – обаятельный кобеляка…

Анна Михалкова и Федор Лавров в фильме «Про любовь. Только для взрослых»
Анна Михалкова и Федор Лавров в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

Два года назад оригинальный фильм Анны Меликян «Про любовь» стал довольно заметным событием. Он поймал за хвост «Золотого орла» (как лучший фильм) и получил гран-при «Кинотавра». Правда, его прокатная судьба оказалась не столь безупречной, как того бы хотелось, однако решение продюсеры приняли почти сразу: «Сиквелу быть». Тем не менее, снимать его сама Меликян не стала, ограничилась продюсерским креслом. Вместо нее на съемочной площадке командовали Павел Руминов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, а также семейная чета Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Сценарии для своих новелл режиссеры писали сами.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»
Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Однако не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разглядеть очевидную вещь: «Только для взрослых» снимался по образу и подобию первого. И дело не только в композиционной форме (пять новелл объединены общей лекцией). Дело в другом. Меликян позвала в свой проект известных молодых режиссеров: каждый из них уже состоялся, каждый пришел со своим шлейфом и индивидуальностью. Однако в итоговом варианте этих индивидуальностей не разглядеть: они стерты. Все новеллы подогнаны к общему знаменателю: если не знаешь, что фильм снимали разные люди, самому и не догадаться. Даже больше: новеллы первого фильма, снятые самой Меликян, различаются между собой больше, чем новеллы сиквела, где в качестве режиссеров было шесть человек.

Максим Матвеев в фильме «Про любовь. Только для взрослых»
Максим Матвеев в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

И достигается это стилистическое единство весьма просто. Те операторские и монтажные приемы, которые в 2015-м году были современными и своевременными, те приемы, которые воспринимались как глоток свежего воздуха, в сиквеле превратились в «обязаловку» - и стали рутиной. В итоге, «Про любовь» теряет часть своего обаяния: ощущение новизны исчезает – ей на смену является ремесло. Фильм строится по проверенной схеме – и это чувствуется. К тому же, сиквел гораздо провокационнее оригинала, гораздо откровеннее, грубее и (простите за слово!) – ржачнее. Кстати, будьте готовы к тому, что юмор местами, мягко говоря, пошловат. Я не сказала, что это плохо – просто будьте готовы.

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте в фильме «Про любовь. Только для взрослых»
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

Но давайте поговорим по поводу «ржаки» чуть-чуть поподробнее. Её действительно хоть отбавляй. Гомерически смешных гэгов множество – но градус пошлости, на мой старомодный взгляд, все-таки немного высоковат. Во всяком случае, это не семейная комедия, так что учтите. И хотя некоторые шуточки устарели морально еще лет пятнадцать-двадцать назад (например, безразмерные трусы героини стали считаться моветоном сразу же после первого появления Бриджит Джонс), «Только для взрослых» действительно фильм безбашенный и веселый. Жаль только, что некоторые ситуации чересчур утрированы, а авторы время от времени заплывают за буйки и скатываются в фарс, ну да что ж тут поделать.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»
Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Если же говорить о самих новеллах, то самой удачной я бы навала четвертую – о звездном артисте, который угодил из цепких когтей шоу-бизнеса в не менее цепкие женские лапы. По крайней мере, здесь есть несколько хлестких шуток о депутатах и о «Чапаеве» (привет тебе, продюсерское кино!). В других же новеллах все гэги вертятся вокруг постельных утех и женской/мужской неудовлетворенности. Хорошо это или не очень – решайте сами. Теперь о музыке. Без нее, как водится, никуда. Но в данном случае традиционный набор из песен «Би-2» и «А-студио» разбавлен группами «Пятница» и «СПБЧ» - уверена, что фильм от этого только выигрывает. Хотя, конечно, без «звенящей январской вьюги» дело не обошлось (какая же картина без банальностей, в самом деле).

Виктория Исакова и Федор Бондарчук в фильме «Про любовь. Только для взрослых»
Виктория Исакова и Федор Бондарчук в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

В итоге (ежели упростить) мы получаем следующий секрет успеха: работа с проверенными формулами, максимальное количество гэгов, громкая музыка и несметное полчище актеров, некоторые из которых появляются буквально на пару минут или на пару реплик (а то и вовсе без оных, как, например, Евгений Цыганов). Нет, всё это прекрасно, да и зал, кажется, был в восторге, вот только мне показалось, что первый фильм существовал несколько по иным законам – и не был таким топорным. Впрочем, зрителям нравится – так что ж еще надо? Тем не менее, «Про любовь» (2015) я могла посоветовать если не всем, то многим. А вот «Про любовь. Только для взрослых» - только любителям жанра.

Вера Алёнушкина

В прокате с 1 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Про любовь. Только для взрослых»

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