«Про любовь. Только для взрослых»: Рецензия Киноафиши

На любовном фронте без перемен

Лето. Москва. Жара. Обнаженные торсы. Короткие юбки. А значит, война полов продолжается – и, как водится, идет с переменным успехом. Вот королева Востока, совершенная, как кипарис (при погонах и в форме лейтенанта полиции), влюбляется в скромнягу-диджея (да-да, встречаются и такие). Воевать ей, правда, придется не с ним, а с виртуальным кланом рассерженных родичей, не одобряющих выбор своей кровинушки (Равшана Куркова). А вот училка по русской литературе, зануда и клуша, которую любезный супруг взял под пухлую ручку и потащил на встречу со свингерами, дабы хоть как-то реанимировать давно надоевшие семейные радости (Анна Михалкова).

Равшана Куркова в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

А вот и третья барышня перед нами. Курчавая и юная, она ищет того, кто посягнет на ее девичье тело. Никто, однако, не посягает. И даже папин друг, дядя Леша (Гоша Куценко), не готов бедняжке помочь. Или возьмем звезду, Никиту Орлова (Максим Матвеев), которого прикуют наручниками к дивану и приговорят… к отцовству. Нет, конечно, у будущей мамочки имеется муж (Федор Бондарчук), но он, в общем, тоже не против… Но и это еще не всё. Пока пары ковыряются в своих отношениях, один известный ученый (Джон Малкович) читает лекцию о любви. Выводит формулу вечной семейной жизни. И все слушают – верят. И никто не знает, что сапожник-то давно без сапог. Потому что лектора ждет малолетняя профурсетка, а жену его (Ингеборга Дапкунайте) – обаятельный кобеляка…

Анна Михалкова и Федор Лавров в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

Два года назад оригинальный фильм Анны Меликян «Про любовь» стал довольно заметным событием. Он поймал за хвост «Золотого орла» (как лучший фильм) и получил гран-при «Кинотавра». Правда, его прокатная судьба оказалась не столь безупречной, как того бы хотелось, однако решение продюсеры приняли почти сразу: «Сиквелу быть». Тем не менее, снимать его сама Меликян не стала, ограничилась продюсерским креслом. Вместо нее на съемочной площадке командовали Павел Руминов, Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, а также семейная чета Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Сценарии для своих новелл режиссеры писали сами.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Однако не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разглядеть очевидную вещь: «Только для взрослых» снимался по образу и подобию первого. И дело не только в композиционной форме (пять новелл объединены общей лекцией). Дело в другом. Меликян позвала в свой проект известных молодых режиссеров: каждый из них уже состоялся, каждый пришел со своим шлейфом и индивидуальностью. Однако в итоговом варианте этих индивидуальностей не разглядеть: они стерты. Все новеллы подогнаны к общему знаменателю: если не знаешь, что фильм снимали разные люди, самому и не догадаться. Даже больше: новеллы первого фильма, снятые самой Меликян, различаются между собой больше, чем новеллы сиквела, где в качестве режиссеров было шесть человек.

Максим Матвеев в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

И достигается это стилистическое единство весьма просто. Те операторские и монтажные приемы, которые в 2015-м году были современными и своевременными, те приемы, которые воспринимались как глоток свежего воздуха, в сиквеле превратились в «обязаловку» - и стали рутиной. В итоге, «Про любовь» теряет часть своего обаяния: ощущение новизны исчезает – ей на смену является ремесло. Фильм строится по проверенной схеме – и это чувствуется. К тому же, сиквел гораздо провокационнее оригинала, гораздо откровеннее, грубее и (простите за слово!) – ржачнее. Кстати, будьте готовы к тому, что юмор местами, мягко говоря, пошловат. Я не сказала, что это плохо – просто будьте готовы.

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

Но давайте поговорим по поводу «ржаки» чуть-чуть поподробнее. Её действительно хоть отбавляй. Гомерически смешных гэгов множество – но градус пошлости, на мой старомодный взгляд, все-таки немного высоковат. Во всяком случае, это не семейная комедия, так что учтите. И хотя некоторые шуточки устарели морально еще лет пятнадцать-двадцать назад (например, безразмерные трусы героини стали считаться моветоном сразу же после первого появления Бриджит Джонс), «Только для взрослых» действительно фильм безбашенный и веселый. Жаль только, что некоторые ситуации чересчур утрированы, а авторы время от времени заплывают за буйки и скатываются в фарс, ну да что ж тут поделать.

Кадр из фильма «Про любовь. Только для взрослых»

Если же говорить о самих новеллах, то самой удачной я бы навала четвертую – о звездном артисте, который угодил из цепких когтей шоу-бизнеса в не менее цепкие женские лапы. По крайней мере, здесь есть несколько хлестких шуток о депутатах и о «Чапаеве» (привет тебе, продюсерское кино!). В других же новеллах все гэги вертятся вокруг постельных утех и женской/мужской неудовлетворенности. Хорошо это или не очень – решайте сами. Теперь о музыке. Без нее, как водится, никуда. Но в данном случае традиционный набор из песен «Би-2» и «А-студио» разбавлен группами «Пятница» и «СПБЧ» - уверена, что фильм от этого только выигрывает. Хотя, конечно, без «звенящей январской вьюги» дело не обошлось (какая же картина без банальностей, в самом деле).

Виктория Исакова и Федор Бондарчук в фильме «Про любовь. Только для взрослых»

В итоге (ежели упростить) мы получаем следующий секрет успеха: работа с проверенными формулами, максимальное количество гэгов, громкая музыка и несметное полчище актеров, некоторые из которых появляются буквально на пару минут или на пару реплик (а то и вовсе без оных, как, например, Евгений Цыганов). Нет, всё это прекрасно, да и зал, кажется, был в восторге, вот только мне показалось, что первый фильм существовал несколько по иным законам – и не был таким топорным. Впрочем, зрителям нравится – так что ж еще надо? Тем не менее, «Про любовь» (2015) я могла посоветовать если не всем, то многим. А вот «Про любовь. Только для взрослых» - только любителям жанра.

Вера Алёнушкина

В прокате с 1 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Про любовь. Только для взрослых»