Манюня: Новогодние приключения
– Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?
Сейчас 22:20. У дочери истерика, ревёт и стонет: "мне очень страшно!"
Только не надо мне говорить, что через 4 месяца дочке стукнет 6 лет, и вот тогда-то фильм будет для неё норм!
Было непонятно почему женщина на вид армянка, в детском фильме ругается как тетя Роза с привоза? Ярко показана тактика объединения врагов (детей) против другого врага (бабушки с дедом). Дети вздумали вершить судьбу взрослых, класс. А взрослые такие глупые, что не поняли откуда ветер дует. Здесь конечно можно возразить: что стар, что мал. Очень по-новогоднему.
Истории в воображении детей про людоеда вполне закономерны, при такой-то бабушке. Дети и взрослые боятся каждого шороха, бабка всех зашугала, но актеры делают это настолько наигранно и неправдоподобно, что глаза сами закатывается от всего этого действия.
Кто-то писал про юмор. Серьезно? Там был юмор?
Зачем дед мороз ходил в черном балахоне? Тема не раскрыта.
Пришёл, раскидал детям подарки. Ни здрасьте, ни до свидания...А как же стишок, а как же стульчик? Концовка добила. "Хо-хо-хо" от, на вид, вполне советского деда мороза и олени по небу.
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