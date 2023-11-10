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Манюня: Новогодние приключения - трейлер
Киноафиша Трейлеры Манюня: Новогодние приключения. Трейлер

Манюня: Новогодние приключения. Трейлер

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Дата публикации: 9 ноября 2023
Манюня: Новогодние приключения – Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли героям подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?
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sdhss272787 10 ноября 2023, 18:45
Думаю будет хороший фильм. С детьми точно посмотрим. Ну как же пропустить новые приключения нашей Манюни))
10 ноября 2023, 18:45 Ответить
Оля Белокурова 11 ноября 2023, 12:19
Трейлер прикольный. Вообще надо будет глянуть.
11 ноября 2023, 12:19 Ответить
nikolaevasn1979 14 декабря 2023, 12:38
Оценка
По моему мнению, это очень хорошая и душевная комедия. И здесь самое главное то, что от нее одинаковое удовольствие могут получить как дети, так и взрослые. Поэтому советую глянуть «Манюню» и получить свою порцию позитива.
14 декабря 2023, 12:38 Ответить
Гриша Решетник 14 декабря 2023, 16:08
Оценка
Мы были семьей на этом фильме в кино и нам понравилось. Да, сюжет местами слишком простой и наивный, но ведь важно понимать, что это просто хорошая, приятная, смешная и действительно новогодняя комедия для всех - и для детей, и для взрослых. Посмотреть стоит по любому, потому что настроение будет хорошим однозначно!
14 декабря 2023, 16:08 Ответить
Киноафиша.инфо 14 декабря 2023, 18:49
в ответ на сообщение nikolaevasn1979 от 14 декабря 2023, 12:38
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
14 декабря 2023, 18:49 Ответить
Киноафиша.инфо 14 декабря 2023, 18:49
в ответ на сообщение Гриша Решетник от 14 декабря 2023, 16:08
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
14 декабря 2023, 18:49 Ответить
shiryaevael1992 15 декабря 2023, 00:19
Все-таки «Манюня» продолжает держать марку и ее «новогодние приключения» получились очень даже интересными. Советую смотреть именно в кино и обязательно с детьми, которым сто процентов понравится эта история. Всех с наступающим))
15 декабря 2023, 00:19 Ответить
Киноафиша.инфо 15 декабря 2023, 18:46
в ответ на сообщение shiryaevael1992 от 15 декабря 2023, 00:19
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
15 декабря 2023, 18:46 Ответить
anisimovaolga839 15 декабря 2023, 20:48
Оценка
Сегодня ходили с детьми на фильм детям понравилось ждут продолжения приключений девочек
15 декабря 2023, 20:48 Ответить
Ev 🌷 16 декабря 2023, 16:00
Оценка
Не понравилось!
16 декабря 2023, 16:00 Ответить
Киноафиша.инфо 17 декабря 2023, 02:52
в ответ на сообщение Ev 🌷 от 16 декабря 2023, 16:00
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
17 декабря 2023, 02:52 Ответить
Киноафиша.инфо 17 декабря 2023, 02:53
в ответ на сообщение anisimovaolga839 от 15 декабря 2023, 20:48
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
17 декабря 2023, 02:53 Ответить
Григорий Лемасов 18 декабря 2023, 23:00
Оценка
Интереснейший. Фильм. Я. От. Души посмеялся. И. С. Другой. Стороны. Фильм. Оказался. Интересным . Трогательным.семейным.новогодним.комедийным.советую.такое.кино.можно.посмотреть перед. Новым. Годом. И. Зарядится. Позитивом. Перед. Новым. Годом
18 декабря 2023, 23:00 Ответить
Андрей Дудин 22 декабря 2023, 16:57
Оценка
Хрень редкостная, армяне в роли евреев. Полный писец. Тупее фильма в своей жизни я не видел. Не советую никому ни детям ни взрослым.
22 декабря 2023, 16:57 Ответить
Сергей Силантьев 22 декабря 2023, 18:28
Оценка
Фильм - низкобюджетный кал с тупым сортирным юмором, но дело даже не в этом. Мы с дочкой (5 лет 8 мес, при рейтинге этого кинца 6+) не вытерпели сегодня и ушли с середины, потому что (вниманите) образ людоеда, который варит детей заживо - это вообще как?! Как российский кинематограф дотëк до этого?!
Сейчас 22:20. У дочери истерика, ревёт и стонет: "мне очень страшно!"
Только не надо мне говорить, что через 4 месяца дочке стукнет 6 лет, и вот тогда-то фильм будет для неё норм!
22 декабря 2023, 18:28 Ответить
Киноафиша.инфо 22 декабря 2023, 22:57
в ответ на сообщение Григорий Лемасов от 18 декабря 2023, 23:00
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 декабря 2023, 22:57 Ответить
Киноафиша.инфо 22 декабря 2023, 22:57
в ответ на сообщение Сергей Силантьев от 22 декабря 2023, 18:28
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
22 декабря 2023, 22:57 Ответить
Киноафиша.инфо 22 декабря 2023, 22:58
в ответ на сообщение Андрей Дудин от 22 декабря 2023, 16:57
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
22 декабря 2023, 22:58 Ответить
Андрей Лейтес 23 декабря 2023, 15:40
в ответ на сообщение Андрей Дудин от 22 декабря 2023, 16:57
Нет чуства юмора бывает
23 декабря 2023, 15:40 Ответить
Ольга Моденова 24 декабря 2023, 17:58
Оценка
Глупее фильма для детей не видели. С юмором вообще беда. Хотелось по среди фильма встать и уйти. Честно, жалко, что потратили на него время.
24 декабря 2023, 17:58 Ответить
Киноафиша.инфо 24 декабря 2023, 19:33
в ответ на сообщение Ольга Моденова от 24 декабря 2023, 17:58
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
24 декабря 2023, 19:33 Ответить
maksos83 30 декабря 2023, 12:14
Оценка
а мне фильм понравился и детям тоже,не знаю,почему так много негатива?
30 декабря 2023, 12:14 Ответить
natahaamelina 30 декабря 2023, 19:33
Оценка
Я вообще очень люблю всю серию историй про Манюню, и дочка моя старшая тоже! Очень ждали премьеры, посмотрели сходили, остались довольны, как слоны! Если вам нравится книга и сериал, то и фильм произведёт прекрасное впечатление, можно смело смотреть👍 А для тех, кто с историей Манюни ещё не знаком, то рекомендую сперва посмотреть хотя бы первые серии сериала, а так же серию про пионерлагерь, тогда все станет гораздо понятнее, и сюжет, и юмор, и сами персонажи. Действие происходит в советские времена (не фильм, не сериал не политические, просто уточняю, что б была более понятна атмосфера), примерно 80е годы, если не ошибаюсь.
30 декабря 2023, 19:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 декабря 2023, 20:13
в ответ на сообщение maksos83 от 30 декабря 2023, 12:14
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:13 Ответить
Киноафиша.инфо 30 декабря 2023, 20:13
в ответ на сообщение natahaamelina от 30 декабря 2023, 19:33
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 декабря 2023, 20:13 Ответить
543-06 31 декабря 2023, 12:38
Оценка
Затянутый, нудный фильм. Новогоднего ничего нет
31 декабря 2023, 12:38 Ответить
Киноафиша.инфо 31 декабря 2023, 20:17
в ответ на сообщение 543-06 от 31 декабря 2023, 12:38
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
31 декабря 2023, 20:17 Ответить
Антонина Якушева 8 января 2024, 03:47
Оценка
Редкостная чушь! Пустая трата времени и денег, причем, на съемки тоже. Всё ждала, когда актеры начнут нормально играть и появится хоть какой-то сценарий.
Было непонятно почему женщина на вид армянка, в детском фильме ругается как тетя Роза с привоза? Ярко показана тактика объединения врагов (детей) против другого врага (бабушки с дедом). Дети вздумали вершить судьбу взрослых, класс. А взрослые такие глупые, что не поняли откуда ветер дует. Здесь конечно можно возразить: что стар, что мал. Очень по-новогоднему.
Истории в воображении детей про людоеда вполне закономерны, при такой-то бабушке. Дети и взрослые боятся каждого шороха, бабка всех зашугала, но актеры делают это настолько наигранно и неправдоподобно, что глаза сами закатывается от всего этого действия.
Кто-то писал про юмор. Серьезно? Там был юмор?
Зачем дед мороз ходил в черном балахоне? Тема не раскрыта.
Пришёл, раскидал детям подарки. Ни здрасьте, ни до свидания...А как же стишок, а как же стульчик? Концовка добила. "Хо-хо-хо" от, на вид, вполне советского деда мороза и олени по небу.
8 января 2024, 03:47 Ответить
Ирина Щукина 9 января 2024, 22:55
в ответ на сообщение Сергей Силантьев от 22 декабря 2023, 18:28
Может просто ребёнку 5 лет отроду в 22 . 20 надо спать , тогда и истерик не будет .
9 января 2024, 22:55 Ответить
Киноафиша.инфо 10 января 2024, 18:39
в ответ на сообщение Антонина Якушева от 8 января 2024, 03:47
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
10 января 2024, 18:39 Ответить
Милена Годякова 14 января 2024, 22:38
Оценка
Отличная комедия!
14 января 2024, 22:38 Ответить
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