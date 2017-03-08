«Любовь с ограничениями»: Рецензия Киноафиши

Побудь в моей шкуре, или Жизнь на колесах

«Надежда – для слабаков. Вера в себя – утешение для убогих», - так вещал со сцены большой босс из «Нашгаза». И речь его (босса) бурлила и пенилась, как водопад Ниагары. «Если вам что-то нужно, надо прийти и взять – вот поведение истинного Альфа-самца»… ну, и т.д., и т.п. И пока зал бился в истерике от восторга и выражал готовность всем стадом сию же минуту переквалифицироваться в Альфа-самцов, в голове у одного из зрителей начал формироваться весьма дерзкий план. И на следующий день в отдел кадров «Нашгаза» постучался человек в инвалидной коляске.

Алексей Чадов в фильме «Любовь с ограничениями»

Человека этого звали Миша Шмелев (Павел Прилучный). За плечами у него был юридический. Вот только брать на работу начинающего юриста никто не спешил: мол, не по Сеньке шапка, куда без опыта прешь. Однако проповедь босса (Алексей Чадов) даром-то не прошла. И Миша решил смухлевать. Дело в том, что крупные корпорации обязаны принимать на работу людей с ограниченными возможностями – попросту инвалидов. И число таких работяг должно составлять два процента. «Нашгаз» же до нужного процента никак не дотягивал – вот им и пришлось новоявленного «инвалида» пристраивать к себе в штат…

Павел Прилучный и Анна Старшенбаум в фильме «Любовь с ограничениями»

«Ромком про колясочников?! – Да ладно?», - удивится посетитель кинотеатра и, наверное, будет прав. Тема тяжелая крайне – и вряд ли подойдет для такого рода комедий. Но отдадим должное авторам: они это тоже поняли. И сделали все возможное, чтобы никого не обидеть. Как бы то ни было, в центре «Любви с ограничениями» все-таки история двух авантюристов, точнее, одного авантюриста и одного мерзавца, а у них-то как раз каких-либо увечий не наблюдается. Романтические же отношения между шустрым Шмелевым и Мариной, прикованной к креслу, находится, в общем, на периферии.

Алексей Воробьев в фильме «Любовь с ограничениями»

В принципе, посыл авторов ясен: привлечь внимание к тому, как живется человеку с ограниченными возможностями в «комфортной городской среде». Уже ради этого и стоило «Любовь» снимать. Не верите фильму – попробуйте поэкспериментировать сами. Сядьте в коляску и попробуйте самостоятельно, без сопровождающего проехаться через весь город, поужинать в ресторане, «прорваться» в клуб и т.д. И вы поймете, что муки героя, в общем-то, не сильно преувеличены. А так как, повторюсь, Шмелев на самом деле здоровее лося, то моральный аспект проблемы снимается: мы же не над колясочником смеемся.

К слову сказать, некоторые моменты и в самом деле довольно забавны. Как ни странно, связаны они, в основном, с «хождением по мукам» г-на Шмелева, который пытается освоить новый для себя вид транспорта – инвалидное кресло. Еще привлекает внимание пара чудиков, «местных Кулибиных» - Жорика и Толика, которые почти сразу «влюбляются» в своего нового «атамана» Мишу и готовы во всем ему подражать. Но на этом, к сожалению, смешное заканчивается. Начинается грустное.

Павел Прилучный в фильме «Любовь с ограничениями»

Михаил, стоящий на своих здоровых ногах и обвиняющий друзей-колясочников в том, что они сами виноваты во всех своих бедах, смотрится до крайности глупо. Конечно, люди с ограниченными возможностями не хотят, чтобы их считали низшей кастой. Они хотят и могут жить полной жизнью: любить, творить, работать… Но винить людей на колясках, что они, мол, сами закрылись от мира – как минимум странно. Тем более что герои фильма как раз и не закрывались – они пытаются, говоря казенным языком, «быть полезными обществу» (о чем и «рапортуют» на своих встречах). К тому, почти час экранного времени нам рассказывали о том, что колясочнику почти невозможно приспособиться к городу, что на него смотрят, как на изгоя, считают неполноценным. «Раз инвалид – сиди дома», - вдохновенно орала вахтерша в метро. А в конце фильма вдруг бац! – и «Вы виноваты сами». Да ладно?!

Павел Прилучный в фильме «Любовь с ограничениями»

Не очень верится и в «романтик» между Мишей и Мариной. Да, есть шикарная сцена с танцем на колясках. Да, есть прыжок с парашютом. Да, есть поцелуи. И все красиво, не спорю. Но ты смотришь и ждешь, когда один из них, наконец, скажет «Нам нужно остаться друзьями». Потому что это дружба, а не любовь. И даже совместный полет «влюбленных» выглядит как обязательное упражнение на сеансе психотерапии – а не как свидание Ромео и Джульетты. Впрочем, режиссер Дмитрий Тюрин надеется на то, что у него появится возможность снять «Любовь с ограничениями-2». Что ж, поживем – увидим. Может, в следующий раз любовь героев такой ограниченной уже не будет.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Любовь с ограничениями»