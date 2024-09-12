Любовь зла
– Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.
Сюжет фильма повествует о воре-домушнике Максиме, задолжавшем бандитам деньги. Во время очередного ограбления в квартиру внезапно возвращается заплаканная хозяйка Ева, которой изменил жених. Не заметив вора, девушка прямо на кровати разводит костёр, решив сжечь постельное бельё и плюшевого медведя, подаренного женихом. А сама в это время предпринимает попытку наглотаться таблеток.
Максиму ничего не остается, как обнаружить своё присутствие, потушить пожар и предотвратить суицид. Ева, увидев домушника, хватает отцовскую винтовку, заталкивает парня в ванную комнату и велит пристегнуться к трубе наручниками для ролевых игр.
Пока Максим находился закованный в ванной комнате, в квартиру один за другим приходят подруги Евы с шампанским, её родители с настойкой и в конце концов, изменивший бойфренд с сотрудниками полиции.
Что происходило дальше и во что всё это вылилось, вы узнаете, посмотрев комедию «Любовь зла».
Фильм получился интересным, душевным, жизненным, немного драматичным, но в то же время лёгким и позитивным. Смотрелся на одном дыхании. После просмотра было настоящее чувство удовлетворения.
Поэтому я всем настоятельно рекомендую посмотреть эту замечательную комедию. Не благодарите!
Моя оценка: 10 из 10. 👍
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