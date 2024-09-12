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Любовь зла - трейлер
Киноафиша Трейлеры Любовь зла. Трейлер

Любовь зла. Трейлер

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Дата публикации: 12 июля 2024
Любовь зла – Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.
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Настя Слабошпицкая 12 сентября 2024, 09:44
Оценка
Мне вот реально понравилось. Посмотрели, отдохнули, получили свои позитивные эмоции и в целом больше ничего и не надо. Не спорю, что комедия довольно простая, но в тоже время вышла очень даже приятная. Главное, что о просмотре в кино не жалеем и даже могу посоветовать к просмотру наше кино, что уже удивительно!
12 сентября 2024, 09:44 Ответить
Оксана Коган 12 сентября 2024, 11:59
Оценка
Посмотрели эту комедию и могу сказать, что она понравилась. Не стоит тут ожидать чего-то невероятного, а просто советую набраться позитива и посмеяться со всех этих приключений Кологривого в квартире у Катерины Ковальчук. Вот это реально простенькая и позитивная комедия для веселого просмотра.
12 сентября 2024, 11:59 Ответить
Киноафиша.инфо 12 сентября 2024, 19:03
в ответ на сообщение Оксана Коган от 12 сентября 2024, 11:59
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
12 сентября 2024, 19:03 Ответить
Русик Нест 13 сентября 2024, 09:47
Вообще нормальный фильм, смотреть было нескучно. Конечно, понятно чем все закончится, но это не значит, что все тут совершенно предсказуемо. Очень круто было, когда на «огонек» заявился Сычев, он прям вообще расшевелил сюжет. Кологривый тоже красавчик. В общем, можно спокойно посмотреть)
13 сентября 2024, 09:47 Ответить
Киноафиша.инфо 13 сентября 2024, 12:56
в ответ на сообщение Русик Нест от 13 сентября 2024, 09:47
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
13 сентября 2024, 12:56 Ответить
abdguln131 13 сентября 2024, 14:19
Оценка
В какой - то степени интересно. И парень взбалмошный , но все - таки умный раз спас хозяйку . Женщина тоже неплохая , но вот почему сразу кончать самоубийством надо
13 сентября 2024, 14:19 Ответить
Михаил Колобов 13 сентября 2024, 16:45
Такая неплохая комедия вышла, просто на удивление. Честно не думалось, что Никита Кологривый может настолько душевно сыграть. Впрочем, когда рядом Катерина Ковальчук, то надо как-то соответствовать) а вообще нормальный вышел фильм, можно сходить, повеселиться. Лишним точно не будет.
13 сентября 2024, 16:45 Ответить
Анна Кузьменко 13 сентября 2024, 19:34
Оценка
Неплохой фильм, можно посмотреть, ребята молодцы.
13 сентября 2024, 19:34 Ответить
Алина Коновалова 14 сентября 2024, 08:17
Оценка
Никита просто прекрасен! Ради него нужно идти на этот фильм обязательно))
14 сентября 2024, 08:17 Ответить
Юлия Гатауллина 15 сентября 2024, 19:35
Оценка
Фильм понравился, посмеялась от души!
15 сентября 2024, 19:35 Ответить
consortium5 17 сентября 2024, 13:45
Оценка
Фильм, чем то напомнил, неприличную семью,с Павлом Прилучным,в главной роли.И по бездарной игре в этих фильмах,с Кологривым, они преуспели.Банальный сюжет,смазанная концовка.
17 сентября 2024, 13:45 Ответить
Weteran Mc 17 сентября 2024, 23:11
Оценка
Посетил премьеру отечественной комедии с Никитой Кологривым в главной роли - «Любовь зла».

Сюжет фильма повествует о воре-домушнике Максиме, задолжавшем бандитам деньги. Во время очередного ограбления в квартиру внезапно возвращается заплаканная хозяйка Ева, которой изменил жених. Не заметив вора, девушка прямо на кровати разводит костёр, решив сжечь постельное бельё и плюшевого медведя, подаренного женихом. А сама в это время предпринимает попытку наглотаться таблеток.
Максиму ничего не остается, как обнаружить своё присутствие, потушить пожар и предотвратить суицид. Ева, увидев домушника, хватает отцовскую винтовку, заталкивает парня в ванную комнату и велит пристегнуться к трубе наручниками для ролевых игр.
Пока Максим находился закованный в ванной комнате, в квартиру один за другим приходят подруги Евы с шампанским, её родители с настойкой и в конце концов, изменивший бойфренд с сотрудниками полиции.
Что происходило дальше и во что всё это вылилось, вы узнаете, посмотрев комедию «Любовь зла».

Фильм получился интересным, душевным, жизненным, немного драматичным, но в то же время лёгким и позитивным. Смотрелся на одном дыхании. После просмотра было настоящее чувство удовлетворения.
Поэтому я всем настоятельно рекомендую посмотреть эту замечательную комедию. Не благодарите!

Моя оценка: 10 из 10. 👍
17 сентября 2024, 23:11 Ответить
147258369 18 сентября 2024, 18:25
Оценка
Абсолютно пустая трата времени
18 сентября 2024, 18:25 Ответить
Евгения Тюкина 19 сентября 2024, 07:25
Оценка
Фильм для тех кто любит мелодраматические сопли, сюжет конечно супер прост но дело даже не в нем, а в игре актеров совсем неинтересно смотреть, кто более или менее хорошо играл так как это соседка девушки и ее папа, а так несколько раз порывалась уйти с сеанса
19 сентября 2024, 07:25 Ответить
Киноафиша.инфо 19 сентября 2024, 18:56
в ответ на сообщение Евгения Тюкина от 19 сентября 2024, 07:25
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
19 сентября 2024, 18:56 Ответить
Рима Галеева 25 сентября 2024, 19:57
Оценка
Пошла посмотреть только из - за Никиты. Действие происходит в одной квартире. Фильм скучноваьый, примитивный. Если нечем заняться, то можно посмотреть, убить время. Никита шикардос
25 сентября 2024, 19:57 Ответить
Киноафиша.инфо 26 сентября 2024, 18:59
в ответ на сообщение Рима Галеева от 25 сентября 2024, 19:57
Никита вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
26 сентября 2024, 18:59 Ответить
Янина Ульченко 24 марта 2025, 09:06
Оценка
Норм
24 марта 2025, 09:06 Ответить
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