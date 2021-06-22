«Проклятый чиновник»: Рецензия Киноафиши

У заместителя мэра по земельным вопросам Федора (Максим Лагашкин — «257 причин, чтобы жить», «Клиника счастья») шикарная жизнь: огромный особняк за городом, молодая жена, отличная иномарка и удобная должность, чтобы брать взятки за «решение вопросов» и жить без проблем. Накануне серьезной сделки, сопряженной с получением «левого» дохода, к Федору на прием приходит старушка. Ей бы выбить могилку рядом с уже почившим мужем, но местные чиновники не идут навстречу. Главный герой по возможности спроваживает пожилую женщину, а та в приступе мести проклинает Федора: «Не возьмешь больше ни одной взятки и никому дать ее не сможешь!».

Казалось бы, обыкновенная старушка на грани нервного срыва — с кем не бывает. Но волшебным образом ее проклятие становится реальностью. Во время передачи Федору денег банкноты загораются прямо в портфеле, у горе-чиновника начинается то рвота, то неконтролируемые танцы с метафорическим «бубном». Придется привлекать третьих лиц, чтобы решить проблемы мистического свойства — на помощь нечистому на руку заммэру приходит его секретарша Катя (Елизавета Арзамасова — «Любовницы», «Ивановы-Ивановы»). Вместе им придется разобраться со злополучным проклятием и темной стороной жизни чиновника-коррупционера.

В 2021 году Сарик Андреасян остается локомотивом относительно дешевых и вместе с тем откровенно халтурных поделок, которые с удивительным рвением маркетологов по-прежнему пытаются выдать за художественное произведение, коим не является ни один его опус. Попытки заигрывать со зрителем на территории драмы («Землетрясение», «Непрощенный») привели Сарика к подобию творческого союза с Дмитрием Нагиевым, но вместе с тем лишний раз доказали, что от смены жанров (ранними работами Андреасяна были низкопробные, безвкусные комедии) результат не меняется, как от перемены слагаемых в уравнении.

Проклятый чиновник

«Проклятый чиновник» — продукт нового витка режиссерского «гения» Сарика. Автор пытается запрыгнуть в уходящий поезд под названием «Шутки над властью — теперь можно», будто не замечая, что этот локомотив уже уехал далеко вперед («День выборов», «Домашний арест», «Последний министр», etc.). Если юмор в упомянутых проектах подается в сатирическом ключе, то Сарик бьет наотмашь. Режиссеру невдомек, что шутка, работающая, например, один раз, теряет остроту при повторе. Особенно если ее повторять через короткий промежуток времени: так, например, персонажи «Проклятого чиновника» будут снова и снова поднимать тему интимной связи между Федором и его секретаршей.

Работа над персонажами была и остается слабым звеном опусов Андреасяна — опять же вне зависимости от форматов, в которых Сарик пытается рассказывать и раскрывать свои истории. Так, бандиты, которые давят на заммэра, чтобы тот подписал злополучный договор (таким образом они могли бы выжать местных жителей из «аварийного» жилья; де-факто оно таковым не является, но де-юре станет), будто сбежали со съемочной площадки пародии на «Жмурок» Балабанова. Но в кадре явно не 90-е, а одежда и манера речи персонажей Владимира Сычева и Ивана Кокорина говорят исключительно об этом — они выражаются цитатами Путина (звучит, например, «мы их в сортире замочим»), а герой Сычева, как недоразвитый ребенок, в конце каждого предложения употребляет частицу-паразит «на». Можно было бы списать подобное на провинциальный город N, в котором происходят события (дескать, 90-е здесь и не заканчивались), но такой подтекст для Андреасяна был бы высшим пилотажем — увы, об этом можно только мечтать.

Проклятый чиновник

Казалось бы, единственным светлым пятном (ок, одним из двух) могла бы стать героиня Елизаветы Арзамасовой — секретарша Федора, которая большую часть хронометража помогает боссу во всех злоключениях. По ходу действия режиссер даже пытается раскрыть ее мотивацию: она, дескать, была влюблена в него с первого взгляда. Отсюда и этот вечный «хвостик» за начальником, и любовная линия между женатым боссом и одинокой секретаршей, вечно «выбирающей мудаков» (один такой бросил девушку на девятом месяце беременности). Жаль, что при всех стараниях сценаристов «Проклятый чиновник» — насквозь сексистское кино, в котором женщина фигурирует исключительно как функция, а не живой человек. В эмоциональные всплески и мотивы героини Арзамасовой поверить невозможно: ее история тянет на сказку о Золушке, которую написал не Шарль Перро, а депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

И, конечно, одним из главных минусов картины является крайне натянутый синтез условностей, которыми обрастает главный герой к финалу. Мы должны просто поверить, что в 2021 году чиновник «средней руки» может обезопасить себя дачей показаний на собственных коллег, отданных безымянному сотруднику ФСБ (что?). Или, например, ничуть не сомневаться в том, что Федор, будучи много лет в «фиктивном браке» (жена чиновника — такая же бесхарактерная функция, как и секретарша) и наслаждаясь беззаботной жизнью, обеспеченной взятками, по щелчку превращается в «защитника земли русской». Это не шутка: после увольнения из мэрии чиновник решает помогать простым людям защищать свою собственность (читай, работать против экс-работодателя, встав на стражу честного народа). Почему? «Сила любви и не на такое способна», — как бы отвечает нам Сарик Андреасян.

«Проклятый чиновник» — грубейший пример кинематографической халтуры и пошлости. Если в наши дни может заработать кассу вот такое «кино», кажется, считать себя режиссером всем остальным скоро станет стыдно. Для комедии это максимально несмешно (улыбнуться можно разве что на неудачных дублях, которые демонстрируют перед финальными титрами). Для обеления госслужащих слишком натянуто и абстрактно. Для мелодраматической истории любви — попросту бездушно. Это не фильм, а набор глупейших скетчей, которые постыдились бы показывать даже в студенческой лиге КВН провинциального города N. Но Сарику Андреасяну, судя по уже пройденному творческому пути, не привыкать купаться в луже грязи и делать вид, что все хорошо.