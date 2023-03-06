Поехавшая
– После череды неурядиц Аня Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и отправляется в Магадан – мириться с мамой, с которой они не общались 13 лет.
Жительница мегаполиса, Аня не готова к дороге в 10 тысяч километров, стертым в кровь ногам, опасностям и испытаниям. Она поймет это уже в пути. Но не повернет назад.
Сможет ли Аня довериться судьбе и справиться с трудностями, которые ей приготовила долгая дорога, полная невероятных встреч и удивительных пейзажей?
Советую к просмотру.
И поплакать и посмеяться, но оставляет позитивное послевкусие на несколько дней💯
Фильм имеет двойное дно - как к психологу сходил и решил свои проблемы.
Обязательно к просмотру
Про то,что мы все нуждаемся в любви,в друзьях,ищем ответы на вопросы ,в чем смысл жизни.
Фильм с прекрасными видами природы,с юмором,без пошлости.
И героиня отпускает свои проблемы,встречается с любовью,находит друзей,прощает старые обиды.
Всём рекомендуем,подходит для разного возраста.
Очень светлый, добрый фильм, с великолепными видами природы России. Душевная, теплая история. Однозначно смотреть. Спасибо создателям, все молодцы, актерская игра великолепна, я с удовольствием буду пересматривать, и не один раз.
Не верьте положительным отзывам!
Фильм основан на реальной истории,что я люблю. Но это не комедия. И даже не мелодрама. Я хз,что это вообще.
Всё самое смешное собрали в трейлере.
Ходили с мч на первое свидание. После такого фильма,вышли без настроения вообще!
Специально зарегестрировалась,чтобы написать отзыв😃
Смотришь и понимаешь, что в современном мире людям не хватает простого общения.
Минус режиссеру эти дебильные
вставки с ее чекнутой мамашей.
Даже мне, которая не любит большое русское кино (в кинотеатрах), считает, что это не наша сильная сторона, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ! Очень атмосферный, добрый, лёгкий!
И не понимаю, честно, людей, которые пишут что это «хз» и что «вышли без настроения»...🤦🏼♀️ Ну... На вкус и цвет, видимо. Я, как человек из сферы культуры, да и просто как человек, оценила! И рекомендую к просмотру!💛
В фильме задействовано много красивых пейзажных локаций, дополненных разнообразным и интересным саундом.
Фильм легкий, добрый, а главное жизненный. Конечно же оценка: 10 из 10. 👍
