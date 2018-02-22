«О чем говорят мужчины. Продолжение»: Рецензия Киноафиши

Пусть говорят

Как-то утром, проснувшись в середине рабочей недели, мужчина сорока пяти лет по имени Камиль постиг неопровержимую истину. «Время между первым и вторым носком постоянно увеличивается», – гласила она. Ну, то есть на заре своей туманной юности эта временная пауза была минимальной. Ты вскакиваешь с постели, хватаешь один носок, хватаешь второй – и раз! – всё готово. А лет эдак двадцать спустя ты проснулся, потянулся, нацепил что-то на ногу – и задумался. И сидишь такой, размышляешь. «Короче, старость», – справедливо сделал вывод Камиль и поковылял делиться своим откровением с друзьями.

Камиль Ларин в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Тех, впрочем, «открытия чудные» волновали мало. Саше, кровь из носу, нужно было снимать очередной клип, а на что снимать – непонятно. Да и друг детства денег ему не дал – обидно. Слава с позором проигрывал войну на любовном фронте: его пассия оказалась на четверть века моложе его. Бросить ее он не мог. Понять – тоже. Но подлинного трагизма достиг жизненный путь Леши. Его, великовозрастного мужика, родители тащили на день рождение к дяде Боре – он же тащиться туда не очень-то и хотел. Но… но как ослушаться маму с папой?! В общем, ближе к полтиннику, жизнь четырех взрослых мужей оказалась на перепутье. Поняв это, они решились на настоящий мужской поступок. А именно: плюнуть на всех и всё – и удрать в Питер. На целый день!!! Молодцы, короче, ура!

Леонид Барац в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

«О чем говорят мужчины. Продолжение» как раз из тех проектов, когда нет нужды ломать голову над вопросом «А понравится мне фильм или нет?», «А идти ли на него или не надо?». Ваше отношение к «Продолжению» легко просчитать по формуле, которая до безобразия примитивна. И состоит она всего из двух компонентов: а) Ваше отношение к «Квартету И»; б) Ваше отношение к франшизе. Если вы в обоих случаях уверенно кивнули черепушкой, то дальше можете даже не сомневаться – смело шагайте в выбранном направлении (то есть на ближайший сеанс). А вот ежели один из кивков вышел не совсем убедительным (или вы не кивнули вовсе) – то тогда возможны нюансы. Ибо если вы не влюбились в «квартетчиков» после «Дня выборов» или «Дня радио», то вряд ли ваше сердце будет ранено стрелой Амура после третьей части «Говорящих мужчин».

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

«Квартет И» идет не просто хорошо знакомой тропой. Они бодро чеканят шаг по отлично заасфальтированному тракту, выделывают годами отточенные антраша и травят десятилетьями отполированные анекдоты. Нет, я не сказала, что это плохо. (Поговорку про старого коня и борозду мы все помним). Да и марку команда держит. Но всё время кажется, что они могут что-то еще. Что-то другое. Что эта «банда» способна удивлять, как удивила она когда-то «Днем радио». И она, конечно, могла бы… да вот только тропа (простите, асфальтированный тракт) не пускает. Впрочем, это всё лирика.

Ростислав Хаит в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

На самом деле, кое-какие отличия от первых двух частей франшизы, конечно, имеются. Герои повзрослели (если так можно сказать о людях, которым лет восемь назад было под сорок). И на многое они смотрят уже по-другому. Они, конечно, судачат о женщинах (кстати, камео Жанны Фриске сменило псевдо-камео Виктории Бони), но один остепенился, второй смирился со своей женой, третьему дела всегда были важнее… Появляются вопросы «а так ли я жил?», «зачем я жил?», «откуда у меня привычка быть несчастным?» и так далее… Появляются ностальгические нотки: в саундтреке Джо Дассен, «Луна-Луна» Софии Ротару. Да и тема возраста в этот раз оказывается одной из главных.

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

В принципе, из всех «серий» «Говорящих мужчин» именно эта – самая лирическая. В первой герои ехали через Киев на одесский концерт «Би-2» - и дурачились в рамках формата. Во второй четверка закрывается в офисе. В этот раз на повестке дня опять роуд-муви, правда, без особых изысков: местом назначения выбран Питер. А средством передвижения – поезд. Таким образом, фильм лишается экзотичности первой части, а заодно и динамики (съемки в поезде – это, в основном, статичные кадры). А так как разговоры стали длиннее (на каждую проблему теперь тратится ощутимо больше времени, чем раньше), то по факту фильм разгоняется, только пройдя экватор – а до этого то и дело буксует.

Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Не обошлось и без «Би-2» (в самом деле, куда же без них). Правда, теперь музыканты играют свою первую песню еще на московском вокзале – и потом не отпускают героев до самого финиша. Из серьезных минусов – какое-то запредельное количество product placement, которое лезет буквально из всех щелей. (Здесь есть всё, начиная от рекламы водки, чипсов и заканчивая «Яндекс-такси».) Что же касается плюсов, то я бы отнесла к ним, например, пятиминутный бенефис Татьяны Догилевой и ту искренность, с которой герои говорят с экрана. Ну, так что же? – пусть говорят. Да и чего бы не поговорить, если есть люди, готовые тебя слушать.

Вера Аленушкина

В российском прокате с 22 февраля 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение»