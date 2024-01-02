«Холоп 2»: Рецензия Киноафиши

У спортсменов есть девиз «Быстрее! Выше! Сильнее!». У кинематографистов он, видимо, звучит как «Масштабнее! Звезднее! Эффектнее!». Последнее слово — опционально. Например, в случае с фильмом «Холоп 2» вместо «эффектнее» можно поставить «смешнее». По крайней мере, именно этот эпитет выбирает сам режиссер Клим Шипенко. Он впервые в жизни снял сиквел и отлично понимает, что проклятие вторых частей никакие прокатные ограничения не снимают. Поэтому самоповтором тут не отделаешься. Надо расширяться.

После Гришиного исправления прошло некоторое время. Он сам стал управляющим исправительной деревни, которая теперь скорее работает как туристический экоотель. И не то чтобы удачно. С героиней Александры Бортич он расстался. В общем, это снова герой на каком-то эмоциональном распутье, только если в первой части он жестил в плане негативной вседозволенности, теперь его ощущение безнаказанности обелено. Он мечтает, чтобы все мажоры исправились, как он. А тут как раз подвернулся удачный экземпляр: Катя — дочь чиновницы из Петербурга — во время пьяного разгула снесла целое кафе, где Гриша обедать изволил. И вроде села в тюрьму, но внезапно оказалась в джете из Дубая в Москву. Где ее снова заприметил наш герой. После вот такой завязки действие начинает развиваться стремительно. Гриша похищает Катю, отвозит ее в ту самую усадьбу, и проект «Холоп» превращается в проект «Холопка и аристократ», потому что очевидно, что работать надо не только с мажоркой, но и с самим Гришей.

И первое впечатление, которое рождает просмотр фильма: а иначе вторую часть было бы просто невозможно снять. Образы героев «Холопа» в исполнении Милоша Биковича, Марии Мироновой, Ивана Охлобыстина, Александра Самойленко и Ольги Дибцевой настолько хорошо сели на актеров, что сложно представить этот костюмчик на ком-то другом. Наверное, так же рассуждают фанаты бондианы. Достойное развитие получила героиня Софьи Зайки, которая теперь может поспорить за звание самого любимого персонажа второго плана с Прошкой в исполнении Сергея Соцердотского. А персонажа Кирилла Нагиева разжаловали в кучеры, и это рождает понятную, но оттого не менее смешную комедийную ситуацию.

Холоп 2

Вообще, главное, над чем пришлось значительно поработать, кроме развития историй персонажей, — это шутки. И этому есть два объяснения. Первое — простое: байка про «коробочки», в которые можно говорить, дважды не выстрелит. Поэтому в фильме мало забавных объяснений явлений 21-го века веку 19-му. Второе объяснение напрямую касается новой героини. Персонаж Аглаи Тарасовой — не такой наивный, каким показали мажора Гришку в первой части. И чтобы убедить ее, что она попаданец, требуются хитрости и масштаб. А поскольку ее исправление — это импульсивный порыв, а не продуманное действие, то юмор рождают все вот эти несостыковки, нелепости и неожиданные реакции. А в качестве тяжелой артиллерии актерами этого исправительного театра становятся сам Гриша и продюсер Анастасия в исполнении Марии Мироновой. И уж вот у кого тут настоящий бенефис.

Миронова, если помните, играла психолога в фильмах «Громкая» и «Обратная связь». И там пыталась как-то всех проработать. В картине «Холоп 2» она наконец прорабатывает себя и свой кризис в отношениях с героем Александра Самойленко. Перепалки двух взрослых людей, которые не так давно официально стали парой, — это и грустно, и смешно одновременно. Грустно, потому что узнаваемо, а смешно… тоже потому что узнаваемо. И потому что становится понятно: возраст типичным семейным проблемам не помеха.

Холоп 2

Популярный психологизм — в целом важная составляющая этого фильма. Героиня Тарасовой, более склонная к рефлексии, чем Гриша, сразу ищет корень проблемы своего поведения в себе самой. Но поскольку Аглая хорошая актриса, то делает это она постепенно, а не по мановению волшебной палочки. А массовому зрителю легко в это поверить, потому что девочки же в принципе, по стереотипу, больше склонны копаться в себе. Такими же понятными стереотипами объясняется и почему с Катей не работают методы, которые сработали с Гришей. И зачем исправительному проекту понадобились настоящий дворец и ненастоящий Наполеон.

И вот тут мы добрались до слова «масштабнее». Фильм хоть и сохраняет ощущение камерности за счет точечного набора персонажей и глубинных проблем, снят с размахом блокбастера (хоть и без космоса). Невооруженным глазом видны приветы «Войне и миру» Сергея Бондарчука. Новые локации быстро заставляют забыть о самоповторе, которого многие так боятся, а уже на месте продолжает своими реакциями удивлять главная героиня.

Холоп 2