Проклятый чиновник, 2021

В российской провинции творятся настоящие чудеса. На сутки жуликоватый чиновник перестает брать взятки, из-за чего его мировоззрение переворачивается с ног на голову. Максим Лагашкин в сатирической комедии Сарика Андреасяна.

Федор — политик, не привыкший играть по правилам. Он очутился у власти исключительно благодаря лжи. И это обстоятельство его совершенно не смущает. Ради красивой жизни чиновник готов покрывать деятельность местных бандитов и обманывать простых граждан, с трудом сводящих концы с концами. Федор ездит на красный, превышает скорость и хамит гражданским, попутно принимая бессмысленные законы. Кажется, уже никто не сможет повлиять на патологического мошенника. Все меняется после визита безобидной с виду старушки. Пенсионерка хотела лишь благоустроить могилу своего покойного мужа, но, получив грубый отказ, наложила на бездушного чиновника проклятие. Отныне коррупционер не способен брать и давать взятки окружающим. И все это происходит накануне заключения крупного договора по незаконной застройке.

Нечестно заработанные деньги сгорают у Федора прямо в руках, а фальшивые документы превращаются в груду мусора. Первой неладное замечает ассистентка из приемного отделения политика Катя. Объединившись с наивной сотрудницей, незадачливый чиновник пытается довести сделку с бандитами. В случае неудачи он не только лишится чемодана с деньгами, но и занимаемой должности. Впереди Федора ждет самый безумный рабочий день в карьере, который позволит ему пересмотреть свои жизненные ценности.