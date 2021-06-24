Проклятый чиновник, 2021

В российской провинции творятся настоящие чудеса. На сутки жуликоватый чиновник перестает брать взятки, из-за чего его мировоззрение переворачивается с ног на голову. Максим Лагашкин в сатирической комедии Сарика Андреасяна.
Федор — политик, не привыкший играть по правилам. Он очутился у власти исключительно благодаря лжи. И это обстоятельство его совершенно не смущает. Ради красивой жизни чиновник готов покрывать деятельность местных бандитов и обманывать простых граждан, с трудом сводящих концы с концами. Федор ездит на красный, превышает скорость и хамит гражданским, попутно принимая бессмысленные законы. Кажется, уже никто не сможет повлиять на патологического мошенника. Все меняется после визита безобидной с виду старушки. Пенсионерка хотела лишь благоустроить могилу своего покойного мужа, но, получив грубый отказ, наложила на бездушного чиновника проклятие. Отныне коррупционер не способен брать и давать взятки окружающим. И все это происходит накануне заключения крупного договора по незаконной застройке.
Нечестно заработанные деньги сгорают у Федора прямо в руках, а фальшивые документы превращаются в груду мусора. Первой неладное замечает ассистентка из приемного отделения политика Катя. Объединившись с наивной сотрудницей, незадачливый чиновник пытается довести сделку с бандитами. В случае неудачи он не только лишится чемодана с деньгами, но и занимаемой должности. Впереди Федора ждет самый безумный рабочий день в карьере, который позволит ему пересмотреть свои жизненные ценности.
Сценарий написали Гайк Асатрян и Алексей Гравицкий. За плечами Асатряна комедийный сериал Okko «Стриптизеры», продюсером которого выступил Сарик Андреасян. Гравицкий, в свою очередь, сотрудничал с ним над проектами «Чикатило», «Землетрясение», «Робо», «Кома», «Гудбай, Америка» и «Непрощенный».
Сопродюсером «Проклятого чиновника» является родной брат режиссера Гевонд Андреасян.
Коррумпированного политика Федора сыграл Максим Лагашкин, известный по актерским работам в сериалах «Мертвые души», «Жуки» и «Шторм», а также фильмам «День города», «Любовь без размера» и «Аритмия». Второстепенные роли достались преимущественно звездам телеэкрана. Катю исполнила актриса «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова, Владимир Сычев из «Ералаша» и «Физрука» появился в образе бизнесмена Михаила, а вымышленным мэром стал Алексей Маклаков («Солдаты»).
В образе бабули снялась звезда советского и российского экрана Ольга Волкова.
Сергей Рост, сыгравший председателя поселка, прославился благодаря культовому сериалу «Осторожно, модерн!», в котором выступал в дуэте с постоянным актером Сарика Андреасяна Дмитрием Нагиевым. Ввиду творческих разногласий они не сотрудничают с 2004 года.
«Проклятый чиновник» — один из как минимум семи режиссерских и продюсерских проектов Сарика Андреасяна, запланированных на 2021 год. Помимо уже вышедших сериалов «Стриптизеры», «В активном поиске», «8 способов любить» и «Нагиев на каникулах», также должны состояться премьеры криминальной комедии «Ресторан по понятиям» и антиутопии «МЫ» по мотивам классической книги Евгения Замятина.
Обиженная бабушка проклинает жуликоватого чиновника, чтобы он не мог брать взятки. Проклятие сбывается... Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. И это накануне получения самой большой взятки в его жизни! Если чиновник в течение суток не снимет проклятие, его ждет жестокая расправа.