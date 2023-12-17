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Новогодний шеф - трейлер
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Новогодний шеф. Трейлер

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Дата публикации: 1 ноября 2023
Новогодний шеф – Виктор – владелец модного ресторана, вот только дела в нем идут не очень. Вся надежда только на новогоднюю ночь, ведь все столики уже забронированы, но наступает 31 декабря и из ресторана уходит шеф-повар со всей командой. Казалось бы, все пропало, и тут в ресторане появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, которые Виктор совершенно случайно заказал у нее и даже успел забыть об этом. Виктор предлагает Олесе стать шеф-поваром на новогоднюю ночь. Она отказывается, Олеся обещала своему сыну Кириллу новогоднюю сказку с салютами. Виктор уговаривает ее согласиться, он верит в нее и  знает, что  у  Олеси есть особый дар -  пробуждать у людей своими блюдами  самые лучшие воспоминания.  Смогут ли Олеся и Виктор совершить настоящее новогоднее чудо: накормить всех гостей особенными блюдами и выполнить обещание, данное Кириллу?
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galiley21vek 17 декабря 2023, 17:39
Оценка
Очень добрая сказка. Смотрится на одном дыхание. Все актёры хорошие, режиссёр умница!
17 декабря 2023, 17:39 Ответить
Киноафиша.инфо 17 декабря 2023, 18:52
в ответ на сообщение galiley21vek от 17 декабря 2023, 17:39
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
17 декабря 2023, 18:52 Ответить
Денис Лабуза 18 декабря 2023, 21:04
Оценка
Очень добрый и душевный фильм
18 декабря 2023, 21:04 Ответить
Bikeev.ea 18 декабря 2023, 23:25
Оценка
Суперский семейный фильм. Добрые актеры. Такие фильмы и нужно сиотреть.
18 декабря 2023, 23:25 Ответить
Александр Воронов 19 декабря 2023, 14:31
Оценка
Очень хороший, добрый фильм
19 декабря 2023, 14:31 Ответить
iferyagin 21 декабря 2023, 09:48
Оценка
Классный добрый фильм. Рекомендую! После фильма поехали по всем кондитерским и пекарням, чтобы купить ТРУБОЧКИ С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ. Кто смотрел, тот поймёт.
21 декабря 2023, 09:48 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2023, 12:04
в ответ на сообщение Денис Лабуза от 18 декабря 2023, 21:04
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 декабря 2023, 12:04 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2023, 12:04
в ответ на сообщение Bikeev.ea от 18 декабря 2023, 23:25
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
21 декабря 2023, 12:04 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2023, 12:04
в ответ на сообщение Александр Воронов от 19 декабря 2023, 14:31
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
21 декабря 2023, 12:04 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2023, 12:05
в ответ на сообщение iferyagin от 21 декабря 2023, 09:48
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
21 декабря 2023, 12:05 Ответить
Людмила Забобонова 27 декабря 2023, 06:22
Оценка
Очень душевный фильм о человеческих взаимоотношениях. Переносит тебя в предновогоднее ощущение чуда и волшебства. Реально переживаешь за всех герое, которые оказываются в разных ситуациях. Классная песня в исполнении Павла Прилучного
27 декабря 2023, 06:22 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2023, 16:13
в ответ на сообщение Людмила Забобонова от 27 декабря 2023, 06:22
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 декабря 2023, 16:13 Ответить
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