«Мамы»: Рецензия Киноафиши

От восьмого марта не уйдешь

Приурочивать выходы киноновинок к праздничным датам - решение очень верное: если фильм массовый, то люди гарантированно на него пойдут да еще приведут с собой компанию. В итоге - почти всегда хорошая касса. При этом быть хорошим фильму даже не обязательно: достаточно того, что он, скажем, семейный и добрый. Поэтому создатели киноальманаха “Мамы” поступили мудро, начав прокат аккурат за несколько дней до 8 марта.

Кадр из фильма “Мамы”

Замысел картины бесхитростен - посвящение главному человеку в жизни каждого, которого ни за что нельзя забывать. Правда, из-за этой декларируемой святой, в общем-то, мысли, торчат уши коварного расчета, который призван нивелировать ужасную тривиальность работы. Сама она, как полагается альманаху, состоит из нескольких самостоятельных новелл с озвученной выше идеей: мам надо беречь. У героев историй выходит как-то не очень, но вот в день X - то бишь красный день 8 марта заботу надо проявить обязательно, уверяют нас: “завтра будет уже не то”. Здесь, разумеется, открывается захватывающий дух простор для тех, кого наличие такого праздника раздражает, как раздражает календарное (раз в год) проявление чувств. Однако авторы явно не хотели никого обидеть. Поэтому претендующие на гениальность фразы вроде “мать - она не жена, это - человек!” можно расценивать как попытку привлечь внимание к важному и хорошему (кино-то доброе - это даже в слогане написано).

Кадр из фильма “Мамы”

Новеллы нафаршированы банальностями - тут вам и Гоша Куценко в роли обиженного покинутого мужа, и Михаил Пореченков в своем амплуа грубоватого и глубоко внутри добросердечного “решателя проблем”, и симпатичный тандем Добронравовых, играющих идеальных отца и сына. Все это глянцево, способно в нужных местах выжать слезу (умиления или грусти - тут уж по ситуации) и… скучно.

В то же время есть истории откровенно драматичные: мальчика, ищущего для папы-вдовца (Егор Бероев) на фейсбуке новую любовь и успешного бизнесмена (Сергей Безруков), покаянно пришедшего на могилу матери. Но первая погублена романтическими штампами (обязательной сценой поцелуя под дождем), а в герое второй просвечивают вроде бы ненужные здесь прошлые образы Безрукова (особенно, конечно, Есенина). По-настоящему удалась, кажется, лишь новелла с Лией Ахеджаковой, которая помогала своему экранному сыну (Дмитрий Дюжев) обезвредить преступника. Надо сказать, помогала очень лихо: с тайными слежками в ночном клубе, погоней на чужих машинах и внезапными стратегическими решениями (подсмотренные в сериалах про полицейских). Да и обаяние двух актеров дало этому далекому от реальности рассказу (не такой уж большой грех) шанс на жизнь.

Кадр из фильма “Мамы”

В общем-то, эксплуатировать тему и придумывать похожие сюжеты можно сколько угодно. Чем и занялись вплотную авторы: к новому 2013 году, поднапрягшись, выпустили вторую часть. Расчет все тот же: любой приличный человек с авторской мыслью согласится. Иначе он уже не добрый и не порядочный. Да и фильму, как мы помним, хорошим быть вовсе не нужно.

Александра Подольникова