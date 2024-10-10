«Руки вверх!»: Рецензия Киноафиши

2018 год. Сергей Жуков попадает в больницу. Его жизни угрожает большая опасность. В этот момент прошлое буквально оживает в его памяти. Музыкант заново смотрит на начало своего пути, творчество, фанатов и огромный успех, который свалился на его голову. За эти годы, кажется, он прожил не одну жизнь и точно сможет понять, куда ему двигаться дальше.

Мы начинаем с детства: первая неудача с девушкой, непростые отношения со сверстниками и желание добиться чего-то большего. Мир глазами ребенка выглядит злым и агрессивным. В нем все определяют какие-то банальные вещи — деньги, слава и крутая кожаная куртка. Даже заполучив модную одежду, герой оказывается выше этих банальностей. На первый план выходит творчество и желание делиться чувствами и эмоциями с другими людьми. Это оказывается лишь небольшим вступлением, так что картина не превращается в личную биографию Жукова. В первую очередь нас ждет история создания группы «Руки Вверх!» и ее большого успеха, а не личные драмы ее участников.

Менее известный сооснователь коллектива Алексей Потехин получает не меньше экранного времени, как только входит в жизнь Сергея. Он — полноценная и важная часть будущей группы, пусть его мотивы не выглядят чистыми и наивными. Друг становится тем самым напарником, согласным поддержать любую авантюру. Главное — двигаться вперед и пытаться заработать, чтобы наконец начать новую жизнь и перестать есть «Доширак». Алексей также помогает уравновесить чистое творческое начало Жукова. Сергей как будто больше думает о содержании, а не о форме, полностью погружается в процесс и получает от него удовольствие. Потехин же оказывается более приземленным и постоянно возвращает напарника к реальности.

Жизнь группы как кажется, превращается в легенды и байки, собранные в ходе многочисленных турне. Каждое выступление оборачивалось громогласным успехом и толпами фанаток. Кажется, группу знали все. Квартиру участников день и ночь осаждали поклонницы, так что не обошлось и без щепотки мистицизма в нездоровой попытке заполучить своего кумира. Происходящее похоже на энергичную нарезку музыкального клипа, полную комичных и трогательных моментов. Мы плывем по волнам теплых воспоминаний, уже зная финал и масштабы будущего успеха.

Хоть какой-то конфликт порождают лишь отголоски девяностых и начала нулевых. Мы видим ключевые эпизоды истории России, частью которых и становится группа. Каждое такое событие, будь то дефолт или путч, отражается на жизнях героях. Самым ярким воплощением эпохи становится первый менеджер «Руки Вверх!» — на деле это простой бандит-хапуга, решающий любой вопрос силой и запугиванием. Героям приходится дать ему отпор и вырваться из его цепких лап, чтобы воспарить и двигаться дальше навстречу свободе и творчеству. В остальном реалии времени угадываются лишь в небольших деталях. Никто не пытается эксплуатировать дешевую ностальгию. С оживлениями эмоций прошлого отлично справляется музыка.

Вся скромная драматическая часть происходит в 2018 году, то есть примерно в наше время. Жуков находится в больнице и сражается за свою жизнь. Несмотря на здоровье и возраст, музыкант рвется сцену. Там его ждут люди, которых он может сделать счастливыми. Так выглядит и его самообман, ведь именно на сцене музыкант смог найти себя, обрести счастье и верного друга. Все это приводит к одной из самых сильных сцен картины, в которой музыкант находит поддержку в лице своих фанатов.

Заканчивается байопик, как и полагается таким фильмам, большим концертом. В этот раз им стало выступление в заполненных «Лужниках». Сколько в этой истории реального, а сколько вымышленного — судить точно не нам. Самое ценное здесь — эмоции и воспоминания. Фильм «Руки Вверх!» похож на упоительный сон из прошлого, когда трава была зеленее, мы были моложе, да и музыка точно была лучше. Хотелось действительно вскидывать руки вверх в такт этих ритмов и полностью отдавать себя танцполу. Главное — не забыться в этих чувствах и не начать подпевать во весь голос.