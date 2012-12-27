С новым годом, мамы!, 2012

В 2012 году свет увидела комедийная мелодрама «Мамы». Она вышла незадолго до Международного женского дня и стала подарком для всех жительниц России. В ленту вошли 8 разных новелл. «С новым годом, Мамы!» продолжает идею первой картины. На этот раз мы видим не 8, а 5 трогательных историй, объединенных любовью к маме, которую чувствует каждый персонаж.

События всех новелл происходят в канун Нового Года. Они рассказывают отдельные истории мам и их детей. Местами забавный и одновременно трогательный сюжет каждого перенесет в детство и заставит вспомнить чувства, которые дети испытывают к мамам. Это благодарность, безграничная преданность, доверие и бесконечная любовь. Ведь мама – та, кто будет любить нас, что бы ни происходило.