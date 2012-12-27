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С новым годом, мамы!, 2012

2012 / Россия
7.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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В 2012 году свет увидела комедийная мелодрама «Мамы». Она вышла незадолго до Международного женского дня и стала подарком для всех жительниц России. В ленту вошли 8 разных новелл. «С новым годом, Мамы!» продолжает идею первой картины. На этот раз мы видим не 8, а 5 трогательных историй, объединенных любовью к маме, которую чувствует каждый персонаж.

События всех новелл происходят в канун Нового Года. Они рассказывают отдельные истории мам и их детей. Местами забавный и одновременно трогательный сюжет каждого перенесет в детство и заставит вспомнить чувства, которые дети испытывают к мамам. Это благодарность, безграничная преданность, доверие и бесконечная любовь. Ведь мама – та, кто будет любить нас, что бы ни происходило.

  • Комедия является продолжением мелодрамы «Мамы», однако сюжетно не связана с фильмом. Как и в прошлой части, здесь представлены несколько историй, рассказывающих о жизни разных людей. Действие каждой из отдельных частей развивается параллельно. И каждая из них представляет собой завершенное произведение.
  • Лента вышла на экраны в том же году, что и первая часть франшизы. Премьера состоялась накануне нового года – 27 декабря 2012.
  • Новеллы сняты не в одном жанре, а в нескольких. Например, сюжет содержит две явных комедии. Речь идет о «Виолончелисте» и «Войне мам», в которых снимались известные актеры (Татьяна Васильева, Гарик Харламов). В жанре мелодрамы снята история «Счастливые числа». А настоящая драма разворачивается в новелле «Париж», которую считают одной из лучших во всем цикле.
  • Съемки стартовали 26 апреля 2012 года – спустя 2 месяца после выхода первого фильма.
  • Первая часть получила положительные оценки критиков и зрителей. Однако «С новым годом, мамы!» не смогла повторить успеха предыдущей ленты. У этой картины нейтральные отзывы и рецензии в российской прессе. Большинство изданий оценили фильм, как проходной. Но некоторые отзывались о нем отрицательно.
  • В одной из историй сыграл известный французский актер Ален Делон. Он появляется в новелле «Париж», которая рассказывает об учительнице французского языка. Вера в исполнении Ирины Розановой мечтает посетить Францию и увидеть настоящего Алена Делона. Ее мечта сбывается, когда сын дарит женщине билет в Париж. Известный актер сыграл в фильме самого себя и появился в эпизодической роли. До этого Ален Делон неоднократно бывал в России, однако в российском кино прежде не появлялся. «С новым годом, мамы!» – одна из последних лент с его участием. После этого он снялся лишь в одном фильме – в 2019 году.
  • Съемки новеллы с Аленом Делоном велись в Париже. Члены съемочной группы общались с французским актером с помощью переводчика. По признанию создателей фильма, они были приятно поражены работой со звездой его уровня. В процессе съемок Ален Делон озвучивал собственные идеи, которые смогли использовать. К тому же, он вел диалог с коллегами даже в тех эпизодах, где не требовалось его участия.
  • При съемках одной из сцен в помещении было душно. Ален Делон попросил принести вентилятор, однако он слишком шумел, поэтому от него пришлось отказаться. Актер продолжал работать в душном помещении, но члены съемочной группы решили помочь. Они постарались проветрить помещение с помощью подручных предметов.
  • В этом проекте приняли участие множество российских звезд кино. Здесь появились Елизавета Боярская, Екатерина Вилкова, Максим Виторган, Светлана Иванова, Татьяна Васильева и многие другие известные актеры.
  • В одной из новелл появляется пародист Павел Воля. Здесь он предстал в необычном драматическом амплуа. Зрители согласились, что это был успешный опыт для комедийного актера.
  • Бюджет фильма составит 2 миллиона долларов. При этом в мировом прокате он собрал больше 12 миллионов.

Киноальманах «С новым годом, МАМЫ» станет продолжением фильма «Мамы». В новой ленте зрители увидят новые истории и новые приключения новых героев, объединенных одним чувством — любовью к МАМЕ. В альманах войдут 5 новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные — каждая новелла расскажет историю мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь чтобы не происходило, мама всегда остается тем человеком, который будет любить всегда и несмотря ни на что…

7.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 декабря 2012
Премьера в мире 27 декабря 2012
Возраст 0+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Павел Воля
Павел Воля
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Ален Делон
Ален Делон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Мне не нравятся Вилкова и юмористы из камеди, но выбора нет придется их смотреть из-за Розановой и Алена Делона. Смотрела "МАМЫ" - понравился, теперь хочу посмотреть и этот фильм.
таняc 2 апреля 2015, 12:51
у нашего кинематографа стало уже традицией -ВИЛКОВА К НОВОМУ ГОДУ !!! ✊
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2 декабря 2021 16:30
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