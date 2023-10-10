Испытание Аулом
– 11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соц. сетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он и понятия не имеет, на что подписывается.
Рекомендую
смеялись все время. не пожалели!
Мне тоже очень понравилось , семейный фильм, настоящий жизнь, вспоминает что мы забываем и не надо забывать родной язык и учить надо молодому
Фильм "Испытание аулом" он учит нас осторожно и бережно относиться к своей малой Родине, своему роду, бабушкам и дедушкам, перенимать от них мудрость поколений.
Учит дружить со своими сверстниками, уметь проигрывать, и быть настоящим победителем.
Советую смотреть всем поколениям, всей семьёй.
