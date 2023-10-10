Меню
Испытание Аулом - трейлер
Киноафиша Трейлеры Испытание Аулом. Трейлер

Испытание Аулом. Трейлер

🧡 3
👏 1
🥺 1
🤔
🥱 2
Дата публикации: 3 октября 2023
Испытание Аулом – 11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соц. сетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он и понятия не имеет, на что подписывается.
User 10 октября 2023, 13:30
Очень интересный, познавательный фильм! Очень захватывающий сюжет, смотрится на одном дыхании! Рекомендую, особенно детям и их родителям!
10 октября 2023, 13:30 Ответить
laura.baisova1304 14 октября 2023, 18:13
Настоящий семейный фильм , смешной , интересный и в тоже время и показывает отношения с родными ....прям за душу классный фильм, советую всем посмотреть, дети остались очень довольны ⚜️😍
14 октября 2023, 18:13 Ответить
User 17 октября 2023, 02:21
Просто очень добрый и семейный фильм.
Рекомендую
17 октября 2023, 02:21 Ответить
ALBINA Al 23 октября 2023, 18:10
Оценка
Отличный фильм ,вспомнила свое детство .Побольше бы таких фильмов
23 октября 2023, 18:10 Ответить
User 30 октября 2023, 10:36
Оценка
фильм супер!!!
смеялись все время. не пожалели!
30 октября 2023, 10:36 Ответить
User 30 октября 2023, 20:05
Оценка
самый лучший семейный фильм советую всем
30 октября 2023, 20:05 Ответить
EMRAH UNSAL 5 ноября 2023, 15:54
Оценка
очень интересно был фильм , очень захватывающий и очень познавательный ( сын рекомендовал).

Мне тоже очень понравилось , семейный фильм, настоящий жизнь, вспоминает что мы забываем и не надо забывать родной язык и учить надо молодому
5 ноября 2023, 15:54 Ответить
saidyanmurzaev3395 6 ноября 2023, 12:40
Оценка
Очень хороший, семейный фильм, советую
6 ноября 2023, 12:40 Ответить
madina.shakhanowa 6 ноября 2023, 22:28
Оценка
Классный фильм, нам очень понравилось. Немного воспитательного характера и это плюс. Рекомендую к просмотру👍👍👍😊
6 ноября 2023, 22:28 Ответить
Ануар Аджиев 8 декабря 2023, 14:05
Оценка
Очень интересный семейный фильм. Советую посмотреть с младшими.
8 декабря 2023, 14:05 Ответить
Марьям Никитина 25 декабря 2023, 20:05
Оценка
Очень интересный, со смыслом ногайский фильм👍🏻. Показывают семейные традиции, обычаи, как надо воспитывать подрастающее поколение, прививать к труду и усердию, уважать старших, не забывать свои корни и знать свой родной язык☝🏻. Мне, как родителю очень понравился фильм, а дети (от 7 до 16лет) ещё больше в восторге. И смеялись и радовались за победу Тамерлана(Тимура), в общем рекомендую к просмотру вместе с детьми. Запомнилась одна из фраз Хасана (аттая-дедушки) "Кто не падает, тот не встаёт"! Большая благодарность режиссёру и актёрам, что подарили нам удовольствие от просмотра и ждём новых серий и фильмов 🏆👍🏻.
25 декабря 2023, 20:05 Ответить
Гулиева Хадиджа 26 декабря 2023, 20:48
Оценка
Классный фильм оч понравился))))
26 декабря 2023, 20:48 Ответить
7777777mail 9 января 2024, 00:27
Оценка
Шикарный фильм, рекомендую
9 января 2024, 00:27 Ответить
Александр Лихачёв 25 февраля 2024, 21:12
Оценка
Смотрел не отрываясь данный фильм. История в одно и то же время веселая с детскими мечтами, первою любовью и конечно взросление, как парни становятся мужчинами, но в то же время затрагивает очень серьезные тему, поколенческого разрыва. Это разрыв очень хорошо показан в сцене дедушки и внука Тимура, стоящими на обрыве и дедушка рассказывает о традиции народа сожалеет что традицию он не может повторить как его отец, и отец его отца. Но есть надежда на внука и на таких девочек которые стараются защитить от закрытия класс где преподают на родном Ногайском языке. И восходящая когда Тимур упав потерял нагайку дед ее возвращает ему со словами возрождения ты потерял но больше не теряй. Советую всем смотреть, семьей фильм очень душевный смешной по детски. Лучшее что снимали для детей в после СССР.
25 февраля 2024, 21:12 Ответить
Татьяна Дюкова 26 февраля 2024, 01:48
Оценка
Во времена, когда наши дети стремятся увидеть только зарубежные фильмы, этот фильм взорвал мою память о прожитом счастливом детстве. О любви к своему дому, друзьям.
Фильм "Испытание аулом" он учит нас осторожно и бережно относиться к своей малой Родине, своему роду, бабушкам и дедушкам, перенимать от них мудрость поколений.
Учит дружить со своими сверстниками, уметь проигрывать, и быть настоящим победителем.
Советую смотреть всем поколениям, всей семьёй.
26 февраля 2024, 01:48 Ответить
6.8 Испытание Аулом
Испытание Аулом приключения, комедия, семейный, 2023, Россия
