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Стиляги - трейлер
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Стиляги. Трейлер

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Дата публикации: 11 ноября 2008
Стиляги – Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и конечно же любить.
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Vladimir 13 июня 2023, 11:17
Оценка
Отличный фильм о джазовой субкультуре в бывшей советской России. Сам фильм снят визуально довольно динамично. Песни просто фантастические и запоминающиеся, после просмотра фильм ещё несколько часов напевал мотивы. Определённо рекомендую к просмотру!
13 июня 2023, 11:17 Ответить
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Стиляги комедия, мюзикл, 2008, Россия
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