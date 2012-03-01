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Мамы, 2012

2012 / Россия
6.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Восьмое марта – всегда радостный праздник. Но для героинь следующих нескольких новелл он стал по-настоящему особенным. В этот день каждая из них узнает, что она значит для сына. Маленький мальчик сбежит от отца, чтобы провести время с мамой, бросившей его. А мошенник, отправляющий рассылку с просьбой пополнить счет, случайно отошлет сообщение своей собственной матери. Чем закончится этот праздничный день для главных героинь и их детей?

  • Съемки фильма проходили в период с апреля по ноябрь 2011 года.
  • В одном из эпизодов персонаж Равшаны Курковой говорит мужчине, что ее можно найти в баре «Enjoy». Это своеобразная отсылка к «Enjoy Movies» – киностудии, которой принадлежит проект.
  • Премьера картины прошла в Нью-Йорке, в марте 2012 года. А за несколько недель до нее авторы выпустили специальный промо-ролик. За первый же месяц его посмотрели миллионы человек.
  • В эпилоге женщина-контролер в кино получает билет на премьеру от сына, который снял короткометражку про мам.
  • У героя одной из новелл есть трусы с персонажами популярного мультфильма «Южный парк».
  • Ежегодно 8 марта в России телефонные операторы фиксируют десятки миллионов звонков и сообщений с поздравлениями.

Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают миллионы звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого человека — мамам.Мы выросли, и заготовленные заранее аппликации и букеты цветов, купленные до маминого пробуждения, – давно забытые детские привычки. Отныне мы поздравляем мам по-взрослому: дожидаемся, когда они проснутся, и набираем телефонный номер. Но что, если случится коллапс, и из-за пиковой перегруженности телефонная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что делать? Кто-то будет ждать, пока её восстановят - поздравит вечером или даже на следующий день. А другие, как и герои нашего киноальманаха, поменяют свои планы, чтобы поздравить своих мам именно сегодня… лично...как в детстве!

6.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 марта 2012
Премьера в мире 1 марта 2012
Возраст 0+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Евгений Абызов
Евгений Абызов
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Егор Бероев
Егор Бероев
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Приурочивать выходы киноновинок к праздничным датам - решение очень верное: если фильм массовый, то люди гарантированно на него пойдут да еще приведут с собой компанию. В итоге - почти всегда хорошая касса. При этом быть хорошим фильму даже не обязательно: достаточно того, что он, скажем, семейный и добрый. Поэтому создатели киноальманаха “Мамы” поступили мудро, начав прокат аккурат за несколько дней до 8 марта. Кадр из фильма “Мамы” Замысел картины…
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Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ну что, если в двух словах, "Мамы" - это те же "Ёлки", только весенние. Неплохо именно для такого жанра, тем более 8 марта да под… Читать дальше…
kisylya 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (RОксана, 11/03/2012 - 18:22:28):Фильм потрясающий, достойная работа достойных актеров, а отзывы про потраченное время и т.д. лишний раз… Читать дальше…
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