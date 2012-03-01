Мамы, 2012

Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают миллионы звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолютное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого человека — мамам.Мы выросли, и заготовленные заранее аппликации и букеты цветов, купленные до маминого пробуждения, – давно забытые детские привычки. Отныне мы поздравляем мам по-взрослому: дожидаемся, когда они проснутся, и набираем телефонный номер. Но что, если случится коллапс, и из-за пиковой перегруженности телефонная сеть рухнет? Итак, связи нет. Что делать? Кто-то будет ждать, пока её восстановят - поздравит вечером или даже на следующий день. А другие, как и герои нашего киноальманаха, поменяют свои планы, чтобы поздравить своих мам именно сегодня… лично...как в детстве!