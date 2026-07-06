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Касса невест - Трейлер
Киноафиша Трейлеры Касса невест. Трейлер

Касса невест. Трейлер

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Дата публикации: 19 мая 2026
Касса невест – Действие фильма начинается в недалеком будущем, в котором самые богатые москвичи уже используют машины времени. Герой картины беспринципный аферист и ловелас Лаврик  оказывается втянут в опасную авантюру. По заданию от триллионера Больцмана  он переносится в Москву 1913 года, чтобы выкрасть ценный артефакт – кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Он спрятан в банковском сейфе, где также хранятся капиталы Кассы невест. Чтобы добраться до кубка и денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.
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Галина Кропотова 6 июля 2026, 20:10
Оценка
Классный лёгкий развлекательный фильм, потрясающая игра актёров, тонкий юмор, великолепные костюмы.
6 июля 2026, 20:10 Ответить
Наталья Волкова 6 июля 2026, 21:49
Оценка
Приятный, легкий, качественный фильм. Смешной и ироничный. Без пошлости.
Актёры замечательные. Каждый образ запоминающийся. Красивые исторические костюмы, натурные съёмки, музыка. Эстетика прошлого. Ещё одна история любви со счастливым концом. Красота лечит. Смотрите "Кассу невест".
6 июля 2026, 21:49 Ответить
Aytac Namazova 9 июля 2026, 14:27
Nice
9 июля 2026, 14:27 Ответить
dollmiss525 9 июля 2026, 23:33
Оценка
Very nice and very interesting movie
9 июля 2026, 23:33 Ответить
dollmiss525 9 июля 2026, 23:34
Оценка
Very nice 👍👍
9 июля 2026, 23:34 Ответить
momich.1993 10 июля 2026, 02:22
Оценка
Very lovely
10 июля 2026, 02:22 Ответить
momich.1993 10 июля 2026, 02:23
Оценка
Nice
10 июля 2026, 02:23 Ответить
Aqsa Yaseen 10 июля 2026, 22:39
great movie
10 июля 2026, 22:39 Ответить
Aqsa Yaseen 10 июля 2026, 22:40
great movie
10 июля 2026, 22:40 Ответить
jannahgull2 11 июля 2026, 03:30
Отличная работа.
11 июля 2026, 03:30 Ответить
Максим Саныч 11 июля 2026, 19:18
Оценка
Приятно впечатлён
11 июля 2026, 19:18 Ответить
sarastary769 12 июля 2026, 07:51
Это самый милый ребёнок.
12 июля 2026, 07:51 Ответить
doldimi 12 июля 2026, 21:10
Оценка
5 5 5
12 июля 2026, 21:10 Ответить
Анна Толстых 13 июля 2026, 23:43
Оценка
Фильм начинается в недалеком будущем, где уже могут перемещаться во времени. Главный герой, для выполнения задания, попадает в прошлое, в Москву 1913 года. И отсюда начинаются приключения. Актёрская игра понравилась, ты видишь героев - Варю, Лаврика, Карпа Демидыча, а не просто загримированных актёров. И сама история намного глубже перемещений во времени. Герой ищет себя, ищет смысл своей жизни. И, находит) Жаль только, что все -таки на девушку возложен решительный шаг. Мужчины мельчают) А жаль.
13 июля 2026, 23:43 Ответить
Yulia Baykovа 14 июля 2026, 22:14
Оценка
В очередной раз миллиардеры вершат судьбу простого народа) Ну, а если серьезно, так закручивается сюжет. Дальше все будет про любовь, про самоотверженность и правду. Понравились виды Москвы. Декорации красивые и "настоящие". Костюмы великолепные, полицейская форма, платья - выше всяких похвал. Актеров многих не знала вообще. И это понравилось. Настоящая игра, без глуповатых ухмылок, застывших гримас и открытых ртов, как это у нас любят, в последнее время. Понравился герой Маякина и его присказки) "Не жизнь, а жир - живи и радуйся")
14 июля 2026, 22:14 Ответить
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