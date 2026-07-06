Касса невест
– Действие фильма начинается в недалеком будущем, в котором самые богатые москвичи уже используют машины времени. Герой картины беспринципный аферист и ловелас Лаврик оказывается втянут в опасную авантюру. По заданию от триллионера Больцмана он переносится в Москву 1913 года, чтобы выкрасть ценный артефакт – кубок Гименея, дарующий вечную любовь. Он спрятан в банковском сейфе, где также хранятся капиталы Кассы невест. Чтобы добраться до кубка и денег, Лаврику нужно жениться на свободолюбивой девушке Варе.
Актёры замечательные. Каждый образ запоминающийся. Красивые исторические костюмы, натурные съёмки, музыка. Эстетика прошлого. Ещё одна история любви со счастливым концом. Красота лечит. Смотрите "Кассу невест".
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