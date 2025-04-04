Батя 2. Дед
–
Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.
Сюжет киноленты нас переносит сразу в три эпохи, три поколения. которые чередуются между собой - прошлое деда, прошлое внука Максима и его настоящее. Основной же временной линией являются 90-годы ХХ века, когда Максим был ещё пацаном и отправился в деревню к деду на летние каникулы. Максим постоянно попадал в разные смешные и курьёзные ситуации. А вроде бы строгий дед добавлял этим курьёзам ещё больше юмора, иногда создавая эти ситуации сам, не ведая того.
Кино лёгкое, душевное, переносящее зрителя в деревенское детство конца ХХ века. Ведь по любому со многими происходило что-то подобное. Хотя многие проделки Максима выглядели немного банально, примитивно и не так смешно, как хотелось бы. Тем более большинство приколов уже были показаны во множестве трейлеров, фрагментов и фьючиреток. А финал получился каким-то грустным. Не ожидал.
Понравилось качество съёмки, стилизованное под 90-е годы, актёрский состав, отработавший на славу. Идеально сыграл роль Максима юный актёр Андрей Андреев. А грим Евгения Цыганова смотрелся очень реалистично и был достоин всяческих похвал. И ещё, приятно был удивлён, когда услышал в одном из эпизодов фильма рэп-коллектив из 90-х - «Рабы Лампы», который вряд ли известен обычному человеку, не фанату этого жанра.
Как видите, для меня в этом кино есть и плюсы, есть и минусы. Но плюсов всё же больше. Хотя и ожиданий от фильма было тоже немного больше.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Просмотром доволен!
Вторая часть разочаровала увы! Ставлю 1) ходить не стоит, фильм не о чем!
Даже близко не имеет юморного подтекста как в первом Бате. Ну почему нельзя снять 2-ой фильм, хотя бы на уровне 1-го!!! Кое как отсидели. Вообще не о чем… Так ждали премьеры
Если первый Батя был реально смешной, то второй-полный крах.
Вдовиченков почти не появлялся, а этот непонятный комик и не менее непонятная Михалкова плюс актер, сыгравший деда.... Такая посредственность.
Авторизация по e-mail