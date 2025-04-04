Меню
Батя 2. Дед. Тизер-трейлер 2

Батя 2. Дед. Тизер-трейлер 2

Дата публикации: 10 февраля 2025
Батя 2. Дед – Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.  
kirillikov 4 апреля 2025, 17:36
Оценка
Мне понравился. Ироничный... про молодое и старое поколение... Про скоротечность... жизни..)...
4 апреля 2025, 17:36 Ответить
╰♥╮ツЛюдмила ╰♥╮ツ 4 апреля 2025, 20:34
Оценка
Хороший семейный фильм. Смотрели фильм Батя с удовольствием и конечно же пошли смотреть Батя-2. Фильм с юмором. Жизнь быстротечна, а семейные ценности бесценны.
4 апреля 2025, 20:34 Ответить
Кристина Сафонова 5 апреля 2025, 00:28
Оценка
По мне полный отстой, первая часть намного интереснее.
5 апреля 2025, 00:28 Ответить
Кристина Сафонова 5 апреля 2025, 00:28
Оценка
😱
5 апреля 2025, 00:28 Ответить
User 5 апреля 2025, 09:15
Оценка
Отличный фильм доя семейного прлсмотра
5 апреля 2025, 09:15 Ответить
kate_znkl 5 апреля 2025, 10:58
Оценка
Очень хорошее кино, доброе, наполнено смыслом, не пустое. Еще несколько дней после просмотра думала и вспоминала. Очень приятное "послевкусие". Хочется посмотреть ещё. Первый мой отзыв о кино, про другие ничего писать не хотелось.Побольше бы таких фильмов! 👍😀
5 апреля 2025, 10:58 Ответить
Полина Григорьева 5 апреля 2025, 21:27
в ответ на сообщение Кристина Сафонова от 5 апреля 2025, 00:28
Ну значит смело могу сказать :вы смотрели только трейлер фильма
5 апреля 2025, 21:27 Ответить
Weteran Mc 6 апреля 2025, 02:17
Оценка
Посмотрел премьеру отечественной комедии режиссёра Ильи Учителя - «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.

Сюжет киноленты нас переносит сразу в три эпохи, три поколения. которые чередуются между собой - прошлое деда, прошлое внука Максима и его настоящее. Основной же временной линией являются 90-годы ХХ века, когда Максим был ещё пацаном и отправился в деревню к деду на летние каникулы. Максим постоянно попадал в разные смешные и курьёзные ситуации. А вроде бы строгий дед добавлял этим курьёзам ещё больше юмора, иногда создавая эти ситуации сам, не ведая того.

Кино лёгкое, душевное, переносящее зрителя в деревенское детство конца ХХ века. Ведь по любому со многими происходило что-то подобное. Хотя многие проделки Максима выглядели немного банально, примитивно и не так смешно, как хотелось бы. Тем более большинство приколов уже были показаны во множестве трейлеров, фрагментов и фьючиреток. А финал получился каким-то грустным. Не ожидал.
Понравилось качество съёмки, стилизованное под 90-е годы, актёрский состав, отработавший на славу. Идеально сыграл роль Максима юный актёр Андрей Андреев. А грим Евгения Цыганова смотрелся очень реалистично и был достоин всяческих похвал. И ещё, приятно был удивлён, когда услышал в одном из эпизодов фильма рэп-коллектив из 90-х - «Рабы Лампы», который вряд ли известен обычному человеку, не фанату этого жанра.

Как видите, для меня в этом кино есть и плюсы, есть и минусы. Но плюсов всё же больше. Хотя и ожиданий от фильма было тоже немного больше.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
6 апреля 2025, 02:17 Ответить
cool.igor-1969 6 апреля 2025, 07:26
Меня второй фильм, по трейлеру, заинтересовал, хочу посмотреть. Первый не понравился совсем.
6 апреля 2025, 07:26 Ответить
Наталья Ныркова 6 апреля 2025, 08:21
Оценка
Разочарование полное. Абсолютная противоположность 1 части. Лучше бы не снимали.
6 апреля 2025, 08:21 Ответить
mail.leny 6 апреля 2025, 14:11
Оценка
Прикольный семейный фильм, необычно построенный сюжет, легко смотреть ,смешно!\
Просмотром доволен!
6 апреля 2025, 14:11 Ответить
Алёна Компаневич 6 апреля 2025, 16:34
Оценка
Фильм классный, лёгкий, на одном дыхании смотрится, прохохотали весь сеанс! Рекомендую для любых возрастов! Только конец подвёл, несколько непонятный и неожиданный...
6 апреля 2025, 16:34 Ответить
Comon 6 апреля 2025, 17:00
Оценка
Неплохой фильм, более душевный чем первый, а первый был более острым и мрачным. Оба фильма вполне хороши
6 апреля 2025, 17:00 Ответить
tihiy-stl 6 апреля 2025, 21:28
Оценка
Неплохой фильм, но первый был лучше..как-то более естественнее, ближе...
6 апреля 2025, 21:28 Ответить
Ольга Гладкова 7 апреля 2025, 08:04
Оценка
С удовольствием повторила бы просмотр с детьми !
7 апреля 2025, 08:04 Ответить
Андрей Махнев 7 апреля 2025, 08:19
Оценка
Фильм на твердый "минус".
7 апреля 2025, 08:19 Ответить
Надежда Титова ( Андриянова ) 7 апреля 2025, 20:15
Оценка
Очень понравился фильм. Душевный. Есть над чем посмеяться. Побольше бы таких интересных фильмов.
7 апреля 2025, 20:15 Ответить
Наталья Кирзнер 8 апреля 2025, 13:39
Оценка
Замечательный фильм!Очень душевный!Актеры сделали все ,чтоб история была настоящей!Андрей Андреев(маленький Максим)я твой фанат! Обязательно посмотрите!
8 апреля 2025, 13:39 Ответить
8 апреля 2025, 14:06
Задумка интересная, но мне чего-то не хватило. Первая часть лучше.
8 апреля 2025, 14:06 Ответить
Григорий Левицкий 8 апреля 2025, 14:27
Оценка
Приятный, оригинальный фильм. Советую посмотреть
8 апреля 2025, 14:27 Ответить
Александр Александр 8 апреля 2025, 21:46
Оценка
Как по мне хуже я еще не видел фильма. Может я чего то не понимаю. В каком жанре картина. не комедия точно. Полный отстой не сюжет а винегрет. смотреть полностью не стал. просто не знаю за что деньги с людей собирают. первый фильм респект. продолжение отстой. больше не снимайте пожалуйста.
8 апреля 2025, 21:46 Ответить
Александр Александр 8 апреля 2025, 21:49
в ответ на сообщение cool.igor-1969 от 6 апреля 2025, 07:26
Оценка
Приветствую. если первый не зашел второй точно добьет. в сравнении с первым это вообще отстой.
8 апреля 2025, 21:49 Ответить
Некого Нет 9 апреля 2025, 18:17
Оценка
Фильм хороший, смешной в неких моментах, советую)
9 апреля 2025, 18:17 Ответить
kate_znkl 9 апреля 2025, 22:14
Оценка
Одного не могу понять, как из русского мальчика вырастает еврей? Почему на взрослого Максима подобрали такого актера?
9 апреля 2025, 22:14 Ответить
Алексей Воронин 10 апреля 2025, 09:55
Оценка
ВХодили семьёй , нам понравилось 😊 👍!!!
10 апреля 2025, 09:55 Ответить
348133 10 апреля 2025, 13:56
Оценка
Ещё один хороший отечественный фильм
10 апреля 2025, 13:56 Ответить
89625583836 11 апреля 2025, 01:53
Оценка
Первая часть прям зашла) 10 из 10.\
Вторая часть разочаровала увы! Ставлю 1) ходить не стоит, фильм не о чем!
11 апреля 2025, 01:53 Ответить
User 12 апреля 2025, 14:34
Оценка
Прикрастное продолжение комедии «батя» ещё раз посмотреть не жалко:)
12 апреля 2025, 14:34 Ответить
Иван Громов 13 апреля 2025, 08:18
в ответ на сообщение User от 12 апреля 2025, 14:34
Прекрасное, если быть точнее.
13 апреля 2025, 08:18 Ответить
nigmatullina116116 13 апреля 2025, 13:52
Оценка
Очень слабый фильм…\
Даже близко не имеет юморного подтекста как в первом Бате. Ну почему нельзя снять 2-ой фильм, хотя бы на уровне 1-го!!! Кое как отсидели. Вообще не о чем… Так ждали премьеры
13 апреля 2025, 13:52 Ответить
19drakon78 13 апреля 2025, 23:16
Оценка
Разочарование полнейшее.
Если первый Батя был реально смешной, то второй-полный крах.
Вдовиченков почти не появлялся, а этот непонятный комик и не менее непонятная Михалкова плюс актер, сыгравший деда.... Такая посредственность.
13 апреля 2025, 23:16 Ответить
Иван 14 апреля 2025, 07:48
Оценка
Так себе кино .
14 апреля 2025, 07:48 Ответить
alenaabu104 14 апреля 2025, 18:32
Оценка
Классный фильм. Рекомендуем. Семейный, лёгкий, смешной.
14 апреля 2025, 18:32 Ответить
Вадим Волков 15 апреля 2025, 23:12
Оценка
Мужской фильм. Продолжение не разачаровало.
15 апреля 2025, 23:12 Ответить
Эвелина Карамышева 16 апреля 2025, 00:46
Оценка
Шикарный
16 апреля 2025, 00:46 Ответить
Александр Евгеньевич 16 апреля 2025, 23:40
Оценка
Не советую,такое дерьмище …просто слов нет
16 апреля 2025, 23:40 Ответить
maksimpupkin560 18 апреля 2025, 22:20
Оценка
Очень интересный фильм со смехом ,историей,и с грустной концовкой.
18 апреля 2025, 22:20 Ответить
Евгения Рублева 19 апреля 2025, 18:16
Оценка
Сходили сегодня с сыном посмотрели фильм, очень нам понравился🤗💗! Душевный и тёплый и жизненный, даже лучше чем первый фильм мне показалось👍! Конец очень трогательный, берет за душу , слезы на глазах были у всего зала, даже мой 11 летний сын слезу пустил😊! Однозначно рекомендую сходить, лучше всей семьей👍!
19 апреля 2025, 18:16 Ответить
Ольга Перевощикова 20 апреля 2025, 09:45
Оценка
Фильм очень понравился! Простой и душевный! Евгений Цыганов в роли деда великолепен, раскрылся по-новому!!! В фильме много красивого пейзажа,т.к. по сюжету внук у деда в деревне. Простой быт у дедушки вызывает теплые воспоминания о своем детстве). Мы смотрели фильм с сыном 15 лет ,ему тоже очень понравился фильм. Очень рекомендую к семейному просмотру!!!👏👍
20 апреля 2025, 09:45 Ответить
spmarka 20 апреля 2025, 15:21
Оценка
Достойно и смешно)
20 апреля 2025, 15:21 Ответить
Татьяна Аладкина 20 апреля 2025, 15:39
Оценка
Добрый, очень юморной фильм. Перенеслись с мужем в наше советское детство.И повспоминали, и понастальнировали, и погрустили , что все так скоротечно. Вставки в фильме про войну очень и к месту, и в тему. Вобщем, это лучший комедийный фильм , что смотрели в последнее время.Цыганова в роли деда не узнали, за грим отдельное браво гримерам.Сыграл он тоже великолепно, полное перевоплощение. Вобщем, рекомендую от души. 👍 Не пожалеете. 😉😊
20 апреля 2025, 15:39 Ответить
v455193 22 апреля 2025, 20:56
Оценка
Отличный фильм,жаль без хеппи энда ...
22 апреля 2025, 20:56 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:32
в ответ на сообщение kirillikov от 4 апреля 2025, 17:36
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 09:32 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:32
в ответ на сообщение ╰♥╮ツЛюдмила ╰♥╮ツ от 4 апреля 2025, 20:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 09:32 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:32
в ответ на сообщение Кристина Сафонова от 5 апреля 2025, 00:28
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
30 апреля 2025, 09:32 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:33
в ответ на сообщение kate_znkl от 5 апреля 2025, 10:58
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
30 апреля 2025, 09:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:33
в ответ на сообщение Полина Григорьева от 5 апреля 2025, 21:27
И такое бывает!
30 апреля 2025, 09:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:33
в ответ на сообщение Weteran Mc от 6 апреля 2025, 02:17
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 апреля 2025, 09:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:33
в ответ на сообщение Наталья Ныркова от 6 апреля 2025, 08:21
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
30 апреля 2025, 09:33 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:34
в ответ на сообщение Comon от 6 апреля 2025, 17:00
Значит ждём триквел 😎
30 апреля 2025, 09:34 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:35
в ответ на сообщение Ольга Гладкова от 7 апреля 2025, 08:04
Тогда скорее в кино!
30 апреля 2025, 09:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:36
в ответ на сообщение Андрей Махнев от 7 апреля 2025, 08:19
Поделитесь, чего фильму не хватило хотя бы для мягкого плюса?
30 апреля 2025, 09:36 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:37
в ответ на сообщение Александр Александр от 8 апреля 2025, 21:46
А вдруг та часть, которую вы не видели, изменила бы ваше мнение ? 🤔
30 апреля 2025, 09:37 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:37
в ответ на сообщение Некого Нет от 9 апреля 2025, 18:17
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
30 апреля 2025, 09:37 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:38
в ответ на сообщение 89625583836 от 11 апреля 2025, 01:53
Что же, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
30 апреля 2025, 09:38 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:38
в ответ на сообщение nigmatullina116116 от 13 апреля 2025, 13:52
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
30 апреля 2025, 09:38 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:39
в ответ на сообщение 19drakon78 от 13 апреля 2025, 23:16
Дед Цыганов 😎
30 апреля 2025, 09:39 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:40
в ответ на сообщение v455193 от 22 апреля 2025, 20:56
🤫
30 апреля 2025, 09:40 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:41
в ответ на сообщение Иван от 14 апреля 2025, 07:48
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
30 апреля 2025, 09:41 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:41
в ответ на сообщение Вадим Волков от 15 апреля 2025, 23:12
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
30 апреля 2025, 09:41 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:41
в ответ на сообщение Евгения Рублева от 19 апреля 2025, 18:16
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
30 апреля 2025, 09:41 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:42
в ответ на сообщение Ольга Перевощикова от 20 апреля 2025, 09:45
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
30 апреля 2025, 09:42 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 09:43
в ответ на сообщение Татьяна Аладкина от 20 апреля 2025, 15:39
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 апреля 2025, 09:43 Ответить
Крестина Епифанова 2 мая 2025, 14:29
Оценка
Классный фильм 👍
2 мая 2025, 14:29 Ответить
khaos11 3 мая 2025, 12:37
Оценка
Замечательное кино для похода всей семьей или с девушкой. Где-то даже лучше, чем первая часть. Душевнее что ли. Вдовиченкова здесь почти нет и нужен он здесь, судя по всему, для связи внука с дедом. Дед , к слову, мастерски сыгран Цыгановым (его актерская хмурость как нельзя кстати пришлась для старого, но забавного пенсионера). Хочу так же отметить, как здорово вписали и срежиссировали черно-белые кадры флеш-бэков героя: вот так надо снимать старые фильмы в новом времени! Единственное, что выбивалось из ровного повествования - это современные вставки взрослого Максима и Ирина. Может они и нужны, но как-то уж очень резонируют в плане монтажа с "теплой картинкой деревни". Но, в целом, достойный фильм для проведения вечера.
3 мая 2025, 12:37 Ответить
oksanch80 11 мая 2025, 20:33
Оценка
Мне не понравился. Скучно и нудно. Не советую идти.
11 мая 2025, 20:33 Ответить
失った 出演者 22 мая 2025, 10:35
Оценка
хороший фильм, мне зашёл.
22 мая 2025, 10:35 Ответить
Елена Захарова 4 июня 2025, 09:19
Оценка
Ужасный фильм. О жестоком обращении с детьми. Первый готова пересматривать снова и снова, действенные меры воспитания без физического воздействия . Но этот... полный трэш. высосанный из пальца сюжет и ничего смешного. Я бы запретила к показу его совсем.
4 июня 2025, 09:19 Ответить
Ник Карп 6 июня 2025, 10:52
Оценка
Полная хрень все эти продолжения и повторы оригинала..Ещё и Михалкова старшего подставили в озвучке за кадром.
6 июня 2025, 10:52 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 22:56
в ответ на сообщение Елена Захарова от 4 июня 2025, 09:19
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
25 июня 2025, 22:56 Ответить
7.0 Батя 2. Дед
Батя 2. Дед комедия, 2025, Россия
